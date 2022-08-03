Tình trạng sức khỏe 'tụt dốc', Hari Won vẫn tích cực đi diễn, nhìn visual khiến netizen xót xa

Tối 2/8 trên trang cá nhân, ca sĩ Hari Won đã công khai chia sẻ tình trạng sức khỏe của bản thân. Cô cho biết lí do thời gian qua cô thường xuyên rơi vào tâm trạng u buồn, suy sụp và ít xuất hiện trước công chúng vì đã mắc phải chứng bệnh liên quan đến hệ thần kinh là liệt bell trái, khiến Hari Won không thể cười được và gặp khó khăn trong việc biểu hiện cảm xúc bình thường.

Hariwon công khai lí do buồn bã là vì sức khỏe không tốt. - Ảnh: Chụp màn hình

Dù đang gặp tình trạng sức khỏe không tốt, nhưng nữ ca sĩ vẫn rất tích cực đi diễn. Mới đây, cô nàng đã xuất hiện và tham gia trình diễn tại một sự kiện âm nhạc tại TP.HCM vào tối 2/8. Có mặt tại chương trình, Hari Won đã mang đến những ca khúc được yêu thích trong sự nghiệp của mình. Hari Won vẫn không hề làm giảm không khí của buổi biểu diễn dù sức khỏe đang gặp vấn đề. Đặc biệt, cô nàng còn liên tục thực hiện những động tác vũ đạo vô cùng đẹp mắt để gửi đến khán giả vì đã lâu rồi người hâm mộ không nhìn thấy Hari Won xuất hiện trên sân khấu trình diễn. Nhiều khán giả bày tỏ sự nể phục sức bền của bà xã Trấn Thành và thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, không để những vấn đề của bản thân ảnh hưởng đến công việc.