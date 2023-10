MV ''There's no one at all'' của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP vừa chính thức ra mắt với khán giả vào tối ngày 28/4. Ngay sau khi được lên sóng, MV bài hát nhận được rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Cụ thể, về phần trình bày của ca khúc, từ lời nhạc, cho đến giai điệu. Tất cả đều được nam ca sĩ sinh năm 1994 hoàn thành nó một cách xuất sắc.

MV ''There's no one at all'' ra mắt chưa đầy 1 ngày nhưng liên tiếp đón nhận những ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy không hài lòng nằm ở chỗ đoạn kết trong MV có phần mang đến hình ảnh tiêu cực cho giới trẻ. Làn sóng phản đối ''There's no one at all'' cũng từ đó bùng nổ và buộc Sơn Tùng phải chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vào tối ngày 29/4 trên Fanpage của mình.