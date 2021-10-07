Sáng ngày 7/10, Hamlet Trương hào hứng khoe ảnh gặp gỡ "ông bầu" Quang Huy sau thời gian nghỉ dịch. Khán giả lập tức được phen té ngửa khi nhìn thấy hình ảnh Quang Huy trong hình hài mới mẻ, anh đã giảm liên tiếp 30 ký giữa mùa dịch bệnh này, trong khi hầu như các nghệ sĩ khác lại...tăng cân.

Bài đăng của nhạc sĩ Hamlet Trương về ngoại hình mới của nhạc sĩ Quang Huy. Ảnh: Chụp màn hình

Nếu như ngày trước "ông bầu" Quang Huy còn nặng hơn Hamlet Trương tận 50kg thì hiện tại không chỉ cao hơn mà anh còn gầy tới mức...kém đàn em hẳn 5kg. Để có thể có được hình ảnh mới với vóc dáng chuẩn thế này, Quang Huy đã rất tích cực luyện tập thể thao và xây dựng chế độ ăn uống có kỷ luật suốt những tháng giãn cách.