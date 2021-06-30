Nhạc sĩ Quốc Trung tung ảnh mẹ ruột thời thanh xuân khiến cư dân mạng sốc: Nhan sắc mĩ miều, thần thái kiều diễm như tuyệt phẩm ‘Người đàn bà xa lạ’

Nhân ngày giỗ mẹ là cố nghệ sĩ Thanh Nga, nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ lại hình ảnh thời trẻ của bà.

Nhạc sĩ Quốc Trung là con trai duy nhất của của Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên và ca sĩ - giảng viên Thanh Nga. Mới đây, nhân ngày giỗ mẹ, nam nhạc sĩ đã chia sẻ lại hình ảnh thời trẻ của mẹ trên trang cá nhân. Nghệ sĩ Thanh Nga vốn được biết là một mĩ nhân có tiếng một thời, nhưng hình ảnh được con trai chia sẻ lại mới đây không ngừng khiến cộng đồng mạng dứt lời khen ngợi cho vẻ đẹp kiều diễm của bà. Thần thái khi pha trà cũng đầy vẻ kiều diễm của nghệ sĩ Thanh Nga (trái) - Ảnh: FBNV Từ ánh mắt đến điệu cười của bà đều cuốn hút người nhìn, ca sĩ Thanh Lam – vợ cũ nhạc sĩ Quốc Trung cũng dành lời khen cho "mẹ chồng": “Mẹ trông như người đàn bà xa lạ” (“Người đàn bà xa lạ” là một bức tranh sơn dầu nổi tiếng của họa sĩ người Nga Ivan Nikolaevich Kramskoi hoàn thành năm 1883 - PV).

Một nét đẹp cổ điển mà đầy cuốn hút - Ảnh: FBNV Nhiều bạn bè của nam nhạc sĩ và các sao Vbiz cũng không khỏi ngưỡng mộ trước nhan sắc mĩ miều của cố nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình Bố mẹ nhạc sĩ Quốc Trung quen nhau khi hai người còn rất trẻ. Khi ấy, NSND Trung Kiên là thành viên ban nhạc đồng ca Rạng Đông, nghệ sĩ Thanh Nga thì trong ban nhạc Tuổi Xanh. Sau đó, hai ban nhạc này sáp nhập thành ban đồng ca của Thành Đoàn thanh niên Hà Nội. Qua những lần làm việc cùng nhau, hai ông bà nảy sinh tình cảm. Trong mắt NSND Trung Kiên, bà xã là một người phóng khoáng, quảng giao và có nghị lực phi thường, được nhiều người yêu quý. Nhạc sĩ Quốc Trung là quả ngọt tình yêu của hai nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Thanh Nga ở tuổi xế chiều vẫn không thể phai mờ nét kiêu sa trên gương mặt - Ảnh: Internet Trong cuộc sống gia đình, NSND Trung Kiên và bà Thanh Nga đều cố gắng dành cho nhau những khoảng tự do nhất định, tôn trọng lẫn nhau, có lẽ đây là lý do chủ yếu khiến cuộc hôn nhân của ông bà hạnh phúc và bền vững cho đến ngày bà mất. 7 năm cuối đời, sống cùng bệnh ung thư, nghệ sĩ Thanh Nga vẫn giữ tinh thần lạc quan, chưa bao giờ kêu ca về bệnh tình của mình.

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