Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người "biến" thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ

Trên trang cá nhân nữ diễn viên Thúy Diễm bà xã của Lương Thế Thành đã vui mừng chia sẻ được người bạn ở Đà Lạt đã tặng một “núi” nông sản như: rau, củ, quả,… để dành ăn trong mùa dịch.

Diễn viên Thúy Diễm được bạn tiếp tế một "núi" rau củ. Ảnh: Internet

Minh Tú được người yêu cũ gọi dậy lúc 12h đêm để đi chợ mua đồ và thành quả là tủ lạnh chứa thức ăn cô mua được có thể ăn đến 3 tháng