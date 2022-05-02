Được biết đến là một trong những nữ diễn viên đình đám từng đạt nhiều thành công tại làng điện ảnh Việt Nam. Có thể kể đến một vài danh hiệu như giải thưởng Cánh diều vàng 2008 cho vai nữ phụ xuất sắc nhất và Cánh diều vàng 2013 cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Nữ diễn viên Kathy Uyên - Ảnh: Internet

Tuy trong sự nghiệp đạt được nhiều thành công nhưng trong câu chuyện tình cảm, người đẹp sinh năm 1981 lại không thành công đến như vậy khi từng trải qua mối tình 10 năm cùng bạn trai cũ nhưng không có kết quả. Mãi cho đến thời điểm gần đây, cô nàng mới tìm được một nửa của đời mình khi nhận lời kết hôn với bạn trai mới sau 2 năm hẹn hò và cũng đã khoe hình đang mang thai đứa con đầu lòng của cả 2 trên MXH.