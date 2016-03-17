Là người nổi tiếng đầu tiên viết sách cùng mẹ, ngay khi dự án vừa được công bố, Thanh Duy đã nhận được sự ủng hộ từ công ty quản lý, bạn bè, người thân và fan hâm mộ. Vừa qua, khi quyển sách vừa được đưa thông tin lên các trang website bán sách trực tuyến vào ngày 14/03, chỉ trong vòng 24 tiếng, quyển sách đã đạt được hơn 3.000 lượt mua dù 16/03 mới là sách được phát hành chính thức.

Tại buổi họp báo ra mắt sách, bên cạnh giới thiệu chi tiết về quyển sách, nguyên do dẫn đến sự ra đời của tác phẩm chung của hai mẹ con, Thanh Duy còn giới thiệu ca khúc “Lỗi Ở Yêu Thương” do nữ ca sĩ – nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương sáng tác riêng cho anh.

Buổi họp báo có sự hiện diện của đông đảo báo chí truyền thông, những người thân trong gia đình của Thanh Duy như mẹ và em trai – ca sĩ Phạm Trần Phương (F BAND), và đặc biệt có sự hiện diện của những đồng nghiệp thân thiết của Thanh Duy như: ca sĩ Đại Nhân, Ái Phương, Tronie Ngô, Kelvin Khánh, Khởi My, Hòa Minzy, Hoàng Yến Chibi, Băng Di, Huy Nam, Phạm Hồng Phước, Tiêu Châu Như Quỳnh, Châu Đăng Khoa, Mai Quốc Việt, diễn viên Cát Phượng, đàn chị Khánh Ngọc, Thu Thủy, Ngọc Liên, diễn viên Khả Như, Duy Khánh Zhou Zhou, Đàm Phương Linh, Anh Tú, Lý Bình, Thanh Tú, Hữu Tiến, MC Liêu Hà Trinh, diễn viên Đại Nghĩa, đạo diễn Roland… Ngoài ra, những nhà văn nổi tiếng của giới trẻ như Anh Khang, Hamlet Trương, Iris Cao, Nguyễn Ngọc Thạch, nhà thơ Phong Việt… cũng đến chúc mừng cho quyển sách đầu tay của Thanh Duy và mẹ.

Buổi họp báo ra mắt sách của Thanh Duy đã làm “náo loạn” cả khu phố đường sách Nguyễn Văn Bình vì sự quy tụ của dàn sao khủng, kèm theo đó là lượng fan có mặt hơn 200 người… khiến cho buổi ra mắt trở nên vô cùng náo nhiệt. Sau buổi họp báo, Thanh Duy và mẹ đã ở lại để ký tặng sách của khán giả và người hâm mộ, buổi ký tặng kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Sau buổi họp báo ra mắt sách hôm nay, Thanh Duy sẽ tiếp tục lịch trình quảng bá cho quyển sách đầu tay của mình tại Hội sách TP.HCM (công viên Lê Văn Tám, đường Võ Thị Sáu, quận 1, TP HCM), cùng với kế hoạch tour ký tặng sách tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

“Lỗi ở yêu thương - về nhà với mẹ” là tập hợp những bài viết của Thanh Duy về những câu chuyện tình cảm ngọt ngào của chính Thanh Duy, hoặc những người bạn xung quanh mình, và cả những câu chuyện về cuộc sống, về những ước mơ của Thanh Duy từ khi còn bé cho đến khi trưởng thành. Kết hợp với những bài thơ nhẹ nhàng tinh tế cùng những đắn đo, trăn trở và tâm trạng của một người Mẹ dành cho những đứa con thân yêu của cô Thanh Thuỷ - đồng tác giả quyển sách, cũng là mẹ của ca sỹ Thanh Duy. Sách hiện được bày bán tại các nhà sách trên toàn quốc.

Ảnh: Nguyễn Duy Lâm.