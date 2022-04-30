Sướng như Phương Trinh Jolie và bé Mia: Sở hữu 'ông chồng quốc dân' mà bất kỳ ai cũng đều ao ước, netizen còn châm chọc 'lấy chồng về sướng như này, tôi cũng lấy'

Không chỉ chăm sóc vợ một cách chu đáo, Lý Bình còn khiến netizen khâm phục khi quan tâm từng chút một cho con riêng của vợ.
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Cũng đã gần 1 tuần thời điểm diễn ra đám cưới đình đám của cặp đôi Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Được biết đến là chuyện tình ''chị chị em em'' được rất nhiều người ủng hộ và dành sự quan tâm đặc biệt với cả 2.
Tuy nhiên, ít ai biết được tại thời điểm mới công khai hẹn hò chính thức, chuyện tình này đã nhận phải không ít những lời chê bai, bàn tán xôn xao từ một số bộ phận netizen. Thậm chí, họ còn cho rằng cặp đôi rồi sẽ sớm nói lời chia tay mà thôi. Nhưng sau tất cả, Lý Bình đã chứng minh cho tất cả thấy anh thực sự rất yêu thương vợ mình.
Trong khoảng thời gian yêu nhau, nam diễn viên luôn khiến netizen phải ganh tị trước những hành động chăm sóc, ân cần từng chút một cho Phương Trinh Jolie. Ngoài ra, điều khiến Lý Bình trở thành một ''ông chồng quốc dân'' trong mắt người hâm mộ, còn nằm ở cách anh quan tâm cô công chúa bé nhỏ của vợ là bé Mia.
Cụ thể, ngoài việc phụ giúp những công việc trong gia đình, anh còn là người thường xuyên chở con gái riêng của vợ đi học và sẵn sàng trò chuyện với cô bé mọi lúc, mọi nơi khi bé Mia cần. Có thể thấy, Lý Bình đích thị là một ông chồng quốc dân mà bất kỳ cô gái nào cũng ao ước có được. Một số netizen còn trêu đùa ''lấy chồng mà sướng như Phương Trinh Jolie, tôi cũng lấy''.