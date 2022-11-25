3 loại rau giúp bạn làm chậm quá trình lão hóa và giảm mỡ bụng tốt nhất

Cải xoăn là loại rau lá xanh có tác dụng giúp bạn no lâu đồng thời cải thiện vẻ ngoài của bạn nhờ đặc tính chống lão hóa.

Trong cải xoăn có chứa vitamin A, một hợp chất được tìm thấy trong nhiều sản phẩm chống lão hóa được chứng minh là có tác dụng khuyến khích sự phát triển của tế bào khỏe mạnh. Bổ sung đủ vitamin A sẽ giúp giảm nếp nhăn và sắc tố trong quá trình lão hóa.

Mascha Davis, MPH, RDN - tác giả của cuốn sách Ăn vitamin: Hướng dẫn sử dụng thực phẩm tự nhiên để cung cấp vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng cho cơ thể cho biết: “Cải xoăn là một nguồn cung cấp vitamin C và sắt, tương tự như rau bina”.

Ngoài ra, chất xơ trong rau cải xoăn cũng giúp bạn duy trì cảm giác no lâu hơn. Nó có nghĩa là nếu bạn ăn đủ cải xoăn trong ngày có thể làm giảm sự cám dỗ từ các thực phẩm kém lành mạnh khác làm cản trở nỗ lực giảm cân và thậm chí khiến bạn già đi nhanh chóng.

Cải xoong

Tương tự như cải xoăn, cải xoong rất giàu chất dinh dưỡng và ăn đủ loại rau ít calo này có thể giúp bạn no mà không làm tăng lượng mỡ xung quanh bụng.

Cải xoong là một loại rau lá xanh ít được biết đến hơn, cải xoong chứa nhiều chất dinh dưỡng với vitamin A, B, C và K.

Cả thân và lá của loại rau này đều có thể ăn được và có lợi cho quá trình lão hóa khỏe mạnh. Các nghiên cứu cũng ủng hộ rằng cải xoong có thể giúp giảm nguy cơ tổn thương DNA và ung thư.

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Rau chân vịt

Do nhiều lợi ích sức khỏe liên quan đến việc ăn rau chân vịt (cải bó xôi, rau bina), nó tiếp tục được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng để giúp bạn trông trẻ hơn trong khi vẫn mang lại lợi ích giảm mỡ bụng.

Chuyên gia dinh dưỡng Jesse Feder cho biết: “Rau bina không chỉ giúp bạn giảm mỡ bụng mà còn giúp làn da của bạn trông khỏe mạnh và trẻ trung hơn. Nó chứa nhiều chất xơ và rất ít calo. Sự kết hợp này có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn trong khi giảm lượng calo bạn ăn vào. Ngoài ra, rau bina có vitamin A, C và K, tất cả đều có thể góp phần mang lại làn da khỏe mạnh, trẻ trung hơn".