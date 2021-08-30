Ca sĩ Thanh Duy khiến khán giả vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười vì lý do bị cấm livestream 3 phút.

Những ngày giãn cách phòng, chống dịch ở nhà, nhiều sao Việt rất chăm tương tác cùng người hâm mộ bằng cách livestream, đu trend TikTok và cập nhật các hình ảnh thường ngày. Mới đây, cũng không ngoại lệ, ca sĩ Thanh Duy Idol cũng lên sóng phát trực tiếp để "tâm sự mỏng" với fans.

Thế nhưng, anh lại gặp một sự cố trớ trêu, cười ra nước mắt khi thực hiện thử thách của người hâm mộ đưa ra. Cụ thể, trên trang cá nhân, nam ca sĩ cho biết: "Đang livestream mọi người kêu đi gội đầu thử coi sao, vừa xối nước lên đầu, sập livestream, lý do chứa nội dung khiêu dâm."

Thanh Duy đăng tải sự cố dở khóc dở cười của mình lên mạng xã hội - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, khi đang thực hiện thử thách gội đầu của fans thì bất thình lình Thanh Duy đã bị cấm live trong 3 phút vì bị cho rằng đang lan truyền nội dung nhạy cảm. Điều này khiến dân tình vừa ngỡ ngàng vừa buồn cười. Nhiều người nói vui rằng vì Thanh Duy đã để lộ trọn body "mlem mlem" trên sóng nên mới bị chặn để kiểm soát nội dung trên mạng xã hội.

Thanh Duy bị cấm livestream trong 3 phút - Ảnh: Chụp màn hình

Nhưng phải công nhận, dạo gần đây, nam ca sĩ rất chăm chỉ tập gym nên múi lồ lộ rất gì và này nọ. Chính vì thế, anh không ngại khoe hình thể của mình. Nhiều lần, Thanh Duy còn không ngại ngần diện mỗi quần bikini show body săn chắc, thể hiện sự "lột xác" rõ rệt về ngoại hình.

Thanh Duy không ngại show trọn body săn chắc, 6 múi cuồn cuộn - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh những bình luận khen nngợi lại có rất nhiều người tỏ ra khá bất ngờ trước hình tượng lạ lẫm này của Thanh Duy.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuc-hu-viec-thanh-duy-idol-bi-cam-song-livestream-vi-co-hanh-dong-khieu-dam-421402.html