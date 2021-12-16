Vệ sinh máy tạo oxy đúng cách giúp ngăn ngừa nhiễm trùng trong quá trình sử dụng

- Kiểm tra các lỗ thông hơi xem có bụi và mảnh vụn không. Dùng tăm bông để làm sạch lỗ thông hơi.

- Để khô máy tạo oxy trong không khí.

Làm sạch bộ lọc máy tạo oxy

- Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất để tháo bộ lọc.

- Nhúng bộ lọc vào bồn nước ấm và xà phòng rửa bát loại nhẹ.

- Sử dụng khăn ẩm để làm sạch kỹ lưỡng các vết bẩn hoặc bụi còn sót lại.

- Rửa bộ lọc bằng nước sạch để loại bỏ xà phòng còn sót lại.

- Để bộ lọc khô hoàn toàn trong không khí trước khi trả lại máy.

Hầu hết các bộ lọc đều yêu cầu kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần. Chúng có thể được lau khô để loại bỏ bụi bẩn. Nếu quá bẩn, hãy rửa bằng nước ấm, xà phòng và để khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

Một số thiết bị có thể có nhiều bộ lọc yêu cầu bảo trì. Để biết cách vệ sinh và chăm sóc chính xác nhất cho bộ lọc máy tạo oxy của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Làm sạch ống thông mũi

- Ngâm ống thông mũi trong bồn nước ấm có pha xà phòng.

- Rửa sạch ống đựng bằng dung dịch nước và giấm trắng (tỷ lệ 10-1).

- Để ống thông mũi trong không khí khô hoàn toàn trước khi sử dụng.

Làm sạch máy tạo oxy thường xuyên và đúng cách sẽ giúp bạn ngăn ngừa nhiễm trùng khi sử dụng

Một số lời khuyên bổ sung

- Tránh sử dụng máy tạo oxy trong môi trường có nhiều bụi vì bụi sẽ làm cho bộ lọc bị bẩn nhanh hơn.

- Để thiết bị nghỉ trong 20 - 30 phút sau khi sử dụng liên tục trong 7 - 8 giờ.

- Không ngâm thiết bị trong nước.

- Hầu hết các nhà sản xuất khuyên bạn nên làm sạch bộ lọc ít nhất một lần một tháng và làm sạch bên ngoài bộ tập trung và bộ lọc bên ngoài (nếu có) hàng tuần.

- Dùng cồn để lau ống thông với ống xông mũi hàng ngày, thay chúng hàng tháng nếu sử dụng oxy liên tục hoặc 2 tháng một lần nếu sử dụng oxy không liên tục.

- Đảm bảo bộ lọc khô hoàn toàn trước khi lắp lại.

- Kiểm tra hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để biết khoảng thời gian bảo dưỡng được khuyến nghị.

Lưu ý: Bạn cần làm theo hướng dẫn cụ thể của nhà sản xuất về việc vệ sinh thiết bị vì có thể các loại máy tạo oxy khác nhau sẽ có cấu tạo và chất liệu khác nhau cần có cách vệ sinh phù hợp.

Có nên vệ sinh máy tạo oxy di động thường xuyên hơn không?

Vì máy tạo oxy di động để trong nhà và có thể gặp phải môi trường bên ngoài bẩn hơn, bạn có thể cần phải vệ sinh máy thường xuyên hơn. Cố gắng không mang máy tạo oxy di động của bạn ra ngoài môi trường có nồng độ phấn hoa cao trong không khí hoặc khi có cảnh báo ô nhiễm không khí. Các hạt bẩn quá nhiều trong không khí sẽ gây hại cho bộ lọc và máy. Nếu bạn phải sử dụng máy tạo oxy trong những điều kiện này, hãy đảm bảo tuân thủ các quy trình làm sạch tương tự như máy tạo oxy tại nhà.

Nên mua máy tạo oxy loại nào? Cửa hàng nào cung cấp máy tạo oxy chính hãng?

