Sao Việt trổ tài cắt tóc mùa dịch: Đông Nhi xứng danh 'bàn tay vàng', Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng... té ngửa khi khoe thành quả

Dịch bệnh diễn biến phức tạp nên hầu như các salon tóc hoàn toàn đóng cửa. Trước tình hình đó nữ sao Việt đã trổ tài tự tay cắt tóc cho các anh xã của mình.

Mới đây có khá nhiều nữ nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh tự tay cắt tóc cho chồng của mình. Những quả đầu "chất lừ" khiến các fan hâm mộ có một trận cười "hả hê" từ các cây kéo vàng của showbiz. Chưa bàn đến chuyện là xấu, đẹp chỉ bàn về độ chuyên nghiệp của các mỹ nhân thôi là cộng động mạng cũng đã phải bái phục. Nam ca sĩ Hoàng Bách cũng đã chia sẻ hình ảnh mái tóc mới của anh do sợ làm "đạo diễn", anh chia sẻ "Phàm đã là đàn ông sinh ra trên đời, có trở nên trưởng thành và đẹp trai hay không, tất cả đều do bàn tay vợ. Đội ơn vợ!". Chỉ có thể nói, Hoàng Bách cũng đã chịu khó để vợ của mình "tậu" cho đầu tóc chất như nào. Những dòng trạng thái nam ca sĩ chia sẻ cũng khiến không ít người cười "xỉu" vì đầu tóc đã chất, caption cũng chất không kém.

Ca sĩ Hoàng Bách tự tin khoe mái tóc mới do vợ mình cắt. Ảnh: Internet Đông Nhi mới đây cũng chia sẻ hình ảnh tự tay cắt tóc cho Ông Cao Thắng. Nhìn quả đầu của bố Winnie, khiến dân tình cũng không thể không cười. Có lẽ, chỉ có mỗi Ông Cao Thắng là tự tin để vợ mình trổ tài trình diễn làm nhà tạo mẫu tóc. Ông Cao Thắng đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Top những cách giữ gìn hạnh phúc gia đình: Top 1: PHẢI TIN VỢ!". Khỏi phải bàn, Ông Cao Thắng nịnh cô vợ Đông Nhi của mình như thế nào, vị trí top 1 nịnh vợ chắc cũng phải thuộc về ông bố trẻ Winnie. Thành quả của Đông Nhi sau khi cắt xong tóc cho Ông Cao Thắng. Ảnh: Internet Cường Đô La cũng đã chia sẻ hình ảnh cô vợ Đàm Thu Trang tự tay cầm tông đơ để cắt tóc cho mình. Có vẻ như bà mẹ Suchin này rất chuyên nghiệp trong vai trò tạo mẫu tóc cho ông xã.

Bà mẹ Suchin tự tay cầm tông đơ cắt tóc cho ông xã Cường Đô La. Ảnh: Internet Các nàng mỹ nhân khác của showbiz cũng tự tay cắt tóc của mình và dân tình cũng đã dành tặng một tràn pháo tay gửi đến các mỹ nhân. Bà xã Trấn Thành cũng tự tay cắt tóc mái thưa, sau khi cắt xong thì đã có một pha cười "ná thở" vì tóc trước cắt và sau khi cắt nó hoàn toàn trái ngược nhau. Cô nàng Hari Won còn chia sẻ video cách hướng dẫn từng bước cắt tóc, nhưng thành quả sau khi cắt xong thì không thể nhịn cười. Qúa trình tự tay cắt tóc mái của Hari Won. Ảnh: Internet Công chúa bong bóng Bảo Thy cũng đã tự tay cắt "phăng" mái tóc dài của mình sau hơn 3 tháng chưa đến salon. Mặc dù, vẫn có nhiều sợi tóc bị xo lo nhau nhưng nhìn chung Bảo Thy vẫn được xem là cao thủ trong làng tóc. Nếu không làm ca sĩ Bảo Thy có thể chuyển sang làm nhà tạo mẫu tóc vì cô tự tay cắt tóc cho mình trông rất đẹp. Ảnh: Internet Nàng hậu Kỳ Duyên cũng gia nhập làng tóc của Vibz nhưng có vẻ như cô nàng vẫn chưa thể tự tự cắt tóc của mình được. Nên đã nhờ đến cao thủ là Minh Triệu là bạn thân của nàng hậu. Có thể nói, Kỳ Duyên có một cô bạn thân cắt tóc quá xuất sắc khi trổ tài cắt tóc cho cô. Sau khi cắt xong Kỳ Duyên đã có một mái tóc đẹp và rất hợp với cô nàng. Mái tóc mới sau khi được cắt rất hợp với nàng hậu Kỳ Duyên. Ảnh: Internet Dịch bệnh kéo dài nên hầu như các sao Việt đều chọn cách tự tay cắt tóc cho chồng, cắt tóc cho mình. Mặc dù, vẫn không được đẹp như ngoài salon nhưng vẫn được xem là rất ổn khi có các sao nữ có thể làm tốt đến như vậy.

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