Mới đây, cô gái 19 tuổi người Trung Quốc tên là Vương Hiểu đã bị chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư vú trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ rại trường học. Kết quả này khiến cô và mọi người không khỏi sốc bởi Vương Hiểu còn quá trẻ.

Ung thư vú là một trong những căn bệnh nguy hiểm và thường gặp ở chị em phụ nữ. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm có thể gây chết người. Ban đầu, ung thư vú có thể phát sinh từ tiểu thùy ở vú sau đó lây lan ra các cơ quan khác trong cơ thể.

Tuy nhiên, ai cũng thắc mắc rằng tại sao ở độ tuổi 19, Vương Hiểu lại có thể mắc căn bệnh ung thư vú.

Thật may mắn, bác sĩ cho biết cô gái chỉ bị ung thư giai đoạn đầu sau khi đã thực hiện các xét nghiệm kỹ lưỡng. Vương Hiểu mới xuất hiện các biểu mô tại chỗ và chưa có biểu hiện di căn nên hoàn toàn có thể điều trị được.

Theo các bác sĩ điều trị bệnh cho Vương Hiểu, nguyên nhân dẫn tới ung thư vú ở độ tuổi trẻ như vậy là do lối sống không lành mạnh và thiếu khoa học của giới trẻ, đặc biệt là thói quen thức quá khuya để sử dụng điện thoại.

Mẹ Vương Hiểu cho biết thêm, con gái bà thường xuyên thức đến tận khuya và nằm sử dụng điện thoại rất lâu trên giường trước khi đi ngủ. Hầu như ngày nào cô cũng thức khuya hoặc thức đến gần sáng để phục vụ thói quen này. Sáng hôm sau, Vương Hiểu thường thức dậy rất muộn do đã mất ngủ cả đêm.

Mẹ cô cho rằng con gái mình mắc bệnh nghiện điện thoại, ngay cả khi nằm viện Vương Hiểu nằm bệnh viện vẫn có ý muốn dùng điện thoại để tiêu khiển.

Theo các bác sĩ, việc thức khuya dùng điện thoại lâu như thế khiến cơ thể con người bị mất đi đồng hồ sinh học tự nhiên, dẫn tới rối loạn nội tiết tố và cuối cùng gây ung thư vú. Cũng như trường hợp của Vương Hiểu, thức khuya gây ung thư vú và sẽ gây ra nhiều căn bệnh khác nhau nữa.

Ngoài ra, thức quá khuya gây ảnh hưởng đến sức khỏe tổng quát, giảm chức năng của hệ miễn dịch. Và chất lượng giấc ngủ sau khi thức khuya cũng giảm sút rất nhiều.

Vậy thức khuya gây hại tới cơ thể như thế nào?

1. Suy giảm trí nhớ

2. Mệt mỏi và ảnh hưởng trong công việc

3. Chóng mặt, ảnh hưởng tới thị lực, ù tai

4. Thay đổi tính nết, hay cáu bẳn và dễ nổi nóng

5. Nhức mỏi cơ thể, hay bị đau cơ và chuột rút.

6. Da mặt thiếu sinh khí, nhợt nhạt, đôi khi có mụn và quầng thâm dưới bọng mắt. Thức khuya không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn đẩy nhanh quá trình lão hóa da.

7. Ảnh hưởng đến mắt, gây ra một số ảnh hưởng như nhức mỏi mắt, khô mắt và thậm chí là giảm thị lực nếu xem điện thoại ở môi trường thiếu ánh sáng.

8. Gây tăng cân và ảnh hưởng đến một số bệnh khác như gây ra tăng huyết áp và tiểu đường.