Chứng kiến hình ảnh đón sinh nhật bên cạnh gia đình của Kathy Uyên, nhiều người đều tỏa ra ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cô nàng.
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Được biết đến là một trong những nữ diễn viên đình đám từng đạt nhiều thành công tại làng điện ảnh Việt Nam. Có thể kể đến một vài danh hiệu như giải thưởng Cánh diều vàng 2008 cho vai nữ phụ xuất sắc nhất và Cánh diều vàng 2013 cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Tuy trong sự nghiệp đạt được nhiều thành công nhưng trong câu chuyện tình cảm, người đẹp sinh năm 1981 lại không thành công đến như vậy khi từng trải qua mối tình 10 năm cùng bạn trai cũ nhưng không có kết quả. Mãi cho đến thời điểm gần đây, cô nàng mới tìm được một nửa của đời mình khi nhận lời kết hôn với bạn trai mới sau 2 năm hẹn hò và cũng đã khoe hình đang mang thai đứa con đầu lòng của cả 2 trên MXH.
Sau khi công khai hình ảnh mang thai con đầu lòng, cuộc sống của Kathy Uyên được người hâm mộ quan tâm và chú ý. Mới đây, nữ diễn viên đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân hình ảnh hạnh phúc bên gia đình, bạn bè trong ngày sinh nhật.
Có thể thấy, cô nàng đang trải qua những ngày tháng vui vẻ nhất từ trước đến nay bên cạnh ông xã và gia đình. Chứng kiến hạnh phúc của nữ diễn viên, nhiều netizen còn cho rằng nhan sắc ở độ tuổi đầu 40 như Kathy Uyên thực sự khiến ai nấy cũng đều ngỡ ngàng vì quá đỗi xinh đẹp.