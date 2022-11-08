4 loại quả các chị em hạn chế ăn vào ngày "đèn đỏ" sẽ khiến tình trạng đau bụng kinh thêm trầm trọng

Xoài có tính hàn, chứa nhiều vitamin C và axit nên sẽ gây co bóp dạ dày, tử cung, từ đó là nguyên nhân gây đau bụng kinh.

Bởi vì thời điểm kinh nguyệt là lúc cơ thể nhạy cảm nên chị em cần phải kiêng kỵ một số điều như tránh quan hệ tình dục, vận động mạnh… Ngoài ra, một loạt các biện pháp phòng ngừa cần được thực hiện về chế độ ăn uống. Thông thường, hoa quả là thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng nhưng trong thời kỳ “đèn đỏ”, có một số loại trái cây chị em không nên hoặc hạn chế ăn.

Rất nhiều người sẽ ngạc nhiên khi xoài, bao gồm cả xoài chín xuất hiện trong danh sách trái cây nên tránh ăn vào kỳ kinh nguyệt.

Bởi vì xoài có nhiều chất dinh dưỡng hơn, chẳng hạn như vitamin, có thể bổ sung một số chất dinh dưỡng mà phụ nữ cần. Hơn nữa xoài chín có vị ngọt, nhiều chất xơ nên nhiều chị em cho rằng sẽ tốt khi ăn lúc “tới tháng”.

Tuy nhiên, xoài có tính hàn, chứa nhiều vitamin C và axit nên sẽ gây co bóp dạ dày, tử cung, từ đó là nguyên nhân gây đau bụng kinh. Việc ăn xoài trong thời điểm này cũng có thể làm kéo dài thời kỳ đèn đỏ, gây ra tình trạng rong kinh.

Ngoài ra, xoài có thành phần gây dị ứng. Đối với một số phụ nữ có tiền sử dị ứng, suy yếu hệ miễn dịch trong suốt giai đoạn kinh nguyệt có thể dễ dàng dẫn đến dị ứng. Khi ấy, bạn rất dễ bị sưng môi, mẩn ngứa và ngứa da.

2. Dưa hấu

Dưa hấu có tính lạnh, ăn dưa hấu trong thời kỳ kinh nguyệt dễ gây lạnh cơ thể khiến máu kinh lưu thông kém dẫn đến kinh nguyệt ra nhiều. Ảnh minh họa: Internet

Dưa hấu có vị ngọt, mọng nước là loại quả mà hầu hết chị em phụ nữ đều thích ăn. Tuy nhiên dưa hấu có tính lạnh, ăn dưa hấu trong thời kỳ kinh nguyệt dễ gây lạnh cơ thể khiến máu kinh lưu thông kém dẫn đến kinh nguyệt ra nhiều. Điều này có thể gây ra đau bụng kinh dữ dội.

Hơn nữa, dưa hấu quá lạnh, máu dễ bị kích thích bởi nhiệt độ khiến tốc độ chảy chậm lại, một khi máu đông sẽ xảy ra hiện tượng đau bụng kinh.

3. Quả thanh long

Thanh long hương vị thơm ngon, nhưng thuộc loại quả lạnh, cơ thể đang trong kỳ kinh nguyệt có sức đề kháng kém ăn loại quả này rất dễ dẫn đến khí lạnh đi vào cơ thể, từ đó dẫn đến lạnh tử cung Ảnh minh họa: Internet

Thanh long là một loại trái cây phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Có hai loại, thanh long ruột đỏ và thanh long ruột trắng, thanh long ruột đỏ thường đắt hơn, bởi nhiều người cho rằng loại ruột đỏ có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Tuy nhiên, bất luận là loại thanh long nào, kiến nghị phụ nữ đến kinh nguyệt cũng không được ăn. Thanh long hương vị thơm ngon, nhưng thuộc loại quả lạnh, cơ thể đang trong kỳ kinh nguyệt có sức đề kháng kém ăn loại quả này rất dễ dẫn đến khí lạnh đi vào cơ thể, từ đó dẫn đến lạnh tử cung, và gây ra đau bụng kinh.

4. Quả hồng

Quả hồng lại có chứa hàm lượng tannin rất lớn, hoạt chất này có khả năng ức chế quá trình hấp thu chất sắt của cơ thể. Ảnh minh họa: Internet

Hồng là loại trái cây yêu thích của nhiều người với hương vị thơm ngon, ngọt dịu. Tuy nhiên, loại quả này được bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo là không nên sử dụng trong chu kỳ kinh. Bởi trong thời gian này, cơ thể nữ giới sẽ bị mất đi một lượng máu khá lớn, do đó các chị em cần phải bổ sung thêm chất sắt để thúc đẩy quá trình tái tạo máu. Trong khi đó, quả hồng lại có chứa hàm lượng tannin rất lớn, hoạt chất này có khả năng ức chế quá trình hấp thu chất sắt của cơ thể. Ngoài ra, đây còn là một loại trái cây có tính hàn nên nếu ăn vào thì sẽ có thể khiến tình trạng đau bụng kinh trở nên nghiêm trọng hơn.