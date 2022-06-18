Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới

Sao Việt 18/06/2022 17:44

Cũng bắt trend diện áo dài trắng trong hôn lễ, giọng ca 'Nửa vòng trái đất' lại gây ấn tượng với thiết kế lạ mắt.

Minh Hằng

Trong buổi lễ gia tiên, Minh Hằng gây chú ý với nhan sắc thăng hạng khi diện áo dài cưới truyền thống màu trắng tinh khôi. Người đẹp được netizen tấm tắc khen ngợi bởi nét đẹp nhẹ nhàng, kiêu sa nhưng không kém phần thu hút.

Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới - Ảnh 1
Vẻ đẹp đằm thắm gây xao xuyến của cô dâu Minh Hằng trong tà áo dài trắng tinh khôi. 

Minh Hằng diện áo dài trắng do Chung Thanh Phong thực hiện, cài hoa vải trên tóc theo phong cách thập niên 1980, 1990. Từ nhiều tháng trước, cô và nhà thiết kế đã bàn bạc, lên ý tưởng cho ngày trọng đại.

Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới - Ảnh 2
Mẫu áo dài cô mặc là sự kết hợp giữa tà áo dài truyền thống và sự phá cách của hoa văn baroque (hình học trừu tượng) châu Âu, giúp thiết kế vừa cổ điển vừa hợp mốt. Điểm xuyết bên họa tiết baroque là những cành hoa hồng, giúp trang phục toát lên vẻ thanh tao và sang trọng. 

 Áo dài cưới của Minh Hằng sử dụng kỹ thuật cắt laser thủ công, tốn một tháng hoàn thiện.

Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới - Ảnh 3
Một lần nữa, truyền thông lại trầm trồ trước vẻ đẹp của "cô dâu tháng 6" Minh Hằng bởi nhan sắc ngày càng mặn mà. Người đẹp Minh Hằng bày tỏ sự hạnh phúc, rạng rỡ trong từng khung hình

Phương Trinh Jolie

Để tạo điểm nhấn vừa đủ, tôn vinh nét đẹp phụ nữ Việt cũng như thể hiện sự sang trọng, lịch thiệp cho sự kiện cưới hỏi, áo dài trắng vốn là một lựa chọn hoàn hảo. Các nàng dâu Vbiz khi lên xe hoa cũng chọn diện áo dài "chiêu đãi" netizen vẻ kín đáo dịu dàng, chuẩn phụ nữ Việt Nam.

Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới - Ảnh 4
Giọng ca Khi Nào Anh Ghé Chơi từng chiếm trọn cảm tình bởi nét đẹp nền nã trong tà áo dài trắng.
 
Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới - Ảnh 5
Bên cạnh vẻ đẹp thướt tha của tà áo dài, người đẹp sinh năm 1988 cũng gây chú ý khi của hồi môn đeo trĩu cổ.

 Đông Nhi

Áo dài đón dâu xinh vô ngần của Đông Nhi: Trắng tinh khôi đơn giản nhưng mất tới 1 tháng để hoàn thành, đậm style thập niên 60

Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới - Ảnh 6
Cô dâu Đông Nhi lchọn cho mình một thiết kế áo dài trắng trơn đơn thuần, nhẹ nhàng như nữ sinh trung học. Điểm xuyết cho thiết kế thêm phần thướt tha mềm mại là khăn voan đính kết phía sau.

Được biết, chiếc áo dài được làm từ vải satin trắng loại thượng hạng để làm nên vẻ ngoài hoàn hảo, thanh lịch cho cô dâu. Với cô, lễ hỏi được tổ chức theo concept vintage nên mọi thứ từ xe rước dâu đến trang phục cưới của cô dâu, chú rể đều được làm theo hướng cổ điển nhưng vẫn phải toát lên nét sang trọng, tinh tế.

Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới - Ảnh 7

NTK Chung Thanh Phong, người chịu trách nhiệm thực hiện 10 bộ váy cưới cho Đông Nhi cũng chính là tác giả của bộ áo dài đón dâu này.

Bảo Thy

'Công chúa bong bóng' diện chiếc áo dài trắng với các điểm thêu độc đáo, đi cùng đó là khăn voan đội đầu lớn và điểm đặc biệt vương miện công chúa.

Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới - Ảnh 8
Bảo Thy xinh đẹp trong chiếc áo dài trắng, hạnh phúc bên người mình yêu.

Như vậy giống với Đông Nhi, Chung Thanh Phong cũng là người đứng sau các thiết kế cưới của cô dâu Bảo Thy. Được biết chất liệu chính của chiếc áo dài là ren lưới cao cấp, đính kết thủ công với những chi tiết thêu hoa tinh xảo, mang đến cảm giác sang trọng, quý phái, trang nhã nhất cho người mặc.

Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới - Ảnh 9
Phần tay áo cũng được may bằng vải ren xuyên thấu, vừa tăng thêm nét gợi cảm nhưng vẫn tạo nên sự dịu dàng, thanh thoát, được khéo léo đính thêm sequin ánh bạc dọc theo hai tà áo dài để tăng thêm độ lộng lẫy cho cô dâu. 

Đặng Thu Thảo 

Đám cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín đã gây “bão” một thời trên mạng xã hội. Vốn đã được mệnh danh là “thần tiên tỉ tỉ” từ rất lâu nhưng trong ngày vui nhất cuộc đời, nhan sắc hoa hậu còn khiến công chúng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Điều đặc biệt nhất đó chính các kiểu áo dài Thu Thảo chọn mặc xuyên suốt lễ ăn hỏi và lễ rước dâu cũng nhận được rất nhiều lời ngợi khen vì có nét sang trọng, tinh tế.

Cùng diện áo dài trắng trong hôn lê, loạt nàng dâu Vbiz không ai 'đụng hàng' ai: Đông Nhi truyền thống nhưng kiêu sa, Minh Hằng độc lạ cùng hoạ tiết ô lưới - Ảnh 10
Dù đơn giản không quá cầu kì nhưng vẫn đủ để phô diễn toàn bộ đường cong cơ thể của người đẹp.
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Từ khóa:   sao việt minh hằng bảo thy đông nhi

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