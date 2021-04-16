Sao Việt 15/4: Tóc Tiên khoe body nuột nà 0% mỡ thừa, Vũ Khắc Tiệp chụp ảnh tưởng 'ngầu lòi' ai dè bị chê thua xa 'người lạ'

Trong khi Khắc Việt bận bịu trông con thì vợ chồng Ốc - Rùa lại trốn con đi công chiếu phim. Nhiều mỹ nhân Việt nổi bật với kiểu tóc ngắn, còn Đỗ Thị Hà lại chuộng tóc dài cột đuôi ngựa...
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Siêu mẫu có đôi chân dài nhất Việt Nam "đốt mắt" cộng đồng mạng với mốt không nội y, khoe khéo vòng một căng đầy.
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