Sao Việt trổ tài cắt tóc mùa dịch: Đông Nhi xứng danh 'bàn tay vàng', Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng... té ngửa khi khoe thành quả

Sao Việt 19/07/2021 06:00

Dịch bệnh diễn biến phức tạp nên hầu như các salon tóc hoàn toàn đóng cửa. Trước tình hình đó nữ sao Việt đã trổ tài tự tay cắt tóc cho các anh xã của mình.

Mới đây có khá nhiều nữ nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh tự tay cắt tóc cho chồng của mình. Những quả đầu "chất lừ" khiến các fan hâm mộ có một trận cười "hả hê" từ các cây kéo vàng của showbiz. Chưa bàn đến chuyện là xấu, đẹp chỉ bàn về độ chuyên nghiệp của các mỹ nhân thôi là cộng động mạng cũng đã phải bái phục.

Nam ca sĩ Hoàng Bách cũng đã chia sẻ hình ảnh mái tóc mới của anh do sợ làm "đạo diễn", anh chia sẻ "Phàm đã là đàn ông sinh ra trên đời, có trở nên trưởng thành và đẹp trai hay không, tất cả đều do bàn tay vợ. Đội ơn vợ!". Chỉ có thể nói, Hoàng Bách cũng đã chịu khó để vợ của mình "tậu" cho đầu tóc chất như nào. Những dòng trạng thái nam ca sĩ chia sẻ cũng khiến không ít người cười "xỉu" vì đầu tóc đã chất, caption cũng chất không kém.

Sao Việt trổ tài cắt tóc mùa dịch: Đông Nhi xứng danh 'bàn tay vàng', Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng... té ngửa khi khoe thành quả - Ảnh 1
Ca sĩ Hoàng Bách tự tin khoe mái tóc mới do vợ mình cắt. Ảnh: Internet

Đông Nhi mới đây cũng chia sẻ hình ảnh tự tay cắt tóc cho Ông Cao Thắng. Nhìn quả đầu của bố Winnie, khiến dân tình cũng không thể không cười. Có lẽ, chỉ có mỗi Ông Cao Thắng là tự tin để vợ mình trổ tài trình diễn làm nhà tạo mẫu tóc. Ông Cao Thắng đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Top những cách giữ gìn hạnh phúc gia đình: Top 1: PHẢI TIN VỢ!". Khỏi phải bàn, Ông Cao Thắng nịnh cô vợ Đông Nhi của mình như thế nào, vị trí top 1 nịnh vợ chắc cũng phải thuộc về ông bố trẻ Winnie.

Sao Việt trổ tài cắt tóc mùa dịch: Đông Nhi xứng danh 'bàn tay vàng', Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng... té ngửa khi khoe thành quả - Ảnh 2
Thành quả của Đông Nhi sau khi cắt xong tóc cho Ông Cao Thắng. Ảnh: Internet

Cường Đô La cũng đã chia sẻ hình ảnh cô vợ Đàm Thu Trang tự tay cầm tông đơ để cắt tóc cho mình. Có vẻ như bà mẹ Suchin này rất chuyên nghiệp trong vai trò tạo mẫu tóc cho ông xã. 

Sao Việt trổ tài cắt tóc mùa dịch: Đông Nhi xứng danh 'bàn tay vàng', Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng... té ngửa khi khoe thành quả - Ảnh 3
Bà mẹ Suchin tự tay cầm tông đơ cắt tóc cho ông xã Cường Đô La. Ảnh: Internet

Các nàng mỹ nhân khác của showbiz cũng tự tay cắt tóc của mình và dân tình cũng đã dành tặng một tràn pháo tay gửi đến các mỹ nhân. 

Bà xã Trấn Thành cũng tự tay cắt tóc mái thưa, sau khi cắt xong thì đã có một pha cười "ná thở" vì tóc trước cắt và sau khi cắt nó hoàn toàn trái ngược nhau. Cô nàng Hari Won còn chia sẻ video cách hướng dẫn từng bước cắt tóc, nhưng thành quả sau khi cắt xong thì không thể nhịn cười. 

Sao Việt trổ tài cắt tóc mùa dịch: Đông Nhi xứng danh 'bàn tay vàng', Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng... té ngửa khi khoe thành quả - Ảnh 4
Qúa trình tự tay cắt tóc mái của Hari Won. Ảnh: Internet

Công chúa bong bóng Bảo Thy cũng đã tự tay cắt "phăng" mái tóc dài của mình sau hơn 3 tháng chưa đến salon. Mặc dù, vẫn có nhiều sợi tóc bị xo lo nhau nhưng nhìn chung Bảo Thy vẫn được xem là cao thủ trong làng tóc. 

Sao Việt trổ tài cắt tóc mùa dịch: Đông Nhi xứng danh 'bàn tay vàng', Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng... té ngửa khi khoe thành quả - Ảnh 5
Nếu không làm ca sĩ Bảo Thy có thể chuyển sang làm nhà tạo mẫu tóc vì cô tự tay cắt tóc cho mình trông rất đẹp. Ảnh: Internet

Nàng hậu Kỳ Duyên cũng gia nhập làng tóc của Vibz nhưng có vẻ như cô nàng vẫn chưa thể tự tự cắt tóc của mình được. Nên đã nhờ đến cao thủ là Minh Triệu là bạn thân của nàng hậu. Có thể nói, Kỳ Duyên có một cô bạn thân cắt tóc quá xuất sắc khi trổ tài cắt tóc cho cô. Sau khi cắt xong Kỳ Duyên đã có một mái tóc đẹp và rất hợp với cô nàng.

Sao Việt trổ tài cắt tóc mùa dịch: Đông Nhi xứng danh 'bàn tay vàng', Hoa hậu Kỳ Duyên khiến dân mạng... té ngửa khi khoe thành quả - Ảnh 6
Mái tóc mới sau khi được cắt rất hợp với nàng hậu Kỳ Duyên. Ảnh: Internet

Dịch bệnh kéo dài nên hầu như các sao Việt đều chọn cách tự tay cắt tóc cho chồng, cắt tóc cho mình. Mặc dù, vẫn không được đẹp như ngoài salon nhưng vẫn được xem là rất ổn khi có các sao nữ có thể làm tốt đến như vậy. 

Từ khóa:   Sao Việt ca sĩ Đông Nhi Hoa hậu Kỳ Duyên

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 10 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 10 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"