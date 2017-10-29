La Thành run rẩy, bật khóc khi trở lại sân khấu sau scandal trốn nợ hàng tỷ đồng

Giải trí 29/10/2017 11:08

Sau scandal chạy trốn vì bị chủ nợ “săn đón”, La Thành đã trở lại sân khấu kịch. Nam diễn viên cho biết anh có nợ tiền nhưng không phải 10 tỷ như tin đồn.

Sau thời gian vắng bóng vì nợ nần, La Thành đã quay trở lại với sân khấu kịch, nơi anh đã gắn bó nhiều năm. Sau tin đồn vỡ nợ 10 tỷ đồng vào tháng 8/2017, đây là lần đầu tiên nam diễn viên quay trở lại với công việc mà mình đam mê.

Sau sự cố không mong muốn, anh khá lo lắng khi trả lời phỏng vấn báo chí.

La Thành chia sẻ: “Trước đây tôi chưa từng sợ sân khấu nhưng lần này tôi rất sợ, run không biết khán giả sẽ đón nhận mình thế nào sau thời gian ồn ào".

La Thành run rẩy, bật khóc khi trở lại sân khấu sau scandal trốn nợ hàng tỷ đồng - Ảnh 1
Vào đầu tháng 8/2017, một số trang mạng đã đưa ra bằng chứng La Thành nợ nần hàng tỷ đồng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nam diễn viên vô cùng hạnh phúc với sự ủng hộ nhiệt tình của cả bạn bè, đồng nghiệp và khán giả khi quay trở lại với sân khấu lần này.

La Thành nghẹn ngào: “Trong phút đầu ra sân khấu tôi đã khóc khi khán giả vỗ tay… tôi bất ngờ khi mọi người vẫn quan tâm mình như vậy”.

Ngoài ra, bạn trai cũ của Ninh Dương Lan Ngọc cũng đính chính về số nợ của mình. Anh cho biết số nợ thực là 3 tỷ chứ không phải gần 10 tỷ như mọi người đồn đoán. Theo Zing, hiện tại nam diễn viên đã thanh toán một phần nợ, phần còn lại anh đã thỏa thuận thời gian thanh toán với chủ nợ.

La Thành run rẩy, bật khóc khi trở lại sân khấu sau scandal trốn nợ hàng tỷ đồng - Ảnh 2
Đây là lần đầu La Thành trở lại với sân khấu sau khi bị tố nợ tiền không trả - Ảnh: Internet

La Thành run rẩy, bật khóc khi trở lại sân khấu sau scandal trốn nợ hàng tỷ đồng - Ảnh 3
Đồng nghiệp và khán giả rất vui vì sự trở lại của nam diễn viên - Ảnh: Internet

Vì vướng vào nợ nần, La Thành đã bị mẹ ruột rất tức giận và từng có ý định từ mặt. Song khi thấy con trai biết sai và quyết tâm thay đổi để quay lại với nghệ thuật, bà đã tha thứ. Bạn trai cũ Ninh Dương Lan Ngọc bộc bạch: “Tôi đã bất hiếu, làm mẹ buồn nhiều. Tôi quay trở lại làm nghề không phải vì mê nổi tiếng mà vì mẹ".

La Thành run rẩy, bật khóc khi trở lại sân khấu sau scandal trốn nợ hàng tỷ đồng - Ảnh 4
Trước đó, La Thành được mọi người biết đến khi có mối tình đẹp kéo dài 5 năm với Ninh Dương Lan Ngọc - Ảnh: Internet

Lộ bằng chứng cho thấy nam diễn viên hài La Thành đang trốn nợ hàng chục tỷ đồng

Lộ bằng chứng cho thấy nam diễn viên hài La Thành đang trốn nợ hàng chục tỷ đồng

Hình ảnh tờ giấy nợ được cho là chính tay diễn viên La Thành viết đang được lan truyền rất nhanh trên khắp các trang mạng xã hội khiến dư luận xôn xao chú ý trong nhiều ngày qua.

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