Tang lễ nghệ sĩ Đức Lang: Hiếu Hiền thất thần 'bố ra đi không kịp nói lời trăng trối', dàn sao Việt đến viếng từ sớm

Nghệ sĩ Đức Lang vừa qua đời ngày 13/4. Tại tang lễ, nam nghệ sĩ thất thần vì đã mất mẹ, nay bố lại ra đi vĩnh viễn. Thế nhưng, anh vẫn cố nén đau thương để lo cho buổi lễ được trọn vẹn.
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Rạng sáng ngày 13/4, nghệ sĩ Đức Lang bố của diễn viên Hiếu Hiền qua đời tại Bệnh viện Nguyễn Trãi ở quận 5 do tuổi già, hưởng thọ 83 tuổi. Theo chia sẻ từ gia đình, vào những năm tháng cuối đời, do mắc bệnh tiểu đường và những căn bệnh tuổi già khiến sức khỏe của nghệ sĩ Đức Lang suy yếu nghiêm trọng phải nhập viện để điều trị.
Sự ra đi của cố nghệ sĩ Đức Lang là một tin dữ khiến khán giả những người mến mộ ông và đồng nghiệp vô cùng tiếc thương. Giữ bầu không khí tang thương nặng trĩu, diễn viên Hiếu Hiền không nén được sự đau đớn vì sự ra đi đột ngột của bố, anh bộc bạch: “Bố ra đi vào khoảng 4 giờ sáng và không kịp nói lời trăng trối với con cái. Mẹ mất đến nay tròn 10 năm. Giờ bố ra đi, tôi đau đớn vô cùng".
Tang lễ của cố nghệ sĩ Đức Lang được tổ chức ở nhà riêng tại huyện Bình Chánh vào chiều ngày 13/4. Sau đó, lễ động quan sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 15/4, thi hài nghệ sĩ sẽ được hoả táng, được đưa tro cốt gửi vào chùa Thanh Sơn, tại quận 9.
Mặc dù đau buồn nhưng diễn viên Hiếu Hiền vẫn nén nỗi đau, cố bình tĩnh để lo liệu tang lễ. Chia sẻ nỗi mất mát này, vợ chồng Ốc Thanh Vân đã có mặt từ lễ tang từ rất sớm, Tấn Beo - một người đàn anh thân thiết với Hiếu Hiền cũng có mặt, Hồ Quang Hiếu, Khánh Phương, MC Cát Tường cũng không khỏi xúc động khi viếng lễ tang.