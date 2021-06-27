Nữ diễn viên Hà Thành 'hóa' kiều nữ khoe đường cong 'ngồn ngộn', khiến dân tình một phen 'ná thở'

Khác xa với nhân vật nữ chính trong bộ phim "Hương vị tình thân", nữ diễn viên Phương Oanh khiến nhiều người choáng ngợp với tạo hình kiều nữ đầy sang chảnh, khí chất "hút hồn".
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Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng với vai trò là một nữ diễn viên qua các bộ phim truyền hình Việt Nam "gây bão" trên màn ảnh như Quỳnh Búp Bê, Hoa Bay, Hương vị tình thân,... Cô nàng được chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, thân hình "bốc lửa", khả năng diễn xuất chuyên nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc. Được biết, trước khi "lấn sân" sang điện ảnh, người đẹp từng là người mẫu với vóc dáng cao ráo và số đo ba vòng lần lượt là 84-62-92.
Mới đây, nữ diễn viên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng trước loạt ảnh "hóa" kiều nữ sang trọng và gợi cảm. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô nàng diện bộ váy trắng dài, mái tóc xoăn buông dài và tạo dáng khoe đường cong cơ thể "ngồn ngộn" của mình. Đồng thời, người đẹp 8x còn thả thính: "Ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, đâu bằng ngắm Oăn mỗi ngày". Người hâm mộ không ngại mà thả đầy tim, cũng nhưng bình luận tích cực dành cho cô nàng.
Vốn lợi thế về gương mặt đẹp mặn mà và thân hình "đốn tim", nữ diễn viên Hà Thành thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe khéo đường cong chuẩn "không cần chỉnh", gợi cảm và quyến rũ. Đồng thời, người hâm mộ còn trầm trồ và dành "cơn mưa" lời khen cho gu thời trang sành điệu và thời thượng của cô nàng.
Song, để có được vóc dáng như hiện tại, nữ diên viên đã chăm chỉ, tích cực tập luyện thể dục và kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, hợp lý.
Hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang độc thân và tập trung phát triển con đường nghệ thuật của mình. Cô là một trong những nữ diễn viên được yêu mến và kì vọng nhất trên màn ảnh nhỏ hiện nay. Dù từng trải qua vài mối tình, hiện Phương Oanh mong muốn tìm được người bạn trai mang lại cho cô một cảm giác bình yên, an toàn nhưng cũng thu hút và đầy thú vị.