Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ cưới của Minh Hằng

Hôn lễ quy tụ đông đảo sao Việt như Hoàng Thùy Linh, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Khả Ngân, Gil Lê, Phạm Quỳnh Anh, Trấn Thành, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Khả Như, Diệu Nhi…

Chiều 18/6, hôn lễ của nữ diễn viên kiêm ca sĩ Minh Hằng chính thức diễn ra. Để thực hiện mong ước từ nhỏ, nữ ca sĩ tổ chức hôn lễ tại bãi biển Vũng Tàu. Minh Hằng và ông xã chuẩn bị vô cùng chỉn chu, từ khâu đón khách, trang trí lễ đường, âm thanh đến ánh sáng. Chính vì thế mà những hình ảnh trong hôn lễ được tiết lộ khiến dân tình liên tục trầm trồ.

Visual của cô dâu khi bước từng bước lên lễ đường làm mọi người phải trầm trồ vì quá xinh đẹp.

Cô dâu và nhà gái "quậy hết nấc" trước khi hôn lễ chính thức được cử hành.

Một trong những màn được chờ đợi nhất trong mọi hôn lễ chính là khoảnh khắc cô dâu tung hoa cưới.

Đám cưới của Minh Hằng quy tụ dàn sao khủng của Vbiz như Trấn Thành, Phạm Quỳnh Anh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi,...

Bên cạnh đó còn có những màn tấu hài đầy hài hước đến từ Diệu Nhi và Khả Như khiến dân tình không nhịn được cười.

Trong buổi tiệc tối, cô dâu và dàn khách mời đã "quẩy cực nhiệt". Lần lượt Đông Nhi, Khả Ngân, Khả Như,... đều không chuẩn bị mà rơi xuống nước.

Khoảnh khắc đẹp nhất hôn lễ có lẽ chính là màn khóa môi cực ngọt ngào của Minh Hằng và ông xã doanh nhân trên lễ đường, tình cảm của cả hai dành cho nhau khiến ai nấy cũng phải hạnh phúc lây.