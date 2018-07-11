10 cách để ngủ ngon và sâu giấc dễ dàng theo lời khuyên từ chuyên gia

Đồng thời, ngủ đủ giấc cũng là cách để đào thải độc tố, phục hồi làn da sáng hồng, láng mịn. Với các chị em vận động thường xuyên, giấc ngủ sẽ giúp các nhóm cơ được nghỉ ngơi, giúp nội tiết tố cân bằng.

Tận hưởng một giấc ngủ thật ngon sau ngày dài làm việc cật lực hẳn là điều mà bất kì ai cũng mong muốn. Giấc ngủ ngon đóng vai trò quan trọng cho sẽ giúp cho toàn bộ các bộ phận và chức năng cơ thể bạn được nghỉ ngơi hợp lý.

Kết hợp nến thơm với nghe nhạc nhẹ, dùng một bữa ăn ngon trước khi đi ngủ là

Ánh sáng ấm áp của một ngọn nến thơm sẽ giúp xoa dịu tâm trí của bạn sau ngày dài làm việc căng thẳng tại văn phòng.

Bí quyết để ngủ ngon dành cho bạn đó là kết hợp nến thơm với nghe nhạc nhẹ, dùng một bữa ăn ngon trước khi đi ngủ.

Tạo không gian ngủ

Không gian ngủ là yếu tố giúp đảm bảo ngủ ngon giấc kéo dài trong khoảng thời gian từ 7-8 tiếng và thoải mái, khoẻ khoắn khi thức dậy. Một vài gợi ý cho bạn:

Phòng ngủ phải tối, tránh tiếng ồn từ bên ngoài tác động.

Tạo không gian ngủ lí tưởng

Không dùng gối quá cao và quá cứng.

Nhiệt độ trong phòng tốt nhất để ngủ là từ 26-28 độ C. Phòng phải đảm bảo lưu thông khí

Nên ôm gối ôm hoặc gối dài khi ngủ để có tư thế thoải mái.

Lên danh sách những công việc còn dang dở

Những công việc dang dở, deadline là “thủ phạm” gây cản trở tâm lý và khiến bạn không thể hoàn toàn thư giãn. Để khắc phục điều này, bạn đừng mang theo công việc lên chiếc giường thân yêu.

Lên danh sách những công việc còn dang dở

Vào buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy liệt kê những việc chưa hoàn thành và lên kế hoạch thực hiện chúng vào hôm sau.

Không chỉ giúp ngủ ngon hơn, đây còn là cách nâng cao hiệu suất công việc ngày hôm sau nữa đấy nhé!

Tắm nước ấm trước khi ngủ

Tắm nước ấm giúp thư giãn, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn

Theo các nhà khoa học, bạn nên tắm nước ấm, sau đó lau khô người rồi mặc đồ trước khi đi ngủ. Đây là cách giúp thư giãn, dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn cả sử dụng thuốc ngủ.

Một tách trà ấm vào cuối ngày

Uống một tách trà ấm là cách giúp bạn thư giãn hiệu quả.

Uống trà ấm trước khi đi ngủ sẽ giúp hỗ trợ giấc ngủ hiệu quả

Một số loại trà có công dụng tốt sức khỏe bạn có thể tham khảo, bao gồm:

Hoa Oải Hương (cải thiện tâm trạng hiệu quả, giảm đầy hơi dạ dày)

Trà Bạc Hà (rất tốt cho hệ tiêu hóa)

Chamomile (bổ sung chất chống oxi hóa và hỗ trợ giấc ngủ, hệ tiêu hóa)

Valeria (loại bỏ căng thẳng lo âu, ổn định huyết áp, giảm chứng mất ngủ)

Chanh Bạc Hà (hỗ trợ giấc ngủ, cải thiện tâm trạng và tăng sức đề kháng)

Trà từ cây Kava Kava (loại bỏ chứng mất ngủ, bồn chồn, căng thẳng)

Ngâm mình thư giãn trong bồn tắm

Ngâm mình thư giãn cơ thể cùng một vài nguyên liệu thiên nhiên giúp bạn thư giãn đầu óc

Bí quyết hay giúp bạn thư giãn đầu óc sau một ngày dài đó là ngâm mình thư giãn cơ thể cùng một vài nguyên liệu thiên nhiên.

