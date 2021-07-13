Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện

Sao Việt 24h qua hoạt động tích cực trên trang cá nhân Facebook của mình như thế nào? Cùng điểm qua một số "gương mặt vàng" để dõi theo hoạt động mùa dịch của sao Việt nhé.

Hari Won chụp ảnh "tự sướng" khi ông xã Trấn Thành đang miệt mài rửa bát. Ảnh: FBNV Zino (Monstar) với caption "Anh ở lại với em không). Ảnh: FBNV MC Đại Nghĩa chung tay phát những xuất quà đến tay người dân. Ảnh:FBNV Ca sỹ Lệ Quyên khoe đường cong nóng bỏng trong trang phục thể thao.Ảnh: FBNV Nàng hậu Tiểu Vy biến hình trong trang phục học sinh. Ảnh:FBNV Diễm My 9X tung bộ ảnh gợi cảm - Cô nàng cũng cũng không quên chúc fan của mình một tuần năng lượng tích cực. Ảnh:FBNV Với nét đẹp ngọt này không ai nghĩ nữ ca sỹ Trương Quỳnh Anh lại là một bà mẹ trẻ đã có một cậu con trai. Ảnh: FBNV ST Sơn Thạch giản cách nên phải ở trong nhà vì nhớ trà trân châu nên nam ca sỹ đăng ảnh cũ nhìn cho đỡ "thèm" . Ảnh: FBNV Diễn viên Huy Khánh tích cực chung tay phát quà cho những người nghèo trong đợt giản cách xã hội ở Sài Gòn. Ảnh:FBNV Dù đã tối muộn nhưng cô nàng "Ngọc nữ" Ninh Dương Lan Ngọc không quên thả nhẹ bức hình làm fan mất ngủ. Ảnh: FBNV Sao Việt 24h: Hoàng Thùy Linh lên đồ ‘chặt chém’ bên xế hộp, Thu Trang được ông xã Tiến Luật ‘bế bổng’ lúc còn 50kg Hãy cùng Phụ nữ & Gia đình cập nhật những tin tức mới nhất của sao Việt trong 24 giờ qua. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-tran-thanh-miet-mai-rua-bat-hari-won-lam-ngay-hanh-dong-la-mc-dai-nghia-hoi-ha-lam-tu-thien-412342.html Theo Như Thảo (t/h) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sao-viet-24h-tran-thanh-miet-mai-rua-bat-hari-won-lam-ngay-hanh-dong-la-mc-dai-nghia-hoi-ha-lam-tu-thien-412342.html