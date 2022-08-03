Hari Won chính thức lên tiếng sau loạt trạng thái buồn vừa qua, nghe lí do khiến netizen không khỏi lo lắng

Hari Won chính thức xác nhận làm rõ những trạng thái ẩn ý trên mạng xã hỗi vừa qua, không liên quan đến bất kì ai, nữ ca sĩ u buồn vì tình trạng sức khỏe ngày càng 'tụt dốc'.

Thời gian gần đây Hari Won thường xuyên đăng các bài viết tâm trạng, ẩn ý khiến cộng đồng mạng nghi ngờ mối quan hệ giữa Hari Won và Trấn Thành đã xảy ra 'rạn nứt'. Cả hai liên tục vướng nghi vấn 'rạn nứt' tong thời gian qua. - Ảnh: Internet Dù nhiều lần nam MC đã lên tiếng phủ nhận tin đồn này hoàn toàn không có thật, nhưng phía cư dân mạng vẫn không khỏi nghi ngờ bởi bà xã của nam MC liên tục có động thái đăng những dòng trạng thái đầy u buồn trên trang cá nhân, vì lí do này mà người hâm mộ càng khẳng định cả hai đang có vấn đề tình cảm.

Tuy nhiên, tối ngày 2/8, nữ ca sĩ đã lên tiếng làm rõ những trạng thái buồn vừa qua, lí do không phải rạn nứt tình cảm với chồng, mà cô nàng đang gặp vấn đề về sức khỏe rất đáng lo. Chính sự 'tụt dốc' từ sức khỏe đến tinh thần, mà bà xã Trấn Thành đã vô cùng suy sụp trong thời gian qua. Nữ ca sĩ liên tục chịu áp lực tinh thần, sức khỏe trong những ngày qua. - Ảnh: Internet Trên Facebook của mình, Hari Won nói rõ lí do cô gặp chuyện buồn trong hơn một tuần qua. Cụ thể nữ ca sĩ viết: 'Đây là những lý do mình bị buồn hơn 1 tuần. Tới giờ vẫn chưa hồi phục. Một người đang có sức khoẻ tự nhiên một hôm trở thành bệnh nhân, bị sụp là sụp luôn. Không biết nguyên nhân. Mọi người cũng nên để ý tới cơ thể của mình. Mình muốn cười lắm nhưng không cười được'.

Hari Won chia sẻ lên trang cá nhân lí do bản thân buồn bã trong thời gian qua. - Ảnh: Chụp màn hình Cô nàng cũng không quên chia sẻ hình ảnh đôi môi của cô không cười được và hình ảnh chẩn đoán bệnh tình, bác sĩ chẩn đoán Hari Won bị: 'Liệt bell trái'. Đây rất có thể là lí do khiến Hari Won không thể cười được. Hari Won chia sẻ cụ thể bệnh tình của bản thân lên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, cô nàng nhận được nhiều lời chúc sức khỏe từ các anh chị đồng nghiệp trong nghề và người hâm mộ. Đồng nghiệp trong nghề đều gửi gắm lời chúc sức khỏe và mong cô nàng mong chóng bình phục. - Ảnh: Chụp màn hình

Người hâm mộ không chỉ để lại lời chúc mà còn chỉ cô nàng những phương pháp để trị bệnh nhanh chóng. - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều lần Hari Won cũng chia sẻ sức khỏe của bản thân không được tốt, đặc biệt là sau lần hai phẩu thuật cổ tử cung khiến nữ ca sĩ khó có con cho chồng, điều này cũng khiến cô áp lực và đau lòng trong một thời gian dài. Sau hai lần phẫu thuật cổ tử cung, nữ ca sĩ được cho là khó sinh con khiến cô vô cùng đau lòng. - Ảnh: Internet Cách đây không lâu Hari Won cũng chia sẻ hình ảnh cánh tay bị sưng to viêm cơ bắp tay. Nữ ca sĩ đã phải thường xuyên uống thuốc và hiện tại sức khoẻ Hari Won cũng không có biểu hiện tốt hơn. Điều này khiến nữ ca sĩ vô cùng suy sụp tinh thần, người hâm mộ lo lắng tinh thần sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô nàng. Một số ý kiến cho rằng những tin đồn gần đây, ít nhiều cũng đã áp lực đến nữ ca sĩ nên sức khỏe của cô mới ngày càng 'tụt' dốc như vậy. Cánh tay sưng to bất thường của nữ ca sĩ. - Ảnh: Internet

Sau lùm xùm nghi vấn 'rạn nứt hôn nhân' với Trấn Thành, Hari Won cuối cùng cũng lên tiếng Những ngày qua, tin đồn về việc Trấn Thành và Hari Won rạn nứt tình cảm đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía truyền thông cũng như từ phía người hâm mộ, đến nay sự việc vẫn còn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng nghi ngờ từ phía người hâm mộ.

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