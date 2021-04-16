Sao Việt 15/4: Tóc Tiên khoe body nuột nà 0% mỡ thừa, Vũ Khắc Tiệp chụp ảnh tưởng 'ngầu lòi' ai dè bị chê thua xa 'người lạ'

Sao Việt 16/04/2021 13:01

Cùng xem các hoạt động của sao Việt trong 24h qua nhé!

Trong khi Khắc Việt bận bịu trông con thì vợ chồng Ốc - Rùa lại trốn con đi công chiếu phim. Nhiều mỹ nhân Việt nổi bật với kiểu tóc ngắn, còn Đỗ Thị Hà lại chuộng tóc dài cột đuôi ngựa...

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 Nhiệm vụ 'bất khả thi' của Khắc Việt khi vợ vắng nhà là trông con. Nam ca sĩ hài hước còn thách đố cộng đồng mạng tìm xem đâu là Dừa và đâu là Đu Đủ 
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'Gái có chồng' Tóc Tiên đăng ảnh trong trang phục khá rối mắt, tuy nhiên body nuột nà, 0% mỡ thừa của cô nàng đã 'cứu cánh' cho set đồ này
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Từng bị cộng đồng mạng gọi với cái tên 'hoa hậu thị phi' thì giờ đây Kỳ Duyên lại được yêu quý hết mực vì tính cách chân thật có chút ngô nghê trong các game show và đặc biệt là tấm lòng nhân ái của hoa hậu Việt Nam 2014. Mới đây, nàng 7 Gấu đã có một chuyến đi từ thiện nhằm khởi công xây dựng các ngôi nhà cho người dân vùng lũ ở Nam Trà My (Quảng Nam)
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Đỗ Thị Hà đăng ảnh đêm khuya, sợ không ai like nhưng nàng hậu lại cảm thấy hạnh phúc vì lâu rồi mới có dịp tạo hình trẻ trung với tóc đuôi ngựa. Ở phần bình luận, hoa hậu Việt Nam 1992 Hà Kiều Anh còn dành lời khen 'dễ thương' cho đàn em
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Vợ chồng Ốc - Rùa sánh bước bên nhau trong sự kiện công chiếu phim Lật Mặt 48h. Trong phim, Ốc Thanh Vân đảm nhiệm vai nữ chính với nhiều phân cảnh cảm xúc lấy nước mắt của người xem. Sau buổi công chiếu đầu tiên, bộ phim thu được nhiều phản hồi tích cực từ các nghệ sĩ cũng như giới chuyên môn
 
Sao Việt 15/4: Tóc Tiên khoe body nuột nà 0% mỡ thừa, Vũ Khắc Tiệp chụp ảnh tưởng 'ngầu lòi' ai dè bị chê thua xa 'người lạ' - Ảnh 6
Thiều Bảo Trâm bất ngờ 'xuống tóc' và xuất hiện trên trang cá nhân của nữ ca sĩ Hiền Hồ. Nhiều cộng đồng mạng chợt nhớ lại câu nói ẩn ý của Sơn Tùng MTP: 'Con gái tóc ngắn gây ấn tượng mạnh với tôi'. Tuy nhiên nhiều người cũng phản pháo cho rằng: 'Tóc của người ta, thích cắt hay làm gì là quyền của người ta, liên quan gì đến Sếp của mấy người'

 

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Bình Minh đăng ảnh kỷ niệm 13 năm ngày cưới với bà xã doanh nhân. Hai vợ chồng tổ chức một bữa tiệc nhỏ với sự tham gia của những người bạn thân thiết. Tuy nhiên trong loạt ảnh này, nam diễn viên bị chê 'xuống sắc' khá nhiều sau khi lấy vợ
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Vũ Khắc Tiệp khoe ảnh tạo một con hẻm 'hoài niệm' ở Sài Gòn. Chụp cùng 'người lạ', ông bầu chân dài bị cộng đồng mạng bình luận hài hước rằng thần thái còn thua cả cụ ông bên cạnh
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Hãy quên một BB Trần với những àn giả gái xuất thần đi, anh chàng hóa nam tính, mạnh mẽ tạo dáng bên xế hộp ngay trên đồi cát 'ngầu lòi' thế này cơ mà

 Ảnh: FB nhân vật

Diện mốt không nội y khoe thềm ngực trễ tràng, Thanh Hằng tuổi ngấp nghé 40 vẫn khiến fan 'chết đứ đừ'

Diện mốt không nội y khoe thềm ngực trễ tràng, Thanh Hằng tuổi ngấp nghé 40 vẫn khiến fan 'chết đứ đừ'

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Từ khóa:   Khắc Việt Kỳ Duyên Cuộc sống các sao Việt

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