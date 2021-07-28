TiTi khoe body 'hót hòn họt', cư dân mạng chăm chăm soi hình xăm ngay trên ngực vì quá giống Nhật Kim Anh

Một số người suy đoán hình xăm cô gái trên ngực của nam ca sĩ TiTi là người tình tin đồn Nhật Kim Anh.

Từ năm 2020, ca sĩ Nhật Kim Anh và TiTi bất ngờ bị dân mạng soi ra nhiều bằng chứng hẹn hò vì cả 2 có nhiều cử chỉ thân mật, dính nhau như sam mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện. Vừa qua, trên mạng xã hội còn dậy sóng hơn khi bất ngờ xuất hiện đoạn clip Nhật Kim Anh được TiTi cầu hôn. Trong đoạn clip, TiTi vào vai chàng trai giả vờ dùng nhẫn kim cương cầu hôn Nhật Kim Anh để che giấu chuyện có người thứ ba khiến cư dân mạng xôn xao. Nhật Kim Anh và TiTi bị soi nhiều chi tiết đang hẹn hò với nhau - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ vừa chia sẻ loạt hình ảnh khoe body săn chắc, tuy nhiên, điểm gây chú ý cho cư dân mạng là một hình xăm chân dung người phụ nữ ngay trên ngực của anh. Hình xăm này được nhiều người nhận định rằng có nét khá giống với Nhật Kim Anh. Chính điều này khiến tin đồn hẹn hò lần nữa gây nhiều xôn xao.

TiTi khoe ảnh body lộ hình xăm mới giống Nhật Kim Anh như đúc - Ảnh: FBNV Trước những đồn đoán, TiTi đã vội lên tiếng giải thích rằng không phải là hình Nhật Kim Anh: "Hình xăm trên ngực là mình xăm nữ thần tình yêu của Hy Lạp nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Mong rằng các bạn đừng suy đoán lung tung để ảnh hưởng không tốt đến người khác. Cảm ơn các bạn”. Dòng đính chính của TiTi dưới phần bình luận của bức ảnh - Ảnh: Chụp màn hình Lời phủ nhận cũng như mọi lần trước khi có tin đồn hẹn hò giữa 2 người dấy lên. Trước đây, khi được hỏi về mối quan hệ giữa anh và Nhật Kim Anh, trao đổi với Vietnamnet, TiTi cho biết: "Tôi xem cô ấy như một người chị tuy nhiên về chuyện tình cảm cũng không thể nói trước được điều gì. Tất cả là do duyên số."

Cả 2 dính như sam mỗi khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện - Ảnh: Internet Về phía Nhật Kim Anh, khi có tin đồn hẹn hò, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng phủ nhận và đính chính rằng chưa có ý định cưới thêm chồng. Cô viết: "Không ai cầu hôn em và em cũng chưa có nhu cầu lấy thêm chồng. Hãy để em được bình yên sống trọn kiếp này bên con em”. Đoạn clip TiTi cầu hôn Nhật Kim Anh từng gây xôn xao trước đó - Ảnh: Cắt từ clip

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