Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện

Sao Việt 13/07/2021 11:58

Sao Việt 24h qua hoạt động tích cực trên trang cá nhân Facebook của mình như thế nào? Cùng điểm qua một số "gương mặt vàng" để dõi theo hoạt động mùa dịch của sao Việt nhé.

Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện - Ảnh 1

Hari Won chụp ảnh "tự sướng" khi ông xã Trấn Thành đang miệt mài rửa bát. Ảnh: FBNV

Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện - Ảnh 2
Zino (Monstar) với caption "Anh ở lại với em không). Ảnh: FBNV
Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện - Ảnh 3
MC Đại Nghĩa chung tay phát những xuất quà đến tay người dân. Ảnh:FBNV
Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện - Ảnh 4

Ca sỹ Lệ Quyên khoe đường cong nóng bỏng trong trang phục thể thao.Ảnh: FBNV

 Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện - Ảnh 5
Nàng hậu Tiểu Vy biến hình trong trang phục học sinh. Ảnh:FBNV
Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện - Ảnh 6Diễm My 9X tung bộ ảnh gợi cảm - Cô nàng cũng cũng không quên chúc fan của mình một tuần năng lượng tích cực. Ảnh:FBNV

Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện - Ảnh 7

Với nét đẹp ngọt này không ai nghĩ nữ ca sỹ Trương Quỳnh Anh lại là một bà mẹ trẻ đã có một cậu con trai. Ảnh: FBNV

Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện - Ảnh 8

ST Sơn Thạch giản cách nên phải ở trong nhà vì nhớ trà trân châu nên nam ca sỹ đăng ảnh cũ nhìn cho đỡ "thèm" . Ảnh: FBNV

Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện - Ảnh 9

Diễn viên Huy Khánh tích cực chung tay phát quà cho những người nghèo trong đợt giản cách xã hội ở Sài Gòn. Ảnh:FBNV

Sao Việt 24h: Trấn Thành miệt mài rửa bát, Hari Won làm ngay 'hành động lạ', MC Đại Nghĩa hối hả làm từ thiện - Ảnh 10

Dù đã tối muộn nhưng cô nàng "Ngọc nữ" Ninh Dương Lan Ngọc không quên thả nhẹ bức hình làm fan mất ngủ. Ảnh: FBNV

Sao Việt 24h: Hoàng Thùy Linh lên đồ ‘chặt chém’ bên xế hộp, Thu Trang được ông xã Tiến Luật ‘bế bổng’ lúc còn 50kg

Sao Việt 24h: Hoàng Thùy Linh lên đồ ‘chặt chém’ bên xế hộp, Thu Trang được ông xã Tiến Luật ‘bế bổng’ lúc còn 50kg

Hãy cùng Phụ nữ & Gia đình cập nhật những tin tức mới nhất của sao Việt trong 24 giờ qua.

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Từ khóa:   Sao Việt 24h Hari Won và Trấn Thành Lệ Quyên

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