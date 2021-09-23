Nhân ngày Tết Trung thu, Ngọc Trinh hoá 'chị Hằng' trao tặng học bổng cho các em nhỏ mồ côi vì đại dịch Covid-19

Sao Việt 23/09/2021 15:14

Hành động kịp thời và ý nghĩa này của Ngọc Trinh đã nhận về sự yêu mến của rất nhiều khán giả.

Mới đây, trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đã có một chia sẻ xúc động nhân ngày Trung Thu. Theo như chia sẻ, người đẹp cho biết đây là một mùa Trung thu đặc biệt và đáng nhớ của cô khi đã được tự tay trao những phần quà đầy ý nghĩa cho các em nhỏ.

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Ngọc Trinh có bài viết xúc động nhân ngày Trung thu - Ảnh: Chụp màn hình

Ngọc Trinh cho hay, cô đã hỗ trợ 73 suất học bổng năm học 2021- 2022 cho những em nhỏ bị mất người thân do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận 4, Quận 8, Quận Bình Tân, Huyện Hóc Môn và Huyện Bình Chánh. Cô tâm sự:

Hy vọng đây sẽ là 1 phần chia sẻ, động viên nho nhỏ cho sự mất mát, khó khăn cũng như giúp các em có thêm động lực để có thể hoàn thành tốt việc học của mình. Hy vọng rằng dịch sẽ sớm qua mau để cuộc sống có thể quay trở lại bình thường. Thật sự tới thăm nhà rồi mới thấy được sự buồn bã trên đôi mắt các em, Trinh thật sự rất xót”.

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Người đẹp đến tận nơi trao quà và học bổng cho các em nhỏ mất người thân vì dịch Covid-19 - Ảnh: FBNV

Hành động này của Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, theo dõi. Nhiều người còn để lại bình luận cảm kích trước tấm lòng vì cộng đồng của người đẹp trong suốt mùa dịch. Các suất học bổng lúc này cho em nhỏ mất người thân vì Covid-19 là món quà ý nghĩa và thiết thực.

Trước đó, trong đợt dịch thứ 4 này, nàng mẫu sinh năm 1989 cũng đã có nhiều đóng góp hỗ trợ cho người dân và ngành y tế của TP.HCM. Hành động hỗ trợ kịp thời này của cô nhận về sự ủng hộ lớn từ phía công chúng.

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Ngọc Trinh trao lương thực, thực phẩm cho các hộ gia đình khó khăn mùa dịch và tặng máy ép tim cho bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: FBNV
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