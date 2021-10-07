Sốc với hỉnh ảnh "ông bầu" Quang Huy hậu giảm 30 ký, quần áo thùng thình rộng hết cả ra giống như mặc đồ của người khác

Sao Việt 07/10/2021 16:03

Không ai nhận ra nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy, cựu "ông bầu" của Sơn Tùng M-TP thời điểm hiện tại.

Sáng ngày 7/10, Hamlet Trương hào hứng khoe ảnh gặp gỡ "ông bầu" Quang Huy sau thời gian nghỉ dịch. Khán giả lập tức được phen té ngửa khi nhìn thấy hình ảnh Quang Huy trong hình hài mới mẻ, anh đã giảm liên tiếp 30 ký giữa mùa dịch bệnh này, trong khi hầu như các nghệ sĩ khác lại...tăng cân.

Sốc với hỉnh ảnh 'ông bầu' Quang Huy hậu giảm 30 ký, quần áo thùng thình rộng hết cả ra giống như mặc đồ của người khác - Ảnh 1
Bài đăng của nhạc sĩ Hamlet Trương về ngoại hình mới của nhạc sĩ Quang Huy. Ảnh: Chụp màn hình

Nếu như ngày trước "ông bầu" Quang Huy còn nặng hơn Hamlet Trương tận 50kg thì hiện tại không chỉ cao hơn mà anh còn gầy tới mức...kém đàn em hẳn 5kg. Để có thể có được hình ảnh mới với vóc dáng chuẩn thế này, Quang Huy đã rất tích cực luyện tập thể thao và xây dựng chế độ ăn uống có kỷ luật suốt những tháng giãn cách. 

Sốc với hỉnh ảnh 'ông bầu' Quang Huy hậu giảm 30 ký, quần áo thùng thình rộng hết cả ra giống như mặc đồ của người khác - Ảnh 2

Sốc với hỉnh ảnh 'ông bầu' Quang Huy hậu giảm 30 ký, quần áo thùng thình rộng hết cả ra giống như mặc đồ của người khác - Ảnh 3
Dụi mắt 9981 lần vẫn nhận không ra đây là nhạc sĩ Quang Huy thuở nào. Ảnh: FBNV

Nhạc sĩ Hamlet Trương cũng có bài đăng hài hước về màn giảm cân ngoạn mục này của Chồng cũ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh: "'Ông ngoại' tui, nhạc sĩ - đạo diễn Quang Huy. Năm 2012 lúc tui làm WePro ổng nặng hơn tui 50kg. Sáng nay 2021 hẹn nhau hàn huyên tâm sự chuyện đạo đời thì giờ ổng nhẹ hơn tui 5kg. Mấy bạn biết vì sao bài 'Ai Rồi Cũng Khác' của tui hit xuyên thập kỷ chưa? Vì nó là chân lý muôn đời thời nào cũng đúng".

Sốc với hỉnh ảnh 'ông bầu' Quang Huy hậu giảm 30 ký, quần áo thùng thình rộng hết cả ra giống như mặc đồ của người khác - Ảnh 4
Trước đó nam nhạc sĩ từng gây "sốt" mạng xã hội vì khoe vóc dáng thon gọn hậu giảm cân. Ảnh: FBNV

 

 

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Từ khóa:   Quang Huy Quang Huy giảm 30 ký Hamlet Trương

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