Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng

Sao Việt 20/06/2022 07:18

Lễ cưới của Minh Hằng được tổ chức ngày 18/6 với sự tham gia của đông đảo sao Việt như Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Đông Nhi...

Chiều 18/6, hôn lễ của nữ diễn viên kiêm ca sĩ Minh Hằng chính thức diễn ra. Để thực hiện mong ước từ nhỏ, nữ ca sĩ tổ chức hôn lễ tại bãi biển Vũng Tàu. Minh Hằng và ông xã chuẩn bị vô cùng chỉn chu, từ khâu đón khách, trang trí lễ đường, âm thanh đến ánh sáng. Chính vì thế mà những hình ảnh trong hôn lễ được tiết lộ khiến dân tình liên tục trầm trồ.

Hôn lễ quy tụ đông đảo sao Việt như Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Khả Ngân, Gil Lê, Phạm Quỳnh Anh, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Khả Như, Diệu Nhi…

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 1

 

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 2

 Visual của cô dâu khi bước từng bước lên lễ đường làm mọi người phải trầm trồ vì quá xinh đẹp.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 3

 

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 4

 Cô dâu và nhà gái "quậy hết nấc" trước khi hôn lễ chính thức được cử hành.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 5

 Một trong những màn được chờ đợi nhất trong mọi hôn lễ chính là khoảnh khắc cô dâu tung hoa cưới.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 6

 

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 7

 Đám cưới của Minh Hằng quy tụ dàn sao khủng của Vbiz như Trấn Thành, Phạm Quỳnh Anh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi,...

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 8

 

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 9

 Bên cạnh đó còn có những màn tấu hài đầy hài hước đến từ Diệu Nhi và Khả Như khiến dân tình không nhịn được cười.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 10

 

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 11

 Trong buổi tiệc tối, cô dâu và dàn khách mời đã "quẩy cực nhiệt". Lần lượt Đông Nhi, Khả Ngân, Khả Như,... đều không chuẩn bị mà rơi xuống nước.

Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng - Ảnh 12

 Khoảnh khắc đẹp nhất hôn lễ có lẽ chính là màn khóa môi cực ngọt ngào của Minh Hằng và ông xã doanh nhân trên lễ đường, tình cảm của cả hai dành cho nhau khiến ai nấy cũng phải hạnh phúc lây.

 

Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới

Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới

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Từ khóa:   #Minh Hằng đám cưới sao việt

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