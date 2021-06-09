Bị dân mạng réo tên Trấn Thành dù đã nhiều năm 'đường ai nấy đi', Mai Hồ gay gắt: 'Bớt tạo khẩu nghiệp'

Trấn Thành và Mai Hồ là cặp đôi gây nhiều tiếc nuối nhất khi tuyên bố đường ai nấy đi sau nhiều năm hẹn hò. Mặc dù, hiện giờ mỗi người đều có một tổ ấm mới nhưng khi vô cớ bị nhắc đến người cũ, Mai Hồ đã ngay lặp tức có động thái đáp trả cực gắt.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Hồ vừa cập nhật một hình ảnh mới và người đẹp cũng tranh thủ viết đôi dòng "nói xấu" về sở thích kỳ lạ của chồng: "Chồng mình được cái thương vợ lắm, nên mở điện thoại ra toàn hình chụp lén chứ chẳng bao giờ nói vợ tạo dáng đi để chồng chụp cho vợ. Ok, I’m fine. Về Việt Nam mình sẽ lại có hình đẹp vậy". Mai Hồ tiết lộ chồng cô có sở thích chụp lén người đẹp - Ảnh: FBNV Người đẹp lên tiếng "tố" chồng có sở thích lạ nhưng vẫn có thể thấy cô đang rất hạnh phúc với gia đình hiện tại. Tuy nhiên, phía dưới bài viết, một tài khoản gây chú ý đặc biệt khi để lại dòng bình luận "kém duyên" săm soi quá khứ nữ diễn viên và vấn đề nhạy cảm liên quan tới Trấn Thành. Người này viết: "Ghệ cũ của Trấn Thành phải không ta? Nghe nói phát hiện Trấn Thành chơi *** ** nên chia tay phải không?".

Trước bình luận nhạy cảm, ngay lập tức Mai Hồ có động thái đáp trả gay gắt: "Trăm nghe không bằng thấy, thấy cũng chưa bằng hiểu, mà hiểu cũng chưa chắc thấu đáo. Nên bớt tạo khẩu nghiệp". Bình luận 'kém duyên' của một tài khoản FB dưới bài đăng của Mai Hồ - Ảnh: Chụp màn hình Từng là một cặp đôi đẹp của showbiz, thế nhưng cuộc tình của Mai Hồ và Trấn Thành sau hơn 2 năm yêu nhau cũng "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của khán giả. Lý giải về nguyên nhân "đường ai nấy đi", nữ diễn viên cho biết do cô và Trấn Thành có quá nhiều điểm tương đồng nên làm tri kỉ sẽ hợp hơn. Cô từng chia sẻ trên sóng truyền hình:

"Thực ra trải qua câu chuyện tình cảm đó, tôi nhận ra một điều rằng hai người mà giống nhau quá về nhiều mặt, tính cách sẽ hợp làm tri kỉ hơn là đi với nhau một chặng đường dài. Chính vì có nhiều sự tương đồng nên giữa tôi và người đó lúc nào cũng có sự khắc khẩu với nhau vì cả hai rất cá tính. Thời điểm đó tôi cũng là người cứng đầu, có gì nói rất thẳng và hơi thiếu sự nhún nhường của người phụ nữ". Trấn Thành và Mai Hồ từng là cặp đôi đẹp trong showbiz - Ảnh: Internet Hiện tại, Mai Hồ đang hạnh phúc với chồng là một chàng trai người Đức gốc Việt. Mai Hồ cũng chia sẻ rằng ông xã đến với cô bằng tấm lòng chân thành, ấm áp, luôn muốn chở che cho cô. Được biết, chồng của Mai Hồ là một người điển trai, giàu có.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dan-mang-reo-ten-tran-thanh-du-da-nhieu-nam-duong-ai-nay-di-mai-ho-gay-gat-bot-tao-khau-nghiep-408147.html