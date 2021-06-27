Nữ diễn viên Hà Thành 'hóa' kiều nữ khoe đường cong 'ngồn ngộn', khiến dân tình một phen 'ná thở'

Sao Việt 27/06/2021 07:00

Khác xa với nhân vật nữ chính trong bộ phim "Hương vị tình thân", nữ diễn viên Phương Oanh khiến nhiều người choáng ngợp với tạo hình kiều nữ đầy sang chảnh, khí chất "hút hồn".

Phương Oanh sinh năm 1989, nổi tiếng với vai trò là một nữ diễn viên qua các bộ phim truyền hình Việt Nam "gây bão" trên màn ảnh như Quỳnh Búp Bê, Hoa Bay, Hương vị tình thân,... Cô nàng được chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp sắc sảo, thân hình "bốc lửa", khả năng diễn xuất chuyên nghiệp và thái độ làm việc nghiêm túc. Được biết, trước khi "lấn sân" sang điện ảnh, người đẹp từng là người mẫu với vóc dáng cao ráo và số đo ba vòng lần lượt là 84-62-92.

 

Mới đây, nữ diễn viên khiến ai nấy đều ngỡ ngàng trước loạt ảnh "hóa" kiều nữ sang trọng và gợi cảm. Cụ thể, trên trang cá nhân, cô nàng diện bộ váy trắng dài, mái tóc xoăn buông dài và tạo dáng khoe đường cong cơ thể "ngồn ngộn" của mình. Đồng thời, người đẹp 8x còn thả thính: "Ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, đâu bằng ngắm Oăn mỗi ngày". Người hâm mộ không ngại mà thả đầy tim, cũng nhưng bình luận tích cực dành cho cô nàng. 
 

phuong oanhNữ diễn viên Hà Thành 'hóa' kiều nữ khoe đường cong 'ngồn ngộn', khiến dân tình một phen 'ná thở' - Ảnh 2Nữ diễn viên Hà Thành 'hóa' kiều nữ khoe đường cong 'ngồn ngộn', khiến dân tình một phen 'ná thở' - Ảnh 3
Loạt ảnh 'hóa thân' thành kiều nữ đầy sang chảnh của Phương Oanh - Ảnh: FBNV

Vốn lợi thế về gương mặt đẹp mặn mà và thân hình "đốn tim", nữ diễn viên Hà Thành thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe khéo đường cong chuẩn "không cần chỉnh", gợi cảm và quyến rũ. Đồng thời, người hâm mộ còn trầm trồ và dành "cơn mưa" lời khen cho gu thời trang sành điệu và thời thượng của cô nàng.

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Vóc dáng 'vòng nào ra vòng nấy' khiến vạn người mê - Ảnh: IGNV
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Xuất thân từ vai trò người mẫu, nữ diễn viên không hề gặp khó khăn trong những khoản tạo dáng 'táo bạo' hay 'khó nhằn' - Ảnh: IGNV
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Người hâm mộ dành lời khen cho gu thời trang sành điệu và thời thượng của cô nàng - Ảnh: IGNV

Song, để có được vóc dáng như hiện tại, nữ diên viên đã chăm chỉ, tích cực tập luyện thể dục và kết hợp với chế độ ăn uống khoa học, hợp lý.

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Người đẹp Hà Thành vô tư 'thả dáng' ở hồ bơi - Ảnh: IGNV
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Lợi thế về chiều cao, cô nàng không ngại khoe đôi chân dài miên man của mình - Ảnh: IGNV
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Thân hình 'bốc lửa' khiến ai nấy đều trầm trồ - Ảnh: IGNV

Hiện tại, nữ diễn viên vẫn đang độc thân và tập trung phát triển con đường nghệ thuật của mình. Cô là một trong những nữ diễn viên được yêu mến và kì vọng nhất trên màn ảnh nhỏ hiện nay. Dù từng trải qua vài mối tình, hiện Phương Oanh mong muốn tìm được người bạn trai mang lại cho cô một cảm giác bình yên, an toàn nhưng cũng thu hút và đầy thú vị.

Phương Oanh – Quỳnh Búp bê khoe vẻ đẹp ma mị, sexy khó cưỡng như nàng tiên cá trong bể bơi

Phương Oanh – Quỳnh Búp bê khoe vẻ đẹp ma mị, sexy khó cưỡng như nàng tiên cá trong bể bơi

Sau thành công của vai diễn "Quỳnh búp bê" trong bộ phim cùng tên, Phương Oanh có tham gia thêm vài tác phẩm nghệ thuật nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của nhân vật này. Mới đây, cô tung ra bộ ảnh vô cùng cuốn hút với tạo hình xinh đẹp khi thả dáng trong bể bơi.

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Từ khóa:   Phương Oanh Hương vị tình thân thân hình sao Việt

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