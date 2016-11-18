19 tuổi bị ung thư vú, nguyên nhân bất ngờ vì thói quen hầu như người Việt nào cũng mắc

Sống khỏe 18/11/2016 13:12

Một cô gái mới 19 tuổi đã bị căn bệnh ung thư vú nguy hiểm, khi biết nguyên nhân ai cũng sốc bởi hầu như người Việt nào cũng mắc phải.

Ung thư vú là một trong những căn bệnh nguy hiểm và thường gặp ở chị em phụ nữ. Nếu không được phát hiện  và điều trị sớm có thể gây chết người. Ban đầu, ung thư vú có thể phát sinh từ tiểu thùy ở vú sau đó lây lan ra các cơ quan khác trong cơ thể.

Mới đây, cô gái 19 tuổi người Trung Quốc tên là Vương Hiểu đã bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ rại trường học. Kết quả này khiến cô và mọi người không khỏi sốc bởi Vương Hiểu còn quá trẻ.

Thật may mắn, bác sĩ cho biết cô gái chỉ bị ung thư giai đoạn đầu sau khi đã thực hiện các xét nghiệm kỹ lưỡng. Vương Hiểu mới xuất hiện các biểu mô tại chỗ và chưa có biểu hiện di căn nên hoàn toàn có thể điều trị được.

Tuy nhiên, ai cũng thắc mắc rằng tại sao ở độ tuổi 19, Vương Hiểu lại có thể mắc căn bệnh ung thư vú.

Theo các bác sĩ điều trị bệnh cho Vương Hiểu, nguyên nhân dẫn tới ung thư vú ở độ tuổi trẻ như vậy là do lối sống không lành mạnh và thiếu khoa học của giới trẻ, đặc biệt là thói quen thức quá khuya để sử dụng điện thoại.

Mẹ Vương Hiểu cho biết thêm, con gái bà thường xuyên thức đến tận khuya và nằm sử dụng điện thoại rất lâu trên giường trước khi đi ngủ. Hầu như ngày nào cô cũng thức khuya hoặc thức đến gần sáng để phục vụ thói quen này. Sáng hôm sau, Vương Hiểu thường thức dậy rất muộn do đã mất ngủ cả đêm.

Mẹ cô cho rằng con gái mình mắc bệnh nghiện điện thoại, ngay cả khi nằm viện Vương Hiểu nằm bệnh viện vẫn  có ý muốn dùng điện thoại để tiêu khiển.

Theo các bác sĩ, việc thức khuya dùng điện thoại lâu như thế khiến cơ thể con người bị mất đi đồng hồ sinh học tự nhiên, dẫn tới rối loạn nội tiết tố và cuối cùng gây ung thư vú.

Ngoài ra, thức quá khuya gây ảnh hưởng đến sức khỏe tổng quát, giảm chức năng của hệ miễn dịch. Và chất lượng giấc ngủ sau khi thức khuya cũng giảm sút rất nhiều.

Vậy thức khuya gây hại tới cơ thể như thế nào?

1.    Suy giảm trí nhớ

2.    Mệt mỏi và ảnh hưởng trong công việc

3.    Chóng mặt, ảnh hưởng tới thị lực, ù tai

4.    Thay đổi tính nết, hay cáu bẳn và dễ nổi nóng

5.    Nhức mỏi cơ thể, hay bị đau cơ và chuột rút.

6.    Da mặt thiếu sinh khí, nhợt nhạt, đôi khi có mụn và quầng thâm dưới bọng mắt. Thức khuya không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

7.    Ảnh hưởng đến mắt, gây ra một số ảnh hưởng như nhức mỏi mắt, khô mắt và thậm chí là giảm thị lực nếu xem điện thoại ở môi trường thiếu ánh sáng.

8.    Gây tăng cân và ảnh hưởng đến một số bệnh khác như gây ra tăng huyết áp và tiểu đường.

 

Xem thêm: cách làm mứt khoai lang đơn giản, cách làm mứt khoai lang

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư vú

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 21 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 31 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 45 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 2 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?