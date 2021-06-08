‘Ông hoàng livestream’ Xuân Bắc ‘mát tay’ bán hơn 85 tấn nông sản giúp nông dân giữa lúc Vbiz chìm trong thị phi

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, không chỉ các dịch vụ "đứng khựng" lại mà việc sản xuất nông sản của bà con nông dân cũng vô cùng khốn đốn. Đối mặt với thực trạng này, các chiến dịch "giải cứu nông sản" liên tục được phát động để kích thích nhu cầu tiêu thụ, giúp bà con nghề nông ổn định kinh tế và trang trải cuộc sống.

Hưởng ứng chiến dịch này, mới đây, NSƯT Xuân Bắc đã tham gia chương trình hỗ trợ bà con bán nông sản, bao gồm vải thiều, bí xanh và mận thông qua sóng livestream. Nam danh hài xuất hiện giản dị trong bộ đồ "bác trưởng thôn", đội mũ cối đúng chuẩn "anh nông dân". Xuân Bắc cũng không quên sử dụng bảo bối chống dịch là kính chắn giọt bắn để bảo đảm an toàn.