Rộ tin Thành Vinh không phải con ruột của NS Hoài Linh, phía chính chủ đã có động thái đầu tiên trên MXH

Sao Việt 16/09/2021 15:44

Thành Vinh đã có động thái đầu tiên sau loạt ồn ào rộ tin không phải con ruột của nghệ sĩ Hoài Linh.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rầm rộ thông tin nghi vấn rằng Võ Lê Thành Vinh chỉ là con nuôi của nghệ sĩ Hoài Linh. Hiện, thông tin này khiến nhiều người hâm mộ xôn xao và rất nhiều ý kiến đã được đưa ra nhưng đa số đều cho rằng không nên tin vào tin đồn khi chưa có bằng chứng hay xác nhận cụ thể của người trong cuộc.

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Thông tin này được chia sẻ khiến cư dân mạng bàn tán, thậm chí bất bình - Ảnh: Chụp màn hình

Theo tìm hiểu, các tư liệu trước đây đều khẳng định Thành Vinh chính là con ruột của nam nghệ sĩ. Giữa làn sóng ồn ào đang réo tên mình, phía con trai Thành Vinh đã có động thái đầu trên mạng xã hội. Cụ thể, dường như anh không quan tâm lắm đến những ồn ào đang diễn ra. Trên trang cá nhân, anh chỉ chia sẻ hình ảnh để chuẩn bị cho ngày giỗ Tổ sắp diễn ra và khoảnh khắc thả hồn giữa biển.

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Động thái đầu tiên của Thành Vinh sau thông tin chỉ là con nuôi của Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, một số netizen vẫn mong chính chủ sẽ lên tiếng đính chính để tránh những thông tin trái chiều gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng và không gây thêm nhiều ồn ào không đáng có. Trước đó, khi được hỏi về chuyện gia đình, Hoài Linh đã từng chia sẻ có 2 người con: "Có nhiều quý vị thắc mắc Hoài Linh năm nay bao nhiêu tuổi, có con chưa, có vợ chưa... Trời ơi! Mấy cái đó em nghe nổi da gà. Con của Linh đứa đầu năm nay cháu ra đại học, cháu sinh năm 90. Đứa út nói ra mang nhục nhã chút, cháu mới 2 tuổi".

Rộ tin Võ Lê Thành Vinh không phải con ruột của NSƯT Hoài Linh, thực hư ra sao?

Rộ tin Võ Lê Thành Vinh không phải con ruột của NSƯT Hoài Linh, thực hư ra sao?

Mạng xã hội đang rầm rộ thông tin Võ Lê Thành Vinh thực chất chỉ là con nuôi của danh hài Hoài Linh mà thôi.

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