Bạn có thể tham khảo dùng thử Bạch Đàn (khuynh diệp) là bài thuốc quý giúp giảm âu lo và căng thẳng, giúp tăng hệ miễn dịch, điều trị hô hấp và mẩn ngứa trên da.

Tư thế ngủ ngon giấc

Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao bạn thường hay gặp ác mộng không?

Những tư thế như nằm nghiêng hoặc nằm úp mặt khiến máu không được lưu thông hoàn toàn, giấc ngủ bị gián đoạn, khi ngủ thường hay mơ những giấc mơ kinh khủng

Một trong những nguyên nhân có thể kể đến là do tư thế. Với Tư thế ngủ không đúng đắn sẽ giấc ngủ bị gián đoạn, khi ngủ thường hay mơ những giấc mơ kinh khủng… Những tư thế như nằm nghiêng hoặc nằm úp mặt khiến máu không được lưu thông hoàn toàn.

Nên dùng gối đặt ở giữa đầu gối để giữ hông cân bằng

Cách để ngủ ngon không gặp ác mộng là bạn nên tạo cho mình một tư thế ngủ đúng đắn, khi ngủ nên giữ lưng thẳng, tránh nằm sấp, nên dùng gối đặt ở giữa đầu gối để giữ hông cân bằng.

Ngồi thiền trước khi ngủ

Bạn nên dành thời gian khoảng 10-15 phút ngồi thiền trước khi chuẩn bị đi ngủ. Đây là cách giúp ngủ ngon không mơ hiệu quả được nhiều người ưa chuộng.

Các nhà tâm lý học khuyên bạn nên dành thời gian khoảng 10-15 phút ngồi thiền trước khi chuẩn bị đi ngủ

Bài tập này giúp thư giãn đầu óc xua tan đi những căng thẳng, lo âu trong ngày đã được lưu truyền từ đời này sang đời khác.

Dùng tinh dầu Lavender (Hoa oải hương)

Dùng tinh dầu là cách giúp bạn có giấc ngủ say

Thay vì sử dụng các loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ gây hại sức khỏe sao bạn không thử chà một ít tinh dầu lên đầu và trán của mình trước khi ngủ. Tương tự tác dụng như một liều thuốc an thần (nhưng bảo đảm không có tác dụng phụ), đây là cách để ngủ ngon và sâu, giúp bạn giảm căng thẳng, âu lo.

Không dùng thiết bị điện tử trước khi ngủ

Dùng thiết bị điện tử có tác động xấu khiến não bộ của bạn phân tâm. Do đó, trong vòng 30 phút trước khi đi ngủ, bạn hãy tránh dùng TV, điện thoại, ipads…

Ánh sáng từ các thiết bị điện tử có tác động xấu khiến não bộ của bạn phân tâm dẫn đến khó ngủ

Vì phòng ngủ là nơi để nghỉ nên bạn cần loại bỏ ngay các ánh sáng từ các thiết bị điện để không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ nhé!

Đặt một túi thơm

Đặt một túi thơm vào bên dưới gối

Hương thơm dễ chịu từ các loại túi thơm cũng là một cách hay để đem đến cho bạn một giấc ngủ ngon. Bạn có thể đặt một túi thơm, đặc biệt là túi thơm hương hoa oải hương vào bên dưới gối.

Cùng thử qua các Cách để ngủ ngon và sâu giấc này chúng tôi vừa chia sẻ nhé. Hiệu quả mang lại sẽ không khiến bạn thất vọng đâu nhé!