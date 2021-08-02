Khối tài sản kếch xù của 4 nữ ca sĩ giàu có nhất nhì Việt Nam: Hàng hiệu, xế hộp không thiếu, có người tậu ngay biệt thự 400 m2 ở Mỹ

Những tài sản mà các nghệ sĩ có được đến hiện tại phần nào đó cũng đã phản ánh được độ hot và sự thành công trên con đường nghệ thuật của họ. Không chỉ thành công ở lĩnh vực ca hát, diễn xuất,... nhiều cô nàng còn có những thương vụ làm ăn riêng để có được một cơ ngơi "kết xù" như thời điểm hiện tại. Nếu như nghĩ đến những nữ ca sĩ giàu nhất làng nhạc Việt thì 4 cái tên như: Đông Nhi, Mỹ Tâm , Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà là không thể bỏ qua.

Mỹ Tâm có thâm niên trong nghề đã hơn 20 năm nên chỗ đứng trong làng nhạc Việt vô cùng kiên cố. Bên cạnh đó, cô là một trong những ngôi sao hạng A đắt show nhất nhì Vpop. Các ca khúc cô nàng ra mắt luôn dành được sự quan tâm của khán giả, nếu như không nói quá thì ca khúc nào của Mỹ Tâm cho ra mắt đều nhanh chóng trở thành bài hit.

Phan Thị Mỹ Tâm, thường được biết đến với nghệ danh Mỹ Tâm, là một nữ ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, đạo diễn, diễn viên và giám khảo truyền hình người Việt Nam. Sinh ra tại Đà Nẵng, cô sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và liên tiếp giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ lúc còn ở độ tuổi thiếu niên.

Là một ngôi sao hạng A nên các hợp đồng quảng cáo cho các nhãn hàng lớn hay các show âm nhạc có sự xuất hiện của Mỹ Tâm luôn được bán cháy vé. Chính vì thế, cát xê của Mỹ Tâm nhận về là một con số không hề nhỏ.

Căn nhà nằm ngay khu trung tâm đắt đỏ ở Sài Gòn. Ảnh: Internet

Nội thất bên trong căn nhà 5 tầng. Ảnh: Internet

Dù luôn ăn mặc giản dị và rất ít khi khoe những món đồ hàng hiệu hay các xế hộp đắt tiền nhưng ai cũng biết cô đích thị là một nữ đại gia ngầm của showbiz Việt khi sở hữu trong tay các bất động sản đắt đỏ cùng với đó là những cơ sở kinh doanh có tiếng. Mỹ Tâm còn sở hữu một căn nhà 5 tầng ngay trung tâm TP.HCM, mặc dù cô nàng không tiết lộ giá trị căn nhà nhưng mọi người đều nhận định căn nhà có giá hàng trăm tỷ đồng.

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà là một nữ ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng người Việt Nam. Hồ Ngọc Hà bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 15 tuổi với chiều cao ấn tượng 1m72 và đạt nhiều giải thưởng. Cô chuyển sang ca hát bằng việc ra mắt album đầu tay 24 giờ 7 ngày năm 2004.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Internet

Mọi người luôn ưu ái gọi cô với danh xưng là "Nữ hoàng giải trí", cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, người mẫu,... Ngoài ra, cô luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm nổi tiếng và có trong tay những bản hợp đồng quảng cáo có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Căn biệt thự có giá 30 tỷ đồng hiện tại đang được nữ ca sĩ sử dụng làm tổ ấm riêng. Ảnh: Internet

Dù cô rất ít chia sẻ lên trang cá nhân của mình về khối tài sản sau nhiều năm hoạt động trong nghệ thuật nhưng hầu như ai cũng đoán được cô sở hữu một khối tài sản "khủng". Những món đồ hàng hiệu, siêu xe hay biệt thự sang trọng cô đều có cả.

Gia đình nhỏ của nữ ca sĩ. Ảnh: Internet

Mới đây Hà Hồ đã khoe căn biệt thự mới tậu ở ven sông có giá trị 30 tỷ đồng. Biệt thự rộng 300m2 nằm trong khu villa sang trọng và đắc địa nhất ở TP. Hồ Chí Minh. Tất cả nội thất bên trong căn biệt thự đều "đắp tiền", nhìn đâu cũng là những nội thất vô cùng sang trọng. Bên cạnh sở hữu căn biệt thự, Hà Hồ còn mạnh tay chi tiền mua hẳn 3 chiếc xế hộp Vinfast cùng với đó là những món hàng hiệu vô cùng đắt giá.

Hồ Ngọc Hà mạnh tay chi tiền mua 3 xế hộp Vinfast cùng một lúc. Ảnh: Internet

Lệ Quyên

Sau khi Lệ Quyên ly hôn, cô liên tục khoe khối tài sản kếch xù. Đầu tháng 5 năm nay cô đã đăng tải những hình ảnh trên trong căn biệt thự tiền tỷ của mình. Đó là một căn biệt thự rộng 400m2 nằm tại Fointain Valley, quận Cam, tiểu bang California, Mỹ. Cô mua căn biệt thự này từ năm 2017 và có giá trị hơn 1 triệu đô la.

Ca sĩ Lệ Quyên. Ảnh: Internet

Lệ Quyên từng đăng tải nội thất bên trong căn biệt thự siêu xịn. Cụ thể tối 28/1/2021, nữ ca sĩ đăng tải dòng chú thích: "Tiền rất quan trọng nhưng người làm ra tiền nên cũng quan trọng hơn thế". Hầu như các nội thất bên trong căn biệt thự đều được lấy cảm hứng từ kiến trúc Hy Lạp nên căn nhà dao động hàng chục tỷ đến trăm tỷ.

Các nội thất trên trong căn biệt thự đều có giá trị hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Internet

Không chỉ khoe biệt thự sang chảnh, cô cũng từng khoe những món hàng có giá trị đắt đỏ như xế hộp, kim cương, đồng hồ hay các túi xách hàng hiệu đắt đỏ.

Đông Nhi

Trước khi về chung một nhà với Ông Cao Thắng, Đông Nhi đã là ngôi sao hạng A gây được tiếng vang lớn trong nền âm nhạc Việt Nam và nhận rất nhiều giải thưởng về âm nhạc trong và ngoài nước. Điều này giúp cô trở thành một gương mặt sáng giá cho các nhãn hàng thời trang hay các chương trình truyền hình và mức thu nhập nhận về đều là con số khủng.

Ca sĩ Đông Nhi. Ảnh: Internet

Sau khi cùng Ông Cao Thắng thành lập công ty riêng, Đông Nhi từng tiết lộ thu nhập trong một năm có thể nuôi được 40 nhân viên, xây nhà, mua xe hơi hay đầu tư các dự án khác. Bạn thân Đông Nhi là nam ca sĩ Noo Phước Thịnh từng tiết lộ trên sóng truyền hình khi tham gia làm ban giám khảo cùng cô bạn trong một chương trình về nhảy rằng Đông Nhi là ca sĩ nữ giàu nhất nhì Việt Nam, điều này càng minh chứng thêm việc cô nàng sở hữu một khối tài sản khiến ai cũng mơ ước.

Không gian căn nhà của Đông Nhi và Ông Cao Thắng đang sinh sống. Ảnh: Internet

Dù khá kín tiếng trong việc khoe tài sản của mình nhưng hầu như ai cũng biết, bao nhiêu năm hoạt động trong nghệ thuật, số tiền và những bất động sản cô nàng tích góp được là một con số không hề nhỏ.