Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người "biến" thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ

Vào những ngày giãn cách ở TP.Hồ Chí Minh các sao Việt đã chuyển hẳn từ việc khoe đồ hiệu sang khoe chiến tích đồ ăn dự trữ. Có người dự trữ cả 3 tháng cũng không thể ăn hết những thực phẩm đó.
- Sao Việt 24h: Hoa hậu Khánh Vân, Tiểu Vy giản dị hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho người dân, Đông Nhi tự tay cắt tóc cho Ông Cao Thắng đẹp như salon
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Trên trang cá nhân nữ diễn viên Thúy Diễm bà xã của Lương Thế Thành đã vui mừng chia sẻ được người bạn ở Đà Lạt đã tặng một “núi” nông sản như: rau, củ, quả,… để dành ăn trong mùa dịch.
Minh Tú được người yêu cũ gọi dậy lúc 12h đêm để đi chợ mua đồ và thành quả là tủ lạnh chứa thức ăn cô mua được có thể ăn đến 3 tháng
Siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh làm món trứng lòng đào ngâm tương.