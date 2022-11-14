Sau 2 năm vướng lùm xùm, Hoa hậu Jolie Nguyễn đã trở về Việt Nam, hé lộ cuộc sống sang chảnh ở nước ngoài

Về sau cô nàng về Việt Nam hoạt động nghệ thuật và đặc biệt có mối quan hệ thân thiết với hội bạn chơi toàn những gương mặt đình đám như Diệp Lâm Anh, Kỳ Duyên, Hà Lade,...

Jolie Nguyễn bắt đầu hoạt động nghệ thuật khi đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc năm 2015. Cuối năm 2017, cái tên Jolie Nguyễn nhận được nhiều sự chú ý khi được Business Insider - chuyên trang về doanh nghiệp, người nổi tiếng của Mỹ nhắc đến là một trong "Rich Kids of Vietnam" (Hội con nhà giàu Việt Nam).

Tuy nhiên vào năm giữa năm 2020, Jolie Nguyễn vướng vào ồn ào đời tư rầm rộ khắp các trang mạng xã hội. Ngay lúc thị phi nổ ra, cô khoá hết các trang cá nhân và khẳng định sẽ nhờ Pháp luật vào cuộc xử lý.

Jolie Nguyễn nhấn mạnh tại thời điểm đó: "Cảm ơn các báo chí đã quan tâm đến Jolie, nhưng mong các anh chị báo chí đưa tin có xác thực rõ ràng tránh đưa tin chưa rõ sự thật. Luật sư riêng của Jolie sẽ làm việc với các báo đã đăng tải sai thông tin".

Trước đó, Jolie Nguyễn bất ngờ chia sẻ trên Instagram đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh cận bàn tay phải được cho là của người đẹp 9X với chiếc nhẫn kim cương “khủng” ở ngón áp út. Không chỉ vậy, trong video còn có thêm dòng chú thích: “I say yes” (tạm dịch: "Tôi nói đồng ý").

Cho đến đầu tháng 11/2022, Jolie Nguyễn bất ngờ trở về Việt Nam. Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc cập nhật những hình ảnh đón mùa thu tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên mỹ nhân Vbiz công khai trở về sau hàng loạt tin tức tiêu cực lan truyền vào 2 năm trước.

Jolie Nguyễn tên thật là Nguyễn Phương Mai, sinh năm 1997. Cô từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc vào năm 2015. Bên cạnh đó, Jolie Nguyễn còn từng thi đỗ vào trường đại học Macquarie - Top 5 ngôi trường danh tiếng nhất tại Úc. Cô mới được biết đến vài năm gần đây khi trở về Việt Nam tham gia showbiz.