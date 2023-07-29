3 bộ phận của cơ thể có biểu hiện "vàng vọt", đừng coi thường vì đây có thể là biểu hiện của ung thư gan

Sống khỏe 29/07/2023 07:45

Ngoài ra nếu cơ thể thường xuyên xuất hiện 4 triệu chứng thường xảy ra khi gan có vấn đề dẫn đến ung thư, bất kỳ ai cũng nên quan sát để có những tác động y tế kịp thời.

1. Vàng mắt

Khi gan có tổn thương, chức năng gan suy giảm dễ dẫn đến tình trạng tăng bilirubin trong máu. Bilirubin tăng cao cũng sẽ đi vào mắt theo máu, kèm theo đó là võng mạc mắt sẽ bị vàng.

Vì vậy, nếu xuất hiện vấn đề vàng mắt tương đối rõ ràng trong một thời gian thì nhất định phải đề cao cảnh giác và đi khám chữa càng sớm càng tốt. Đây có thể là biểu hiện gan bị tổn thương, tránh để bệnh nặng thêm ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân.

3 bộ phận của cơ thể có biểu hiện 'vàng vọt', đừng coi thường vì đây có thể là biểu hiện của ung thư gan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Vàng da

Gan là cơ quan giải độc và chuyển hóa quan trọng của cơ thể con người. Khi chức năng gan bị tổn thương, quá trình chuyển hóa bilirubin trong cơ thể diễn ra bất thường sẽ dẫn đến lượng bilirubin trong máu tăng cao, trong trường hợp này da cũng sẽ xuất hiện màu vàng bất thường.

3. Nước tiểu màu vàng

Nếu uống ít nước, lượng nước tiểu quá ít sẽ gây ra hiện tượng có màu vàng bất thường. Tuy nhiên, trong trường hợp gan có vấn đề, bilirubin trong máu sẽ tăng cao, cơ thể cũng sẽ hình thành cơ chế cân bằng, hàm lượng sắc tố dư thừa trong máu cũng sẽ bài tiết ra ngoài theo nước tiểu, nước tiểu cũng sẽ chuyển sang màu vàng. Để cẩn trọng, nếu xuất hiện hiện tượng này thì phải chủ động đi khám và thực hiện các biện pháp điều trị, tầm soát phù hợp để ngăn ngừa ung thư.

3 bộ phận của cơ thể có biểu hiện 'vàng vọt', đừng coi thường vì đây có thể là biểu hiện của ung thư gan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra nếu cơ thể thường xuyên xuất hiện 4 triệu chứng thường xảy ra khi gan có vấn đề dẫn đến ung thư, bất kỳ ai cũng nên quan sát để có những tác động y tế kịp thời.

1. Giảm cân, mệt mỏi

Người bị ung thư gan thường có triệu chứng giảm cân, mệt mỏi.

Đây có thể là do chất chuyển hóa trong khối u gây ra bởi những thay đổi sinh hóa của cơ thể. Người bệnh sẽ chán ăn, ăn ít và có cảm giác suy nhược nghiêm trọng.

2. Sốt

Người mang mầm bệnh ung thư gan thường sốt khoảng 37.5℃ ~ 38 ℃, thậm chí lên đến 39 ℃.

Kiểu sốt bất thường không rõ nguyên nhân, nhiều người không kèm theo ớn lạnh, hay sốt vào buổi chiều. Nguyên nhân sốt có thể do hoại tử khối u hoặc các chất chuyển hóa khối u gây ra.

3. Hệ tiêu hóa thay đổi

Người mắc bệnh có triệu chứng chán ăn tăng lên, đầy bụng sau bữa ăn, thậm chí buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy.

4. Xuất hiện những cơn đau

Đây là một triệu chứng phổ biến của bệnh nhân ung thư gan, cơn đau thường nằm ở vùng gan. Bệnh nặng sẽ cảm thấy đau ở dưới phần sườn bên phải hoặc theo hình lưỡi kiếm.

Các loại thực phẩm có hại cho gan, nên kiêng

3 bộ phận của cơ thể có biểu hiện 'vàng vọt', đừng coi thường vì đây có thể là biểu hiện của ung thư gan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dầu và mỡ động vật lưu trữ quá lâu

Dầu mỡ để lâu sinh ra chất hóa học MDA, có thể tạo ra polymer phản ứng với protein và DNA trong cơ thể, gây đột biến cấu trúc protein, làm cho tế bào đột biến thành tế bào ung thư. Vì vậy, các chuyên gia khuyên khi sử dụng dầu thực vật và mỡ động vật không nên lưu trữ quá lâu, đặc biệt không sử dụng dầu mỡ chiên đi chiên lại nhiều lần.

Ngoài ra, dầu lạc cũng không nên lưu trữ lâu ngày, khi ngửi thấy dầu có mùi hôi hoặc biến mùi lạ thì nên vứt bỏ.

 

Thức ăn bị mốc

 

Thực phẩm bị mốc chứa các chất aflatoxin gây ra ung thư gan, thời gian ủ bệnh ngắn nhất chỉ trong vòng 24 tuần.

 

Tốt nhất cần phải lưu trữ thực phẩm đúng cách, một khi bị mốc cần được loại bỏ ngay lập tức, đặc biệt là đậu nành, lạc, khoai lang, mía…

 

3 bộ phận của cơ thể có biểu hiện 'vàng vọt', đừng coi thường vì đây có thể là biểu hiện của ung thư gan - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực phẩm muối chua 

 

Bắp cải, dưa và các món muối chua luôn là món khai vị ngon. Khi thời tiết nắng nóng, cơ thể mệt mỏi, chán ăn sẽ là lúc dễ lựa chọn các món ăn từ dưa chua.

 

Tuy nhiên dưa chua có chứa một lượng lớn chất nitrosamine, đã được các nhà nghiên cứu chứng minh rằng nó có thể gây ra ung thư gan, tốt nhất là không ăn hoặc ăn càng ít càng tốt.

Rượu bia 

Bia rượu chính là một trong những tác nhân gây ung thư gan vì chất cồn trong bia rượu khiến gan phải chịu tổn thương nặng nề để đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, cũng không nên sử dụng những loại thức uống có ga, không hút thuốc lá hoặc các chất kích thích khác.

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