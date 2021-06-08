Sau ồn ào cờ bạc, bán nhà trả nợ, diễn viên La Thành gửi lời nhắn tới mẹ: 'Con xin lỗi mẹ'

Sao Việt 08/06/2021 09:12

Sau những ngày tháng ồn ào về việc bán nhà vì nợ nần, cờ bạc trong quá khứ, La Thành chia sẻ mẹ và con gái chính là động lực để anh cố gắng hoạt động nghệ thuật nghiêm túc hơn.

Tập 1 chương trình "Người một nhà" mùa 2 có sự tham gia của hai diễn viên La Thành và Dương Thanh Vàng. Chương trình được dẫn dắt bởi MC Thanh Duy với lối dẫn hài hước, vui nhộn. Bước vào vòng 1, hai khách mời sẽ phải tìm ra đâu là hình ảnh tuổi thơ của những nhân vật tham gia chương trình. Ở vòng này, mỗi người sẽ có 3 lượt chơi.

la thanh 1
Hai khách mời phải chọn hình thơ ấu cho các nhân vật trong chương trình 

Đến với vòng 2, nhân vật em trai xuất hiện và tìm anh trai của mình, cậu bé nhờ La Thành, Dương Thanh Vàng tìm anh giúp mình. Cậu bé chỉ đưa ra một dấu hiệu nhận diện "có như không có" anh trai mình là "đàn ông". Sau đó, cả 2 bị rối khi 6 nhân vật ra sức thuyết phục hai nghệ sĩ hãy tin mình là anh trai của cậu bé.

Tại vòng này, Dương Thanh Vàng liều lĩnh chọn đáp án khác La Thành, lý do theo như nam diễn viên là cần phải chiến thắng để có tiền đóng tiền nhà. Dù tương kế tựu kế, Dương Thanh Vàng lại tiếp tục chọn sai và mất luôn hy vọng đóng tiền nhà.

la thanh 2
Dương Thành Vàng 'rớt nước mắt' vì dù mưu kế mà vẫn lựa chọn sai 

Kết quả, trải qua 3 vòng thi, La Thành mang về số tiền thưởng 40 triệu đồng, trong khi đó Dương Thanh Vàng có số tiền thưởng 2,5 triệu đồng. Tại hậu trường quay chương trình, diễn viên La Thành có những chia sẻ về gia đình và cuộc sống cá nhân sau hơn một năm trở lại hoạt động nghệ thuật. La Thành chia sẻ về kí ức gia đình lúc còn bé, nam diễn viên cho biết:

"Lúc bé gia đình Thành 8, 9, 10 anh, chị, em lận sống chung nhà từ nhỏ tới lớn. Nhà Thành lớn lắm, có sân banh, có hồ bơi, câu cá lớn, chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng cũng thường xuyên đánh nhau, cãi lộn”.

la thanh 3
La Thành từng vướng nhiều ồn ào về nợ nần, cờ bạc. Khoảng hơn 1 năm nay, anh mới quay trở lại nghệ thuật

Nhắc đến mẹ, La Thành chia sẻ ba mẹ anh ly hôn lúc mình còn rất bé, nam diễn viên sống cùng mẹ và gia đình ngoại từ nhỏ đến lớn. Theo lời La Thành, anh từng giấu mẹ bỏ ngang việc học và bị mẹ phát hiện. Nam diễn viên đã phải thuyết phục để mẹ cho mình cơ hội thi, nếu không được sẽ về làm văn phòng. Tới hiện tại, diễn viên "Bố Già" cho rằng đó là một quyết định đúng đắn: “Vì ngoài làm nghệ thuật Thành không biết làm cái gì”.

Sau thời gian vướng vào cờ bạc, nợ nần, La Thành bày tỏ tới tận bây giờ anh vẫn luôn cảm thấy có lỗi vì với mẹ vì những lỗi lầm trước đây. Thậm chí, nam diễn viên còn không đủ can đảm nói lời xin lỗi với bà. Vì vậy, khi được hỏi anh sẽ nói điều gì để gửi đến mẹ, diễn viên sinh năm 1987 bộc bạch anh không muốn nói "con yêu mẹ" mà gửi lời xin lỗi: “Con xin lỗi mẹ”.

la thanh 4
Nam diễn viên bối rối, xúc động muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, La Thành cho biết mẹ và con gái chính là nguồn động lực của anh. Đối với nam diễn viên, có một cô con gái khiến anh chăm chỉ hơn, sống có trách nhiệm hơn. Đồng thời, nam diễn viên cũng bày tỏ, bạn gái cũ – mẹ của con gái là người rất chu toàn. Anh nói thêm:

"Bạn gái Thành là một người chịu nhiều thiệt thòi, vất vả khi phải vừa chăm con một mình vì Thành thường xuyên phải đi quay ở tỉnh, liên tục từ ngày này qua ngày kia. Thành từng hứa sẽ dành thời gian cho mẹ bé nhưng hứa rồi cũng không dành thời gian được vì công việc cứ tới thì mình phải ráng làm”.

La Thành là diễn viên hài có thực lực và được xem là thế hệ danh hài mới của sân khấu. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang khởi sắc, anh lại vướng ồn ào nợ nần tiền tỷ vì thua cờ bạc và phải bỏ trốn. Sau thời gian vắng bóng, La Thành cũng đã trở lại hoạt động nghệ thuật.

Bị bạn gái cũ tố không chu cấp, thách thức 'có giỏi thì ném tiền, chứ đừng văng tục', La Thành xót xa lên tiếng 'mong tất cả dừng lại tốt đẹp'

Bị bạn gái cũ tố không chu cấp, thách thức 'có giỏi thì ném tiền, chứ đừng văng tục', La Thành xót xa lên tiếng 'mong tất cả dừng lại tốt đẹp'

Mới đây, sau khi bị bạn gái cũ tố bội bạc, thiếu tiền nhà và không chu cấp tiền cho con gái, nam diễn viên La Thành đã có một bài đăng khá dài để chia sẻ về toàn bộ câu chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   La Thành trốn nợ diễn viên La Thành La Thành cờ bạc

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"