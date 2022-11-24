6 cách tẩy trắng răng trắng sáng tại nhà nhất định bạn phải thử ngay

Sống khỏe 24/11/2022 07:58

Bạn có thể sử dụng những nguyên liệu có sẵn tại nhà, dễ tìm mua lại còn ít tốn kém nhưng mang đến hiệu quả bất ngờ cho hàm răng bị ố vàng.

Giấm táo 

Giấm táo là một trong những liệu pháp tự nhiên giải quyết nhiều vấn đề về sức khỏe răng miệng. Bên cạnh việc chữa bệnh về đường tiêu hóa hay da cháy nắng, giấm táo còn là "cứu tinh" cho hàm răng xỉn màu.

Thành phần axit axetic trong giấm táo sẽ "đánh bại" các mảng bám gây ố vàng trên răng. Bên cạnh đó, axit cũng tiêu diệt vi khuẩn trong miệng (chúng không trực tiếp khiến răng xỉn màu nhưng sẽ làm hơi thở có mùi khó chịu và có thể gây sâu răng).

Mặc dù lợi ích giấm táo mang lại khá rõ rệt, nhưng bạn vẫn không nên lạm dụng để tránh việc axit bào mòn men răng. Hòa tan giấm táo và nước trước khi sử dụng để làm giảm độ pH, nên sử dụng 2-3 lần/tuần vừa mang lại hiệu quả cao, vừa không hại răng.

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Ảnh minh họa: Internet

Bột nở và nước chanh

Một muỗng cà phê bột nở và một muỗng cà phê nước chanh mới vắt sẽ làm việc kỳ diệu với hàm răng của bạn chỉ trong 2 phút. Việc bạn cần làm là nhúng bàn chải đánh răng vào nước chanh sau đó rắc bột nở lên trên. Dùng hỗn hợp này chải răng với tần suất 1 - 2 lần/tuần. Tuy nhiên có một lưu ý nhỏ là không nên để hỗn hợp này trên răng của bạn quá 2 phút. 

6 cách tẩy trắng răng trắng sáng tại nhà nhất định bạn phải thử ngay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trắng răng bằng nước vo gạo

Nước vo gạo chứa nhiều thành phần Vitamin PP giúp làm sạch chống được chứng viêm chân răng xung quanh, sát khuẩn và làm giảm mùi hôi ở miệng.

Để thực hiện bạn lấy nước vo gạo dùng để súc miệng hàng ngày để làm trắng răng. Tuy nhiên, để có hiệu quả tốt theo phương pháp tự nhiên này đòi hỏi phải kiên trì thực hiện lâu dài.

Sữa bột và kem đánh răng

Hoà sữa bột với kem đánh răng sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc làm trắng răng tại nhà. Bạn hãy lấy kem đánh răng lên bàn chải như bình thường, sau đó rắc sữa bột lên trên và bắt đầu đánh. Làm 1 - 2 lần/tuần để có hiệu quả tốt nhất.

Than hoạt tính

Than hoạt tính là một trong những cách dễ và tiết kiệm nhất để làm trắng răng tại nhà. Bạn chỉ cần nghiền nát một viên than củi thành bột, hoặc mua bột than hoạt tính bán sẵn, rồi nhúng bàn chải đã được làm ướt vào trong đó, đánh răng như bình thường và cảm nhận độ trắng sáng sau vài lần sử dụng. 

Trắng răng bằng cà chua

Cà chua được coi là thần dược không chỉ giúp làm đẹp da, trị mụn mà còn làm trắng răng khiến nhiều chị em bất ngờ. Trong cà chua chứa nhiều Vitamin C giúp làm trắng sáng răng hiệu quả, chống lại sự hình thành các mảng bám khiến răng lợi chắc khỏe hơn.

Để thực hiện bạn lấy cà chua tươi thái từng lát không quá mỏng rồi chà lên bề mặt trong và ngoài của răng trong 5 phút rồi súc miệng bằng nước sạch. Kiên trì thực hiện để răng bật tông trắng sáng bạn nhé!

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