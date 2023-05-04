Những ông bố bà mẹ 'quyền lực' nhất nhì Vbiz nhưng lại đảm đang việc nhà và nuôi dạy con cái rất tốt

Sao Việt 04/05/2023 18:06

Trước máy quay hay trên sân khấu người nghệ sĩ có muôn vàn hào quang rực rỡ, tuy nhiên khi gác lại công việc họ lại trở về làm ông bố bà mẹ chăm con khéo và dạy con ngoan.

Đầu tiên trong danh sách này phải kể đến ông bố bà mẹ hot nhất nhì showbiz Việt là Lý Hải và Minh Hà. Hai vợ chồng Lý Hải - Minh Hà có với nhau 4 người con 2 gái và 2 trai, người hâm mộ Việt thường trêu rằng cả hai như cặp vợ chồng danh thủ nổi tiếng thế giới David Beckham và Victoria Beckham. 

Những ông bố bà mẹ 'quyền lực' nhất nhì Vbiz nhưng lại đảm đang việc nhà và nuôi dạy con cái rất tốt - Ảnh 1
Gia đình của vợ chồng Lý Hải - Minh Hà - Ảnh: Internet

Câu chuyện của nhà sản xuất phim Minh Hà - mẹ của 4 đứa trẻ, vợ đạo diễn Lý Hải - truyền cảm hứng. Thời trẻ, chị từng là hot girl có tiếng với học thức cao, tính cách phóng khoáng. Sau khi gặp Lý Hải, chị quyết định đi đến hôn nhân với người đàn ông hơn 17 tuổi. Hai vợ chồng dù có cơ ngơi lên đến hàng trăm tỷ nhưng vẫn tự tay nấu cho con cái bữa ăn gia đình và dạy các con sống đơn giản và luôn lễ phép.

Những ông bố bà mẹ 'quyền lực' nhất nhì Vbiz nhưng lại đảm đang việc nhà và nuôi dạy con cái rất tốt - Ảnh 2
Gia đình nhỏ gồm 6 thành viên của Lý Hải khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Tiếp theo chính là gia đình của ''MC quốc dân'' MC Quyền Linh và người vợ tào khang Nguyễn Dạ Thảo. MC Quyền Linh là ông bố tình cảm nhất của làng giải trí Việt, nam MC thường chia sẻ giây phút thư giãn cùng hai cô con gái khi có thời gian rảnh rỗi. Không chỉ thời gian cho các con, Quyền Linh còn không ngại chăm sóc con bằng những hành động rất tỉ mỉ như cắt từng cái móng tay, móng chân cho con.

Những ông bố bà mẹ 'quyền lực' nhất nhì Vbiz nhưng lại đảm đang việc nhà và nuôi dạy con cái rất tốt - Ảnh 3
Gia đình MC Quyền Linh - Nguyễn Dạ Thảo - Ảnh: Internet

Nếu chồng là một người luôn san sẻ và dành thời gian cho các con thì mẹ Lọ Lem và Hạt Dẻ sẽ chu toàn mọi thứ trong nhà từ những bữa ăn, quần áo, đồ dùng hằng ngày cho đến là một người ''bạn thân'' cho hai cô con gái tâm sự khi cần. Hiện nay, hai cô con gái của cặp đôi đã dần trưởng thành, học giỏi và vô cùng lễ phép khiến bố mẹ tự hào. 

Những ông bố bà mẹ 'quyền lực' nhất nhì Vbiz nhưng lại đảm đang việc nhà và nuôi dạy con cái rất tốt - Ảnh 4
Gia đình nam MC Quyền Linh với vợ đẹp con ngoan - Ảnh: Internet

Dù đã lui về ''ở ẩn'' và không hoạt động giải trí khá lâu, nhưng mỹ nhân Jennifer Phạm và chồng là doanh nhân Nguyễn Đức Hải vẫn luôn nhận được sự quan tâm của giới truyền thông khi xây dựng được một tổ ấm đáng ngưỡng mộ với 4 người con xinh đẹp và thông minh.

Những ông bố bà mẹ 'quyền lực' nhất nhì Vbiz nhưng lại đảm đang việc nhà và nuôi dạy con cái rất tốt - Ảnh 5
Mỹ nhân Jennifer Phạm và ông xã Nguyễn Đức Hải - Ảnh: Internet

Jennifer Phạm là một trong những "mẹ 4 con" quyến rũ của showbiz Việt. Cô chính là hậu phương vững chắc của ông xã, đảm đang từ mọi chuyện nhỏ to trong nhà giúp chồng và đảm nhận toàn bộ trách nhiệm nuôi dạy con cái khi chồng vắng nhà. Tuy nhiên, dù rất bận bịu với công việc nhưng ông xã của người đẹp vẫn thường xuyên quan tâm vợ và chơi đùa cùng con cái, anh còn đưa gia đình nhỏ của mình đi du lịch khắp nơi khi có thời gian rảnh rỗi. 

Những ông bố bà mẹ 'quyền lực' nhất nhì Vbiz nhưng lại đảm đang việc nhà và nuôi dạy con cái rất tốt - Ảnh 6
Jennifer Phạm đón sinh nhật lần thứ 37 bên gia đình nhỏ - Ảnh: Internet
Bé Hạt Dẻ con gái út nhà Quyền Linh lên đồ khoe dáng tuổi 15, visual không kém cạnh chị cả Lọ Lem

Bé Hạt Dẻ con gái út nhà Quyền Linh lên đồ khoe dáng tuổi 15, visual không kém cạnh chị cả Lọ Lem

Nam MC Quyền Linh có cho mình một gia đình nhỏ với vợ đẹp con xinh. Hai bé rất ngoan và học giỏi, ngày càng lớn hai ái nữ lại càng nhận được sự yêu thương từ đông đảo khán giả.

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Từ khóa:   sao Việt gia đình sao cuộc sống của sao

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