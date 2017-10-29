La Thành run rẩy, bật khóc khi trở lại sân khấu sau scandal trốn nợ hàng tỷ đồng

Sau thời gian vắng bóng vì nợ nần, La Thành đã quay trở lại với sân khấu kịch, nơi anh đã gắn bó nhiều năm. Sau tin đồn vỡ nợ 10 tỷ đồng vào tháng 8/2017, đây là lần đầu tiên nam diễn viên quay trở lại với công việc mà mình đam mê.

La Thành chia sẻ: “Trước đây tôi chưa từng sợ sân khấu nhưng lần này tôi rất sợ, run không biết khán giả sẽ đón nhận mình thế nào sau thời gian ồn ào".

Tuy nhiên, nam diễn viên vô cùng hạnh phúc với sự ủng hộ nhiệt tình của cả bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khi quay trở lại với sân khấu lần này.

La Thành nghẹn ngào: “Trong phút đầu ra sân khấu tôi đã khóc khi khán giả vỗ tay… tôi bất ngờ khi mọi người vẫn quan tâm mình như vậy”.

Ngoài ra, bạn trai cũ của Ninh Dương Lan Ngọc cũng đính chính về số nợ của mình. Anh cho biết số nợ thực là 3 tỷ chứ không phải gần 10 tỷ như mọi người đồn đoán. Theo Zing, hiện tại nam diễn viên đã thanh toán một phần nợ, phần còn lại anh đã thỏa thuận thời gian thanh toán với chủ nợ.

Vì vướng vào nợ nần, La Thành đã bị mẹ ruột rất tức giận và từng có ý định từ mặt. Song khi thấy con trai biết sai và quyết tâm thay đổi để quay lại với nghệ thuật, bà đã tha thứ. Bạn trai cũ Ninh Dương Lan Ngọc bộc bạch: “Tôi đã bất hiếu, làm mẹ buồn nhiều. Tôi quay trở lại làm nghề không phải vì mê nổi tiếng mà vì mẹ".