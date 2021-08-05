Những mỹ nhân Việt sở hữu hình xăm ở những vị trí "đắc địa", ngỡ là "bad girl" nhưng hóa ra là "good girl"

Những ngôi sao nữ đình đám nhất nhì Vbiz có một niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật xăm hình và dĩ nhiên các cô nàng đã "tậu" cho mình những hình xăm thú vị. Đằng sau đó có thể là một kỉ niệm không thể nào quên mà các cô nàng muốn lưu giữ lại. Cứ ngỡ nhìn vào là một "hổ báo" hay "bặm trợn" nhưng hầu hết lại là những "gái ngoan" như Hòa Minz y, Tóc tiên,...

Là một nữ ca sĩ có phong cách nhẹ nhàng, nữ tính và đôi khi rất quyến, nhưng nếu là người theo dõi cô nàng này thì sẽ biết cô nàng cũng có một niềm đam mê với hình xăm và cô nàng cũng không ít lần khoe khóe những hình xăm ấy trên cơ thể.

Nữ ca sĩ Hòa Minzy luôn được đông đảo các bạn trẻ yêu thích bởi tính cách thân thiện, gần gũi với fan. Cô nàng còn cho ra nhiều ca khúc, MV ca nhạc luôn nằm trong BXH của Vpop. Hầu như tất cả sản phẩm âm nhạc được cô nàng thể hiện đều trở thành những bản nhạc hit trong một thời gian dài. Hiện tại Hòa Minzy đã có một cuộc sống viên mãn cùng ông xã là Minh Hải, một đại gia miền Tây cùng với cậu con trai đầu lòng tên thường gọi là Bo.

Vân Hugo

Vân Hugo. Ảnh: Internet

Là một nữ MC nổi tiếng và được nhiều người biết đến, nếu như gặp gỡ ở những chương trình do cô làm MC thì bạn sẽ rất ít khi thấy được những hình xăm trên cơ thể của Vân Hugo. Nhưng khi rũ bỏ phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng mà thay vào đó là phong cách thời trang táo bạo, bạn sẽ thấy một loạt hình xăm lớn trên cơ thể của Vân Hugo. Cô nàng đã xăm hình một đôi cánh thiên thần ở giữa vai. Cô cũng thường xuyên đăng tải những bức hình gợi cảm cùng với hình xăm đầy ma mị ấy. Có lẽ, hình xăm ấy đã giúp người đẹp trở nên cá tính, mạnh mẽ và nổi bật hơn.

Cô nàng không chỉ ở hữu 1 hình xăm ở sau vai mà còn rất nhiều hình xăm khác ở khắp cơ thể. Ảnh: Internet

Tú Vi

Diễn viên Tú Vi được khán giả yêu thích nhờ vào gương mặt xinh đẹp cùng với đó là tính cách dịu dàng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Cô sở hữu body vô cùng đẹp mắt, đặc biệt là vòng 1 vô cùng gợi cảm. Khi nhìn vào cứ ngỡ cô nàng là một người đẹp nền nã và sắc sảo nhưng khá nhiều người bất ngờ khi cô khoe hình xăm lớn trải rộng khắp thềm lưng sau 7 tháng hạ sinh em bé.

Diễn viên Tú Vi. Ảnh: Internet

Văn Anh - ông xã của Tú Vi từng tâm sự không định kết hôn với cô vì cô có rất nhiều hình xăm trên cơ thể. Trong một chương trình talkshow Văn Anh từng chia sẻ, "Gặp Tú Vi xong thì cũng nghĩ cô này nhìn cũng xinh xinh, nhìn dễ thương nhưng mà nhiều hình xăm quá. Vi xăm khá nhiều. Mà Văn Anh trước giờ thì không bao giờ thích con gái có hình xăm hết. Nghĩ bâng quơ rằng chắc cô này chẳng bao giờ là vợ mình đâu". Khi cả hai quyết định về chung một nhà và cùng nhau chụp ảnh cưới, Tú Vi đã khéo léo chọn chiếc váy kín đáo để không phải lộ những hình xăm quá nổi bật.

Các hình xăm đã giúp cho Tú Vi trở nên gợi cảm hơn trong những trang phục cắt xẻ táo bạo. Ảnh: Internet

Tóc Tiên

Ca sĩ Tóc Tiên. Ảnh: Internet

Có thể nói Tóc Tiên là một trong những mỹ nhân Việt có những hình xăm vô cùng độc đáo và mới mẻ, cô nàng không ngại chia sẻ những bức hình có hình xăm ở những nơi "đắt địa" trên cơ thể. Cô luôn biến hóa và thay đổi phong cách của mình qua từng ngày để không phải nhàm chán. Những hình xăm trên cơ thể Tóc Tiên khiến nhiều người khá thích thú và dành nhiều lời khen gợi vì nó mang tính nghệ thuật rất cao. Có vẻ như bà xã của Hoàng Touliver luôn biết cách tôn lên vẻ đẹp của cơ thể cùng với đó là những góc cạnh của các hình xăm đầy tính nghệ thuật.

Các hình xăm giúp Tóc Tiên trở nên quyến rũ hơn rất nhiều trong những bộ cánh lộng lẫy nhưng cũng rất cá tính. Ảnh: Internet

Tóc Tiên không chỉ là một người có body sexy, cô sở hữu gương mặt xinh đẹp không thua kém bất kì mỹ nhân nào. Bên cạnh đó, với vai trò là một nữ ca sĩ, cô luôn thể hiện những bài hát của mình một cách rất riêng. Cô luôn biết cách trau dồi nhiều kỹ năng để trở thành một nghệ sĩ đa năng và liên tục thay đổi nhiều hình ảnh để khán giả không bị nhàm chán.