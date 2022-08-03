Tình trạng sức khỏe 'tụt dốc', Hari Won vẫn tích cực đi diễn, nhìn visual khiến netizen xót xa

Sao Việt 03/08/2022 17:32

Tối 2/8, bà xã Trấn Thành đã có động thái chia sẻ nỗi buồn về tình hình sức khỏe của bản thân khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Dù đang gặp sự cố về sức khỏe nhưng Hari Won vẫn tích cực đi diễn. Được biết, cô nàng đã xuất hiện và tham gia trình diễn tại một sự kiện vào tối 2/8.

Tối 2/8 trên trang cá nhân, ca sĩ Hari Won đã công khai chia sẻ tình trạng sức khỏe của bản thân. Cô cho biết lí do thời gian qua cô thường xuyên rơi vào tâm trạng u buồn, suy sụp và ít xuất hiện trước công chúng vì đã mắc phải chứng bệnh liên quan đến hệ thần kinh là liệt bell trái, khiến Hari Won không thể cười được và gặp khó khăn trong việc biểu hiện cảm xúc bình thường. 

Tình trạng sức khỏe 'tụt dốc', Hari Won vẫn tích cực đi diễn, nhìn visual khiến netizen xót xa - Ảnh 1
Hariwon công khai lí do buồn bã là vì sức khỏe không tốt. - Ảnh: Chụp màn hình

Dù đang gặp tình trạng sức khỏe không tốt, nhưng nữ ca sĩ vẫn rất tích cực đi diễn. Mới đây, cô nàng đã xuất hiện và tham gia trình diễn tại một sự kiện âm nhạc tại TP.HCM vào tối 2/8. Có mặt tại chương trình, Hari Won đã mang đến những ca khúc được yêu thích trong sự nghiệp của mình. Hari Won vẫn không hề làm giảm không khí của buổi biểu diễn dù sức khỏe đang gặp vấn đề. Đặc biệt, cô nàng còn liên tục thực hiện những động tác vũ đạo vô cùng đẹp mắt để gửi đến khán giả vì đã lâu rồi người hâm mộ không nhìn thấy Hari Won xuất hiện trên sân khấu trình diễn. Nhiều khán giả bày tỏ sự nể phục sức bền của bà xã Trấn Thành và thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, không để những vấn đề của bản thân ảnh hưởng đến công việc.

Tình trạng sức khỏe 'tụt dốc', Hari Won vẫn tích cực đi diễn, nhìn visual khiến netizen xót xa - Ảnh 2

Tình trạng sức khỏe 'tụt dốc', Hari Won vẫn tích cực đi diễn, nhìn visual khiến netizen xót xa - Ảnh 3

Tình trạng sức khỏe 'tụt dốc', Hari Won vẫn tích cực đi diễn, nhìn visual khiến netizen xót xa - Ảnh 4
Nhan sắc vẫn rạng rỡ, xinh đẹp dù sức khỏe đang không tốt. - Ảnh: Saostar.vn 

Đây là lần hiếm hoi bà xã Trấn Thành lộ diện trước công chúng. Chia sẻ trên fanpage cá nhân, Hari Won nói về cảm xúc hiện tại của mình: 'Lại là một đêm hạnh phúc. Tuy không cười tươi như trước được nhưng trong lòng vui lắm'.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ loạt ảnh xinh đẹp của mình ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ mừng rỡ vì  thần sắc rạng rỡ của cô không có gì thay đổ, nhưng cũng vừa nghẹn ngào thương cảm khi thần tượng mắc bệnh, trong loạt ảnh, cô nàng đã không thể cười tươi như trước, điều này khiến khán giả vô cùng xót xa. Dù chưa thể nở nụ cười tươi như trước nhưng đây là dấu hiệu đáng mừng để nữ ca sĩ thêm động lực vượt qua bệnh tật. 

Tình trạng sức khỏe 'tụt dốc', Hari Won vẫn tích cực đi diễn, nhìn visual khiến netizen xót xa - Ảnh 5Tình trạng sức khỏe 'tụt dốc', Hari Won vẫn tích cực đi diễn, nhìn visual khiến netizen xót xa - Ảnh 6

Tình trạng sức khỏe 'tụt dốc', Hari Won vẫn tích cực đi diễn, nhìn visual khiến netizen xót xa - Ảnh 7
Nhan sắc cùng thần sắc đã vui tươi hơn trước nhưng người hâm mộ vẫn cảm thấy tiếc nuối vì bệnh mà không được nhìn thấy nụ cười tươi tắn của nữ ca sĩ như trước nữa. - Ảnh: Fanpage NV 

Nhận được nhiều sự quý mến, lời động viên, quan tâm từ khán giả lẫn đồng nghiệp, Hari Won đã có chút vực dậy tinh thần sau những ngày buồn bã kéo dài. Bà xã Trấn Thành cho biết sẽ đi tái khám và mong mình sẽ sớm bình phục. 'Cảm ơn mọi ng động viên nhé, mai Ri đi bệnh viện khám lại. Mong sẽ được hồi phục nhanh', vợ Trấn Thành bày tỏ. 

Hari Won chính thức lên tiếng sau loạt trạng thái buồn vừa qua, nghe lí do khiến netizen không khỏi lo lắng

Hari Won chính thức lên tiếng sau loạt trạng thái buồn vừa qua, nghe lí do khiến netizen không khỏi lo lắng

Hari Won chính thức xác nhận làm rõ những trạng thái ẩn ý trên mạng xã hỗi vừa qua, không liên quan đến bất kì ai, nữ ca sĩ u buồn vì tình trạng sức khỏe ngày càng 'tụt dốc'.

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