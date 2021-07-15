Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người "biến" thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ

Sao Việt 15/07/2021 14:20

Vào những ngày giãn cách ở TP.Hồ Chí Minh các sao Việt đã chuyển hẳn từ việc khoe đồ hiệu sang khoe chiến tích đồ ăn dự trữ. Có người dự trữ cả 3 tháng cũng không thể ăn hết những thực phẩm đó.

Trên trang cá nhân nữ diễn viên Thúy Diễm bà xã của Lương Thế Thành đã vui mừng chia sẻ được người bạn ở Đà Lạt đã tặng một “núi” nông sản như: rau, củ, quả,… để dành ăn trong mùa dịch.

Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 1
Diễn viên Thúy Diễm được bạn tiếp tế một "núi" rau củ. Ảnh: Internet

Minh Tú được người yêu cũ gọi dậy lúc 12h đêm để đi chợ mua đồ và thành quả là tủ lạnh chứa thức ăn cô mua được có thể ăn đến 3 tháng

Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 2
Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 3
Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 4

Chiến tích của Siêu mẫu Minh Tú khi được bạn trai cũ gọi dậy đi mua thức ăn về dự trữ mùa dịch. Ảnh: Internet

Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 5
Diễn viên Đỗ Khánh Vân cũng khoe được mẹ tiếp tế lương thực .Ảnh: Internet
Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 6
Hari won với caption ngắn gọn "Cảm ơn bố". Ảnh:FBNV
Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 7

Joyce Phạm con gái đầu của đại gia Minh Nhựa cũng khoe gian hàng tạp hóa tại nhà mùa dịch. 

Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 8
Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 9
Ca sỹ Ngô Kiến Huy hạnh phúc khi được bạn bè, đồng nghiệp tiếp tế.
Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 10
Đông Nhi trổ tài làm bánh. 

 Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 11

Siêu mẫu Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh làm món trứng lòng đào ngâm tương.

Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 12
Sao Việt giãn cách mùa dịch: Người khoe chiến tích với núi đồ ăn tích trữ, người 'biến' thành đầu bếp bất đắc dĩ - nhìn thành quả ai cũng bất ngờ - Ảnh 13

Minh Khuê chia sẻ thành quả nấu nướng tại nhà mùa dịch, cách trình bày không khác gì ở các nhà hàng lớn. Ảnh: Internet

Sao Việt trồng rau, detox cơ thể, tận hưởng cuộc sống bình yên mùa dịch

Sao Việt trồng rau, detox cơ thể, tận hưởng cuộc sống bình yên mùa dịch

Nhiều sao Việt như Diệp Bảo Ngọc, Lý Nhã Kỳ, Lý Hải - Minh Hà, Phạm Quỳnh Anh… đã tranh thủ thời gian nghỉ dịch Covid-19 để trồng rau, tập thể dục, tận hưởng cuộc sống chậm rãi, bình yên khác hẳn với showbiz ồn ào trước đây.

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Từ khóa:   Sao Việt ca sĩ Đông Nhi siêu mẫu Minh Tú

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