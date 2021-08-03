Hotgirl mặc tạp dề không nội y khoe mạn sườn siêu gợi cảm, các mỹ nhân Việt gia nhập đường đua 'hở 1 bên' nóng mắt

Xu hướng váy hở lườn đang phổ biến trong giới sao Việt. Chất liệu trang phục mềm mại càng khiến các cô nàng quyến rũ hơn trong các cách pose dáng.

Những trang phục được thiết kế theo kiểu cổ yếm, hở trọn lưng trần là trang phục mà nhiều mỹ nhân Việt yêu thích khi diện đi các sự kiện hay những buổi party. Đây là kiểu được các mỹ nhân yêu thích style phóng khoáng, gợi cảm chọn lựa. Những thiết kế áo, váy hở mạn sườn hiện nay luôn được các mỹ nhân Việt biến tấu theo phong cách đa dạng phù hợp với gu của từng người. Ninh Dương Lan Ngọc là mỹ nhân ưa chuộng kiểu trang phục xẻ bạo này. Ảnh: Internet Với các mỹ nhân, mẫu váy tạo nên khoảng hở 2 bên lườn tuyệt đẹp, tinh tế và không khoe da thịt một cách phô thiển. Với thiết kế này, lựa chọn nội y với miếng dán nhũ hoa hay quần lót da loại siêu mỏng sẽ tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ nhất .

Nữ ca sĩ Tóc Tiên không chỉ khoe khéo mạn sườn mà còn hở bạo nguyên thềm lưng. Ảnh: Internet Dù trang phục kích thích thị giác người nhìn về sự buông lơi nhưng trên thực tế lại khá an toàn bởi những thủ thuật may đồ như sử dụng vải lót màu nude, khiến việc "lên hình" sẽ khó bị phát hiện các miếng lót khi nhìn bằng mắt thường. Mẫu Tây Andrea khoe trọn mạn sườn trong chiếc yếm. Ảnh: Internet Với thiết kế này có thể dùng miếng dán ngực silicon hoặc sẽ có mút được ráp sẵn phần ngực trong áo để không cần sử dụng tới áo lót.

Một trong những thiết kế có chi tiết khoét sườn sâu và hở lưng nhiều là váy ngủ, giúp giải phóng hình thể cũng như thoải mái khi ngủ. Ngoài ra, chi tiết khoét sườn được ứng dụng lên trang phục khác nhau từ váy body, tạp dề cho đến các bộ cánh đi dự sự kiện. Để không phải bị lộ vòng 1 thường nhiều người dùng băng dính 2 mặt để cố định áo tốt hơn, không bị xê dịch khi di chuyển và cảm thấy thoải mái. Dưới đây là một số mỹ nhân Việt thường lựa chọn kiểu trang phục này để đi dự sự kiện hoặc đi chơi. Phí Phương Anh. Ảnh: Internet Siêu mẫu Thanh Hằng. Ảnh: Internet Elly Trần. Ảnh: Internet Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh trong một thiết kế hở bạo. Ảnh: Internet Vũ Ngọc Anh. Ảnh: Internet Ca sĩ Trương Quỳnh Anh. Ảnh: Internet Angela Phương Trinh khoe khéo vòng 1 đẫy đà. Ảnh: Internet Chi Pu vô cùng gợi cảm trong mốt váy thời thượng này. Ảnh: Internet

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