Tuy nhiên, đến năm 2012, nhóm HKT đã thay đổi hình ảnh, theo đuổi phong cách trẻ trung, hiện đại theo style Hàn Quốc. Thế nhưng nhóm nhạc này không tồn tại được lâu, hiện chỉ còn TiTi vẫn xuất hiện với tư cách ca sĩ, anh cũng gặt hái được kha khá thành công trên con đường hoạt động solo của mình. Trưởng nhóm HKT ngày trước cũng được người hâm mộ đánh giá cao về ngoại hình và hiện tại nam ca sĩ đã hoàn toàn 'ột xác' đến bất ngờ. Anh chàng theo đuổi hình ảnh của một nam doanh nhân thành đạt.

Xuất phát điểm từ một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng HKT, ra mắt khán giả vào năm 2005, thời điểm đó, nhóm nhạc HKT ra đời đã tạo nên "cú sốc" với làng nhạc Việt. Không chỉ thu hút bởi tạo hình dị, lạ, ngay cả phong cách âm nhạc của nhóm cũng khiến nhiều người gắn mác họ bằng 2 từ "thảm họa".

Tuy nhiên vào đầu năm 2022, nam ca sĩ lại gây chú ý bằng loạt tin đồn hẹn hò với 'đàn chị' - ca sĩ Nhật Kim Anh. Thời điểm đó, cả hai đều không có động thái lên tiếng xác nhận nhưng dân tình vẫn đồn đoán chuyện hẹn hò của cặp đôi chị em vì cả hai luôn đồng hành thân thiết cùng nhau trong công việc lẫn đời thường.

Cả hai liên tục vướng nghi vấn hẹn hò vì thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và đời thường. - Ảnh: Internet

Sau đó không lâu, cả hai bất ngờ vướng vào tin đồn 'đường ai nấy đi' sau khi nam ca sĩ đăng tải một tâm thư lên trang cá nhân, chia sẻ về chuyện tình cảm và khẳng định mình đang độc thân. Netizen lập tức gọi tên Nhật Kim Anh, đặt câu hỏi phải chăng cặp đôi đã "toang" sau thời gian tìm hiểu. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh không có động thái lên tiếng cho sự việc này.

Tuy nhiên, cả hai sau đó tiếp tục bị dân mạng soi bằng chứng hẹn hò bởi một đoạn clip cho thấy Nhật Kim Anh được TiTi quỳ gối cầu hôn bằng nhẫn kim cương khủng, netizen được một phen 'hết hồn' và đoán rằng cả hai sắp về chung một nhà.

Sự việc nhanh chóng cũng được lắng xuống bởi nữ ca sĩ đã lên tiếng xác nhận video chỉ là diễn và quay cho vui, không hề có chuyện cô sẽ tái hôn.

Nhật Kim Anh lên tiếng phủ nhận việc tái hôn, thời điểm đó nữ ca sĩ chỉ mong muốn sống bình yên. - Ảnh: kênh14.vn

Cứ ngỡ mọi việc đã dần chìm vào 'lãng quên', mới đây tại sự kiện họp báo chiều 1/8, TiTi đã xuất hiện để chia vui cùng người bạn thân thiết và đã thu hút sự chú ý của dư luận khi được hỏi về tình cảm với đàn chị.

TiTi (HKT) xuất hiện bảnh bao tại sự kiện ra mắt MV mới của bạn thân. - Ảnh: Internet

Khi nhận được câu hỏi về mối quan hệ giữa mình và ca sĩ Nhật Kim Anh, nam ca sĩ không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn vui vẻ chia sẻ một cách thẳng thắn. Cựu thành viên nhóm HKT thừa nhận bản thân vẫn còn đang trong trạng thái độc thân:

'Hiện tôi đang trong tình trạng độc thân, vẫn mong muốn tìm được nửa kia để có một phần nào đó có thể bù đắp. Khán giả và gia đình hối thúc tôi nhưng tôi vẫn chưa tìm được một nửa kia, chưa tìm được ai hợp với mình và mình hợp với người ta. Có lẽ phải để tùy duyên thôi'.

Liên tục nhận những câu hỏi có liên quan đến nữ ca sĩ, về việc kiệm lời, kín tiếng hơn sau loạt tin đồn hẹn hò với Nhật Kim Anh, TiTi cũng cho biết bản thân anh mong muốn chuyện tình cảm sẽ là vấn đề riêng tư và khi thật sự chắc chắn và thích hợp thì anh sẽ thông báo đến mọi người.

'Tôi không muốn nói nhiều về khía cạnh tình cảm sau ồn ào với một đàn chị đồng nghiệp, khi nào có gì tôi sẽ công bố đến mọi người. Mối quan hệ giữa tôi và người chị đồng nghiệp đó hiện vẫn là chị em và hợp tác trên con đường kinh doanh. Chúng tôi hợp tác trong âm thầm và sẽ có những dự án bùng nổ trong thời gian tới'.

Nam ca sĩ khẳng định cả hai vẫn trong mối quan hệ hợp tác làm ăn, khi nào 'thoát ế' thì anh sẽ chính thức thông báo đến người hâm mộ -Ảnh: Internet

Nam ca sĩ còn thể hiện sự lo lắng của mình, nam ca sĩ sợ khán giả sẽ quên mặt mình, thế nên anh thường nhận lời tham dự những sự kiện giải trí: 'Tôi buồn và sợ khán giả quên mình nên tôi hay tham dự sự kiện, các hoạt động giải trí để khiến khán giả nhớ đến mình nhiều hơn'.

Nam ca sĩ thường xuyên tham gia sự kiện vì sợ khán giả sẽ quên mặt mình. - Ảnh: Internet

TiTi cũng tiết lộ đến người hâm mộ về chuyện 'come back' của mình sau thời gian dịch phải tạm dừng hoạt động và hứa hẹn sẽ không để khán giả của mình chờ đợi thêm, anh sẽ nhanh chóng ra mắt sản phẩm trong một tương lai gần.