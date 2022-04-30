Hậu ồn ào MV 'There's no one at all' gây tranh cãi, netizen tò mò Sơn Tùng mất những gì sau khi ngưng phát hành tại Việt Nam

Sao Việt 30/04/2022 14:46

Sau khi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ trên fanpage vào tối ngày 29/4 và chính thức tuyên bố ngưng phát hành MV mới, netizen đang tò mò Sơn Tùng sẽ phải đánh đổi những gì khi buộc phải gỡ ''đứa con tinh thần'' sau hơn 2 năm thực hiện.

MV ''There's no one at all'' của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP vừa chính thức ra mắt với khán giả vào tối ngày 28/4. Ngay sau khi được lên sóng, MV bài hát nhận được rất nhiều luồng ý kiến trái chiều. Cụ thể, về phần trình bày của ca khúc, từ lời nhạc, cho đến giai điệu. Tất cả đều được nam ca sĩ sinh năm 1994 hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Hậu ồn ào MV 'There's no one at all' gây tranh cãi, netizen tò mò Sơn Tùng mất những gì sau khi ngưng phát hành tại Việt Nam - Ảnh 1
MV ''There's no one at all'' ra mắt chưa đầy 1 ngày nhưng liên tiếp đón nhận những ý kiến trái chiều - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, điều khiến người ta cảm thấy không hài lòng nằm ở chỗ đoạn kết trong MV có phần mang đến hình ảnh tiêu cực cho giới trẻ. Làn sóng phản đối ''There's no one at all'' cũng từ đó bùng nổ và buộc Sơn Tùng phải chính thức lên tiếng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vào tối ngày 29/4 trên Fanpage của mình. 

Hậu ồn ào MV 'There's no one at all' gây tranh cãi, netizen tò mò Sơn Tùng mất những gì sau khi ngưng phát hành tại Việt Nam - Ảnh 2
Bài đăng Sơn Tùng gửi lời xin lỗi đến khán giả trên Fanpage của mình - Ảnh: chụp màn hình

Có thể thấy, việc khiến giọng ca ''Cơn Mưa Ngang Qua'' phải chính thức lên tiếng cho thấy vụ việc lần này nghiêm trọng đến như thế nào. Bởi nam ca sĩ điển trai trong những vụ việc ồn ào lần trước đều chọn cách im lặng chờ mọi chuyện trôi qua một cách êm đẹp. Sau khi phải gỡ MV, một số người không khỏi thắc mắc: "Sơn Tùng đã mất những gì sau lùm xùm trên"?

''Đứa con tinh thần 2 năm'' không được đón nhận như nam ca sĩ 27 tuổi mong đợi

Trong phần xin lỗi của mình vào tối ngày hôm qua trên Fanpage, Sơn Tùng M-TP cho biết đã ấp ủ dự án này khoảng 2 năm về trước và cho tới tận bây giờ mới có thể chính thức gửi đến quý vị khán giả. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như những gì ekip ''There's no one at all'' mong muốn khi bài hát giờ đây buộc phải bị ngưng phát hành. 

Hậu ồn ào MV 'There's no one at all' gây tranh cãi, netizen tò mò Sơn Tùng mất những gì sau khi ngưng phát hành tại Việt Nam - Ảnh 3
There's no one at all đã chính thức bị gỡ trên Youtube vào tối ngày 29/4 - Ảnh: chụp màn hình

Không chỉ có nhiêu đó, khoảng thời gian 2 năm là tương đối dài và để làm ra một MV chỉn chu từng chi tiết đến vậy, đòi hỏi kinh phí rất cao nhưng theo một số nhận định từ netizen, nhiều khả năng giọng ca sinh năm 1994 buộc phải chấp nhận và khó có khả năng thu hồi lại số vốn ban đầu. 

Dẫu vậy, đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất với Sơn Tùng khi anh còn sẽ đối mặt với sự ''lạnh nhạt'' từ phía người hâm mộ. Luôn là cái tên được mọi người săn đón và có tầm ảnh hưởng cực lớn tại Việt Nam nhưng sau lùm xùm mới đây, cái tên ''Sơn Tùng M-TP'' sẽ bị giảm sức hút đi phần nào của nó.

Hậu ồn ào MV 'There's no one at all' gây tranh cãi, netizen tò mò Sơn Tùng mất những gì sau khi ngưng phát hành tại Việt Nam - Ảnh 4
Nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP - Ảnh: Internet

Trên đây mới chỉ là 2 mất mát rõ nhất mà giọng ca ''Cơn Mưa Ngang Qua'' đã phải đối mặt khi chấp nhận ngưng phát hành MV ''There's no one at all''.

Giữa lùm xùm MV phản cảm, Sơn Tùng M-TP khiến một người đàn anh trong nghề bức xúc lên tiếng: 'Bài hát của em đã làm thay đổi ít nhiều tình cảm của anh dành cho em'

Giữa lùm xùm MV phản cảm, Sơn Tùng M-TP khiến một người đàn anh trong nghề bức xúc lên tiếng: 'Bài hát của em đã làm thay đổi ít nhiều tình cảm của anh dành cho em'

Thông tin lùm xùm xoay quanh bài hát ''There's no one at all'' của Sơn Tùng M-TP đang thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ.

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