Từng "cầu cứu" netizen vì sợ quý tử "nấm lùn", con trai Hòa Minzy nay đã cao lớn thấy rõ

Sao Việt 03/10/2022 16:00

Là mẹ bỉm sữa từng cầu cứu netizen vì chiều cao của con trai, nay Hòa Minzy đã vui mừng vì chiều cao của quý tử được cải thiện.

Hòa Minzy được biết đến là nữ ca sĩ với giọng ca thực lực và hàng loạt những bản hit tên tuổi như Không thể cùng nhau suốt kiếp, Rời bỏ, Điều buồn nhất khi yêu,...Sau khi chia tay bạn trai thiếu gia Minh Hải, nữ ca sĩ hiện đang tập trung chăm sóc cho con trai là bé Bo. Nữ ca sĩ từng nhận được nhiều lời khen ngợi bởi cách dạy con khéo léo của mình. 

Cụ thể, Hòa Minzy được biết đến là mỹ nhân "nấm lùn" trong showbiz, cô nàng không ngần ngại chia sẻ điều này và thường xuyên tạo dáng vui vẻ bên các chân dài. Tuy nhiên, khi đã trở thành mẹ bỉm sữa thì cô nàng lại rất quan tâm đến chiều cao của con trai.

Từng 'cầu cứu' netizen vì sợ quý tử 'nấm lùn', con trai Hòa Minzy nay đã cao lớn thấy rõ - Ảnh 1

Hòa Minzy trước đó đã nhờ đến CĐM chia sẻ phương pháp nhằm giúp con tăng chiều cao.

Ảnh: Internet

Hòa Minzy trước đó đã nhờ đến CĐM chia sẻ phương pháp nhằm giúp con tăng chiều cao. Cô thậm chí cũng đã nhờ đến chuyên gia để tham khảo về chế độ dinh dưỡng cho con trai mình. Có lẽ, những nỗ lực của nữ ca sĩ đã có kết quả khi mới đây, trong tấm ảnh chụp ở lễ tốt nghiệp của em trai Hòa Minzy, quý tử của cô nàng đã cao lên trông thấy. 

Từng 'cầu cứu' netizen vì sợ quý tử 'nấm lùn', con trai Hòa Minzy nay đã cao lớn thấy rõ - Ảnh 2

trong tấm ảnh chụp ở lễ tốt nghiệp của em trai Hòa Minzy, quý tử của cô nàng đã cao lên trông thấy. 

Ảnh: Internet

Được biết, con trai Hòa Minzy có biệt danh là "Bo thúi", cậu bé tên thật là Nguyễn Minh Thiên Ân, hiện tại đã được 3 tuổi. Bé Bo cũng là một trong những nhóc tì Vbiz được CĐM yêu mến bởi vẻ ngoài đáng yêu. Bé Bo cũng là một cậu bé vô cùng tình cảm và biết vâng lời trong các buổi chờ mẹ thu âm. 

Hòa Minzy từ lâu cũng đã được nhiều mẹ bỉm sữa ngưỡng mộ bởi vô cùng "mát tay" trong việc chăm con. Mặc dù rất bận rộn với lịch trình đi diễn nhưng nữ ca sĩ thường xuyên dành thời gian đọc sách, kể chuyện và chơi trò chơi cùng con. 

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