‘Ông hoàng livestream’ Xuân Bắc ‘mát tay’ bán hơn 85 tấn nông sản giúp nông dân giữa lúc Vbiz chìm trong thị phi

Sao Việt 08/06/2021 18:29

Tham gia chiến dịch "giải cứu nông sản" cho bà con nông dân, NSƯT Xuân Bắc thu về lượt đơn khủng chỉ trong 1 tiếng đồng hồ livestream.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, không chỉ các dịch vụ "đứng khựng" lại mà việc sản xuất nông sản của bà con nông dân cũng vô cùng khốn đốn. Đối mặt với thực trạng này, các chiến dịch "giải cứu nông sản" liên tục được phát động để kích thích nhu cầu tiêu thụ, giúp bà con nghề nông ổn định kinh tế và trang trải cuộc sống.

Hưởng ứng chiến dịch này, mới đây, NSƯT Xuân Bắc đã tham gia chương trình hỗ trợ bà con bán nông sản, bao gồm vải thiều, bí xanh và mận thông qua sóng livestream. Nam danh hài xuất hiện giản dị trong bộ đồ "bác trưởng thôn", đội mũ cối đúng chuẩn "anh nông dân". Xuân Bắc cũng không quên sử dụng bảo bối chống dịch là kính chắn giọt bắn để bảo đảm an toàn.

‘Ông hoàng livestream’ Xuân Bắc ‘mát tay’ bán hơn 85 tấn nông sản giúp nông dân giữa lúc Vbiz chìm trong thị phi - Ảnh 1
Nam danh hài hớn hở chốt đơn liên tục - Ảnh: Dân Việt
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Xuân Bắc xuất hiện giản dị trong chương trình 'giải cứu nông sản cho bà con - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sau gần 1 giờ livestream, Xuân Bắc đã bán được 5.000 đơn vải thiều Lục Ngạn, bí xanh Bắc Kạn và mận Bắc Hà với tổng khối lượng là 85 tấn. Với sự hài hước, khéo léo, NSƯT Xuân Bắc đã mát tay chốt đơn "ào ào", có đơn vải thiều lên tới 2 tấn. 

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Nghệ sĩ Xuân Bắc giao lưu với diễn viên Bảo Thanh khi cô đặt mua liền 100 kg Vải ủng hộ - Ảnh: Chụp màn hình 

Đây là một sự kiện trong khuôn khổ chương trình "Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch", do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng các hiệp hội khác tổ chức nhằm hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp.

‘Ông hoàng livestream’ Xuân Bắc ‘mát tay’ bán hơn 85 tấn nông sản giúp nông dân giữa lúc Vbiz chìm trong thị phi - Ảnh 4
Sự kiện này tổ chức nhằm hỗ trợ người nông dân tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp - Ảnh: Dân Việt

Trong chương trình, đối với các mặt hàng này, Ban tổ chức hỗ trợ bán và vận chuyển hàng trong khu vực Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh lân cận với giá 30.000 đồng/kg, đóng gói 1 thùng 10kg. Khu vực Hà Nội có thể mua 1 thùng 5kg. Miễn phí vận chuyển với đơn hàng từ 300.000 đồng. 

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Đều là những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên... đồng loạt quyên góp và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay góp sức để vượt qua đại dịch Covid-19.

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Từ khóa:   Xuân Bắc giải cứu nông sản NSƯT Xuân Bắc danh hài Xuân Bắc

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