Máy Tạo Oxy là siêu thị máy tạo oxy y tế uy tín hàng đầu, chuyên nhập khẩu và phân phối máy tạo oxy chính hãng từ những thương hiệu nổi tiếng như: Owgels, Wellmed, Reiwa. Một số máy tạo oxy bán chạy nhất tại hệ thống cửa hàng Máy Tạo Oxy:

++ Máy tạo oxy 10 lít Owgels OZ-5-01NW0 (OZ-5-01GWO) - Có xông mũi

Máy tạo oxy công suất lớn OZ-5-01NW0 là loại máy oxy 10 lít đến từ thương hiệu nổi tiếng Owgles (công nghệ Đức), được dùng để cung cấp oxy thay thế cho bệnh nhân. Máy cung cấp lượng oxy cao và được sử dụng với một ống thông để truyền oxy từ thiết bị sang cho người bệnh.

Một số ưu điểm vượt trội của Máy tạo oxy 10 lít Owgels OZ-5-01NW0

- Thiết kế gọn nhẹ dễ di chuyển, không chiếm nhiều diện tích, phù hợp sử dụng tại nhà hoặc các phòng khám và bệnh viện.

- Khung máy chắc chắn, làm bằng chất liệu cao cấp, tuổi thọ cao. Máy có thể hoạt động nhiều giờ mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng của máy.

- Nguồn oxy tinh khiết, đáp ứng được nhu cầu cho nhiều bệnh nhân sử dụng và đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người dùng.

- Máy hoạt động êm ái, do đó không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và thời gian nghỉ ngơi của người bệnh.

- Màn hình LCD hiển thị các thông tin dữ liệu rõ nét, giúp người dùng dễ nhìn thấy.

- Sử dụng đơn giản, vệ sinh thiết bị dễ dàng.

++ Máy tạo oxy Reiwa 5 lít K5BW

Reiwa K5BW là dòng máy tạo oxy 5 lít từ thương hiệu Reiwa, cung cấp giải pháp oxy tinh khiết để điều trị các bệnh nhân chẩn đoán cần oxy, bệnh nhân mắc bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phổi, ung thư phổi, phổi tắc nghẽn mãn tính,…

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Một số ưu điểm vượt trội của Máy tạo oxy Reiwa 5 lít K5BW

- Thiết bị mang lại nguồn oxy tinh khiết cao tới 93% +/- 3% với lưu lượng 5 lít/phút.

- Chức năng thống kê thời gian hoạt động của máy.

- Chức năng bảo vệ trong trường hợp quá nhiệt hoặc quá tải.

- Hệ thống cảnh báo khi máy đột ngột mất nguồn, điện áp thấp/cao, độ tinh khiết dưới 82%.

- Máy vận hành êm ái, độ ồn thấp (≤ 48 dB) không ảnh hưởng đến giấc ngủ của người sử dụng.

- Thiết kế máy tinh gọn, có 4 bánh xe giúp bạn dễ dàng di chuyển tại nhà, phòng khám hay bệnh viện.

++ Máy tạo oxy 5 lít Wellmed DO2-5EW/DO2- 5E

Máy tạo oxy 5 lít Wellmed DO2-5EW là sản phẩm hỗ trợ điều trị các vấn đề về đường hô hấp bao gồm bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, suy hô hấp,…. Và đáp ứng nhu cầu cho các đối tượng cần đến oxy như người già, vận động viên,…

Một số ưu điểm vượt trội của Máy tạo oxy 5 lít Wellmed DO2-5EW

- Các bước sử dụng, vệ sinh và bảo trì máy dễ dàng.

- Thiết kế đẹp mắt với 4 bánh xe giúp việc di chuyển linh động.

- Chế độ cảnh báo khi: Độ tinh khiết Oxy thấp; Sai nguồn điện; Máy nén bị lỗi; Lưu lượng quá thấp hay quá cao

- Độ bền cao, hoạt động êm ái không gây tiếng ồn giúp người bệnh sử dụng an toàn và hiệu quả

- Có màn hình hiển thị rộng giúp người dùng có thể điều chỉnh tuỳ ý.

- Có các chế độ hẹn giờ thông minh.

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