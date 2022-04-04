9 thực phẩm vàng dành cho phụ nữ thời kỳ mãn kinh, loại thứ 3 quen thuộc nhưng ít người biết đến

Hạt lanh và dầu hạt lanh có thể giúp một số phụ nữ có các triệu chứng mãn kinh nhẹ. Trong hạt lanh có chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa lignan giúp cân bằng nội tiết tố nữ và chống lão hóa, giúp da dẻ duy trì được sức khỏe tốt.

Mất xương có thể trở thành một vấn đề nghiêm trọng khi lượng hoóc-môn giảm sau thời kỳ mãn kinh . Điều quan trọng mà phụ nữ bước vào tuổi mãn kinh cần nhớ là phải cung cấp đủ canxi. Phụ nữ dưới 51 tuổi cần 1.000 mg canxi mỗi ngày. Phụ nữ 51 tuổi trở lên cần 1.200 miligam mỗi ngày.

Lời khuyên: Tốt nhất bạn nên bổ sung canxi từ thực phẩm, hoặc sử dụng thực phẩm chức năng với liều nhỏ, kết hợp với thức ăn trong ngày để cơ thể hấp thụ tốt hơn.

Cỏ ba lá đỏ

Các nhà nghiên cứu nghĩ rằng isoflavone được tìm thấy trong cỏ ba lá đỏ, có thể giúp giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh, chẳng hạn như triệu chứng bốc hỏa và đổ mồ hôi ban đêm.

Nhiều phụ nữ sử dụng cỏ ba lá đỏ với hy vọng rằng các estrogen thực vật tự nhiên của loài cỏ này sẽ giúp làm giảm các triệu chứng mãn kinh. Tuy nhiên, cho đến nay, các kết quả nghiên cứu vẫn còn trái ngược nhau.

Vitamin D

Vitamin D cũng quan trọng như canxi đối với sức khỏe của xương. Nếu không có vitamin D, cơ thể bạn không thể hấp thụ canxi. Hầu hết người lớn cần 600 IU mỗi ngày và những người 71 tuổi trở lên cần 800 IU mỗi ngày. Vitamin D cũng có trong nhiều loại thực phẩm và chất bổ sung, nhưng bạn cũng có thể tắm nắng vào sáng sớm để bổ sung vitamin D tự nhiên cho cơ thể.

Mẹo: Bạn có thể đã nghe nói rằng cơ thể sản xuất vitamin D khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Điều đó đúng, nhưng ngay cả một lượng nhỏ ánh nắng mặt trời cũng có thể dẫn đến tổn thương da vì tình trạng môi trường hiện nay. Tốt nhất bạn nên tập trung vào thực phẩm và sử dụng thực phẩm bổ sung nếu bạn không nạp đủ vitamin D trong chế độ ăn uống của mình.

Khoai mỡ hoang dã

Thuốc và kem làm từ một số loài khoai mỡ hoang dã là những lựa chọn thay thế phổ biến cho liệu pháp thay thế hoóc-môn trong thời kỳ mãn kinh. Một số hợp chất tự nhiên trong những loại khoai lang này có lợi ích tương tự như estrogen và progesterone, nhưng có thể không có tác dụng đối với cơ thể người. Cho đến nay, các nghiên cứu lâm sàng vẫn chưa phát hiện ra công dụng giúp làm giảm các triệu chứng mãn kinh của những hợp chất đó.

Nhân sâm

Một số nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các loại nhân sâm khác nhau có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống trong thời kỳ mãn kinh. Nhân sâm đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy tâm trạng và cải thiện giấc ngủ. Nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để chứng minh tác dụng giúp giảm các triệu chứng thể chất của thời kỳ mãn kinh như triệu chứng bốc hỏa.

DHEA

DHEA là một steroid được sản xuất bởi tuyến thượng thận và là tiền thân của estrogen và androgens. Mức độ tự nhiên của hoóc-môn DHEA sẽ giảm trong cơ thể chúng ta sau tuổi 30. Một số nghiên cứu nhỏ đã phát hiện ra rằng chất bổ sung DHEA làm giảm các triệu chứng mãn kinh như ham muốn tình dục thấp và bốc hỏa. Tuy nhiên các nghiên cứu khác không tìm thấy lợi ích nào từ hoóc-môn này. Có một số lo ngại rằng việc sử dụng DHEA trong thời gian dài hoặc liều cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư vú.

Đương quy

Đương quy đã được sử dụng trong y học Trung Quốc như một phương pháp điều trị cho sức khỏe phụ nữ trong hàng nghìn năm trước. Nhưng nghiên cứu trong thời gian gần đây không tìm thấy bằng chứng chứng minh những lợi ích từ đương quy. Vì đương quy có thể có một số rủi ro, bao gồm cả ung thư khi dùng lâu dài, nên hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Đậu nành

Phụ nữ mãn kinh ở Hoa Kỳ có nguy cơ bị bốc hỏa cao hơn 8 lần so với phụ nữ ở các nước châu Á. Liệu đậu nành trong chế độ ăn uống của người châu Á có thể giải thích sự khác biệt không? Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đậu nành có hiệu quả khiêm tốn trong việc làm giảm các cơn bốc hỏa.

Thực phẩm từ đậu nành (chẳng hạn như hạt đậu nành và đậu phụ) và thực phẩm bổ sung phytoestrogen - hợp chất giống như estrogen được tìm thấy trong một số loại thực vật - đôi khi được sử dụng để giảm các cơn bốc hỏa nhẹ ở phụ nữ mãn kinh. Tuy nhiên vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn để xác minh điều này.