Không ai nhận ra nhạc sĩ Nguyễn Quang Huy, cựu "ông bầu" của Sơn Tùng M-TP thời điểm hiện tại.
- Dương Triệu Vũ thông báo tang sự cho cha, con trai ruột NS Hoài Linh có động thái mới khi hay tin ông nội mất
- Bỏng mắt nhìn Chi Pu diện crop top khoe eo thon 'căng đét' ở Mỹ, xinh 'hết nước chấm' thế này thì thiếu gia nào chả mê!
Sáng ngày 7/10, Hamlet Trương hào hứng khoe ảnh gặp gỡ "ông bầu" Quang Huy sau thời gian nghỉ dịch. Khán giả lập tức được phen té ngửa khi nhìn thấy hình ảnh Quang Huy trong hình hài mới mẻ, anh đã giảm liên tiếp 30 ký giữa mùa dịch bệnh này, trong khi hầu như các nghệ sĩ khác lại...tăng cân.
Nếu như ngày trước "ông bầu" Quang Huy còn nặng hơn Hamlet Trương tận 50kg thì hiện tại không chỉ cao hơn mà anh còn gầy tới mức...kém đàn em hẳn 5kg. Để có thể có được hình ảnh mới với vóc dáng chuẩn thế này, Quang Huy đã rất tích cực luyện tập thể thao và xây dựng chế độ ăn uống có kỷ luật suốt những tháng giãn cách.
Nhạc sĩ Hamlet Trương cũng có bài đăng hài hước về màn giảm cân ngoạn mục này của Chồng cũ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh: "'Ông ngoại' tui, nhạc sĩ - đạo diễn Quang Huy. Năm 2012 lúc tui làm WePro ổng nặng hơn tui 50kg. Sáng nay 2021 hẹn nhau hàn huyên tâm sự chuyện đạo đời thì giờ ổng nhẹ hơn tui 5kg. Mấy bạn biết vì sao bài 'Ai Rồi Cũng Khác' của tui hit xuyên thập kỷ chưa? Vì nó là chân lý muôn đời thời nào cũng đúng".