Trấn Thành PR thực phẩm chức năng chưa kịp 'cháy hàng', đã vội gỡ bỏ không lý do?

Sao Việt 03/06/2021 15:51

Chỉ sau 10 tiếng lên sóng, Trấn Thành đã lập tức gỡ ngay bài PR thực phẩm chức năng trên trang Fanpage của mình.

Gần đây, không ít nghệ sĩ Việt vướng lùm xùm khi làm đại diện hình ảnh, quảng cáo cho các thương hiệu, sản phẩm được cho là quảng cáo công dụng quá mức hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc gây thiệt hại cho người tiêu dùng.  

Mới đây, bài đăng quảng cáo trên Fanpage hơn 17 triệu người theo dõi của Trấn Thành cũng bất ngờ lọt vào tầm ngắm. Theo đó, danh hài quảng cáo một loại thực phẩm chức năng có tác dụng trong việc bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức khoẻ. Đặc biệt, sản phẩm này thuộc công ty T.N VN mà Trấn Thành chính thức làm giám đốc điều hành hồi tháng 3/2021.

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Bài đăng quảng cáo sản phẩm trên trang Fanpage của nghệ sĩ Trấn Thành - Ảnh: Chụp màn hình

Sau 10 tiếng đăng tải, bài viết quảng cáo này không còn trụ vững trên Fanpage nữa mà đột nhiên bị nam danh hài gỡ bỏ lúc nào không hay. Sự "biến mất" đột ngột này lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng.

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Bài viết quảng cáo sản phẩm đó đã bị gỡ lúc nào không hay - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người hâm mộ đặt ra câu hỏi lớn về hành động gỡ bỏ quảng cáo sản phẩm này. Một số người còn nghi ngờ rằng nam nghệ sĩ lại đi vào "vết xe đổ" PR quá đà, tâng bóc quá công dụng của sản phẩm. Thậm chí, trên mạng xã hội còn xuất hiện nhiều thông tin trái chiều xoay quanh người đứng đầu Công ty mà Trấn Thành đang đảm nhận chức danh Giám đốc điều hành.

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Dân mạng đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh sản phẩm cũng như thương hiệu Trấn Thành làm giám đốc điều hành - Ảnh: Internet

Theo tìm hiểu, Công ty T.N VN mà Trấn Thành làm Giám đốc điều hành là Công ty thành viên của T.G – Đơn vị sở hữu Hệ thống phân phối các sản phẩm của GHB. Theo đăng ký kinh doanh, T.G hoạt động ở nhiều lĩnh vực như: Nhà hàng và dịch vụ ăn uống, hoạt động sản xuất phim điện ảnh, chương trình truyền hình, quảng cáo, làm đầu, gội đầu, bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (chính),… 

Chủ tịch HĐQT là bà N.T.Tr., một cái tên không còn quá xa lạ với truyền thông. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào tháng 10/2017, công ty TS V.N của nữ chủ tịch này đã bị thu giữ 14.000 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ có trị giá 11 tỷ đồng.

Trước đó nghệ sĩ Hồng Vân cũng đã lên tiếng cảnh báo liên quan đến một sản phẩm thực phẩm chức năng mà mình từng nhận quảng cáo. Cụ thể, nữ nghệ sĩ có nhận hợp đồng quảng cáo cho nhãn hàng thực phẩm chức năng dạng viên sủi với công dụng được đồn thổi là tiêu u xơ. Nhưng khi khách hàng tin tưởng sử dụng và phản hồi không tích cực, nữ nghệ sĩ nói rằng họ đã mua nhầm các trang bán thuốc giả mạo. Mặt khác, Hồng Vân còn cho biết thêm: "Đây chỉ là thực phẩm chức năng, thế nhưng các trang giả mạo này đã lừa đảo, gian dối người dùng, khi phóng đại tác dụng của nó như là thuốc trị bệnh."

Trấn Thành PR thực phẩm chức năng chưa kịp 'cháy hàng', đã vội gỡ bỏ không lý do? - Ảnh 4
Bài đăng cảnh báo của nghệ sĩ Hồng Vân - Ảnh: Chụp màn hình

Việc các nghệ sĩ kí hợp đồng quảng cáo các sản phẩm khi chưa hiểu hết về công dụng của sản phẩm cũng như vì lợi nhuận các công ty đã không ngại thổi phồng công dụng của sản phẩm khiến người tiêu dùng sử dụng, từ đó dẫn đến nhiều trường hợp lợi bất cập hại.

 

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