Trấn Thành trút 'hết ruột gan' giữa đại dịch: 'Ngồi ở nhà! Ăn chén cơm! Chưa bao giờ tôi quý bữa ăn của mình như hôm nay'

Trong bài viết, nam danh hài bày tỏ niềm hạnh phúc khi mình vẫn còn ăn được chén cơm "bình an". Bởi vì, ngoài kia có không biết nhiêu người đang phải khổ sở, chèo chống để kiếm ăn từng ngày trong cơn dịch bệnh. Chưa bao giờ, anh cảm thấy bữa ăn "quý giá" như lúc này:

Trong tình hình dịch bệnh "căng như dây đàn" hiện nay, mọi người dân đều bị ảnh hưởng ít nhiều về cuộc sống. Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Trấn Thành đã có một bài đăng xúc động để bày tỏ sự biết ơn cũng như lời động viên dành các cho y, bác sĩ và các tình nguyện viên đang gồng mình cùng người dân "chiến đấu" với trận dịch bệnh lịch sử này.

Những kẻ khởi nghiệp đầy hy vọng và hào hứng - dồn hết quỹ dự trữ vào dự án của mình - nay điêu đứng vì mọi thứ đóng băng! Biết bao hàng quán đóng cửa. Biết bao doanh nghiệp phá sản. Biết bao lao động mất việc làm.

"Ngồi ở nhà! Ăn chén cơm! Chưa bao giờ tôi quý bữa ăn của mình như hôm nay! Đó là vị của bình an! Tôi cảm thấy mình đã quá may mắn khi ngoài kia bao nhiêu người vẫn đang khổ sở, chèo chống để qua được từng ngày. Họ đã chật vật hơn nửa tháng rồi bây giờ lại tiếp tục nửa tháng.

Với những người mà đồng lương mỗi ngày cũng chỉ là chi phí sinh hoạt hàng ngày, nay không được đi làm nữa, họ và gia đình họ sẽ ra sao?"

Trấn Thành cảm thấy bản thân quá may mắn vì trong tình hình dịch bệnh còn có được chén cơm 'bình an' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Trấn Thành còn luôn tự nhủ rằng sẽ cố gắng hết sức của mình bằng mọi cách để giúp đỡ được nhiều người. Anh cảm thấy và đồng cảm với tất cả những ai đang gặp khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, nam danh hài cũng gửi lời động viên và cầu bình an đến với mọi người để cùng nhau "hiên ngang" vượt qua "trận chiến" khốc liệt này:

"Tôi tự nhủ: trong khả năng của mình, bằng nhiều cách, tôi sẽ cố gắng giúp được càng nhiều người càng tốt. Ai cũng được! Chưa bao giờ tôi thấy yêu nước nhiều như lúc này! Thương và đồng cảm với tất cả những ai đang gặp khó khăn. Mọi người hãy cố gắng vượt qua nhé! Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua trận dịch này thật hiên ngang!

Với tôi, những y bác sĩ và các tình nguyện viên lúc này là những thiên thần. Cảm ơn sự hy sinh cao cả của quý vị rất rất nhiều. Chúng tôi mang ơn quý vị! Xin hãy bình an!".

Trấn Thành cầu mong bình an đến với mọi người nhất là các y, bác sĩ và tình nguyện viên gồng mình trong trận dịch bệnh - Ảnh: Internet

Phía dưới bình luận, rất nhiều người gửi lời chúc bình an và luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp, dịch bệnh mau chóng đi qua. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

"Chúc các chiến sỹ áo xanh và áo trắng mạnh khoẻ bình an!"

"Đọc bài viết của anh mà rớt nước mắt, thương quá Việt Nam của tôi, Việt Nam ơi cố lên nhé!"

"Cầu mong đại dịch mau qua, mọi gia đình cũng như các bác sĩ, các tình nguyện viên mạnh khỏe, bình an. Việt Nam cố lên!"