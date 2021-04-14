Tang lễ nghệ sĩ Đức Lang: Hiếu Hiền thất thần 'bố ra đi không kịp nói lời trăng trối', dàn sao Việt đến viếng từ sớm

Rạng sáng ngày 13/4, nghệ sĩ Đức Lang bố của diễn viên Hiếu Hiền qua đời tại Bệnh viện Nguyễn Trãi ở quận 5 do tuổi già, hưởng thọ 83 tuổi. Theo chia sẻ từ gia đình, vào những năm tháng cuối đời, do mắc bệnh tiểu đường và những căn bệnh tuổi già khiến sức khỏe của nghệ sĩ Đức Lang suy yếu nghiêm trọng phải nhập viện để điều trị.

Sự ra đi của cố nghệ sĩ Đức Lang là một tin dữ khiến khán giả những người mến mộ ông và đồng nghiệp vô cùng tiếc thương. Giữ bầu không khí tang thương nặng trĩu, diễn viên Hiếu Hiền không nén được sự đau đớn vì sự ra đi đột ngột của bố, anh bộc bạch: “Bố ra đi vào khoảng 4 giờ sáng và không kịp nói lời trăng trối với con cái. Mẹ mất đến nay tròn 10 năm. Giờ bố ra đi, tôi đau đớn vô cùng".