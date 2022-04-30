Sướng như Phương Trinh Jolie và bé Mia: Sở hữu 'ông chồng quốc dân' mà bất kỳ ai cũng đều ao ước, netizen còn châm chọc 'lấy chồng về sướng như này, tôi cũng lấy'

Cũng đã gần 1 tuần thời điểm diễn ra đám cưới đình đám của cặp đôi Phương Trinh Jolie và Lý Bình. Được biết đến là chuyện tình ''chị chị em em'' được rất nhiều người ủng hộ và dành sự quan tâm đặc biệt với cả 2.

Chuyện tình của cặp đôi thuở ban đầu vấp phải những ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ít ai biết được tại thời điểm mới công khai hẹn hò chính thức, chuyện tình này đã nhận phải không ít những lời chê bai, bàn tán xôn xao từ một số bộ phận netizen. Thậm chí, họ còn cho rằng cặp đôi rồi sẽ sớm nói lời chia tay mà thôi. Nhưng sau tất cả, Lý Bình đã chứng minh cho tất cả thấy anh thực sự rất yêu thương vợ mình.