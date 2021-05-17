Diva Thanh Lam: Tuổi 52 tươi trẻ từ sắc vóc đến tâm hồn nhờ được tình yêu ‘tưới mát’

Tuổi ngũ tuần, Thanh Lam vẫn khiến dân tình ngưỡng mộ với sắc vóc mặn mà, rạng rỡ, tâm hồn lại còn phơi phới, đặc biệt là câu chuyện tình yêu của cô với bác sĩ Tiến Hùng.

Thanh Lam là ca sĩ hoạt động từ đầu thập niên 1990, cô sở hữu một giọng nữ trung đầy nội lực, kỹ thuật thanh nhạc tốt, cùng sự đa dạng trong phong cách âm nhạc. Nữ nghệ sĩ là người mở đường, định hướng cho nền nhạc nhẹ Việt Nam, đồng thời cô cũng có ảnh hưởng đến những thế hệ ca sĩ thành danh sau này như Mỹ Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trần Thu Hà, Lệ Quyên... Là một trong những diva của Việt Nam, Thanh Lam là ca sĩ tự do đầu tiên được Nhà nước phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Là một diva nhưng Thanh lam cũng từng bị gắn mác ca sĩ 'cứ hát là gào rú' vì năng lượng trong cô quá dữ dội Hơn 30 năm trong nghề, Thanh Lam luôn sống và hát với nguồn năng lượng dữ dội. Thế nhưng ở tuổi 52, “ngọn lửa” dữ dội ấy đã có thêm phần dịu dàng. Bây giờ, Thanh Lam hát với tâm thế người đàn bà từng trải qua nhiều biến cố trong đời, rồi bỗng chốc thăng hoa khi tìm thấy "một nửa" vừa vặn ở tuổi trung niên. Mối tình với bác sĩ Tiến Hùng khiến diva có nhiều thay đổi.

Thanh Lam thay đổi, dịu dàng hơn, 'tươi mát' hơn nhờ có được tình yêu mới ở tuổi 52 Bạn trai Thanh Lam từng kể, trong một buổi tối trên núi, Thanh Lam nói để em hát bài này cho anh nghe và cô ấy hát bài Hẹn yêu của nhạc sĩ Lưu Hà An, bài hát đã thôi thúc anh mơ về mái ấm gia đình. Trong không gian lãng mạn với trăng, sao giữa núi đồi, anh đã cầu hôn cô. Về khoảnh khắc nhận được lời cầu hôn của bạn trai, Thanh Lam hạnh phúc chia sẻ: “Anh ấy cầu hôn, tôi nhận lời ngay, giờ còn màu mè gì nữa". Tuổi 52, Thanh Lam không còn mơ về một đám cưới cổ tích. Với cô, hạnh phúc trọn vẹn là được yêu và ở bên người mình yêu.

Dù ở độ tuổi nào, tình yêu cũng khiến con người ta như được trở về thời thanh xuân Khi được hỏi về đám cưới, Thanh Lam chia sẻ: “Chúng tôi sẽ không làm đám cưới. Tôi nghĩ hôn lễ, váy cưới, tiệc tùng là những thứ để cho người ngoài xem thôi. Tôi và bạn trai đều là người từng trải, không đặt nặng hình thức, chúng tôi sẽ tìm cách để đính ước nhẹ nhàng”. Câu chuyện tình yêu của đôi 'bạn già' thật dễ thương Có lẽ cũng chính tình yêu mới đã khiến cho Thanh Lam ngày càng đẹp hơn, từ tâm hồn đến sắc vóc. Vẻ đẹp của "Người đàn bà hát" càng mặn mà, quyến rũ nhưng không kém phần tươi trẻ dù đã ở tuổi 52. Tâm hồn phơi phới của diva cũng khiến nhiều khán giả tấm tắc khen và ngưỡng mộ. Thanh Lam tuổi 52 nhưng tâm hồn vẫn phơi phới như cô gái 25 Thanh Lam từng chia sẻ về nhan sắc của người phụ nữ: "Mỗi lứa tuổi đều có nét đẹp riêng. Tất nhiên thời xuân sắc là đáng quý nhất. Nhưng người phụ nữ có khát vọng sống, có ý thức hoàn thiện thì mỗi thời gian đều có nét đẹp riêng lứa tuổi của mình”. Thanh Lam sắc sảo, mặn mà, toát lên vẻ quyến rũ hiếm có ở tuổi ngũ tuần Bên cạnh đó, nữ ca sĩ quan niệm chăm sóc sắc đẹp phải từ bên trong cơ thể. Thanh Lam thường cố gắng đi ngủ sớm để giữ vẻ tươi tắn, ngoài giờ làm việc thì hay ngồi thiền, nghe Phật pháp. Ngoài ra, cô còn tiết lộ: “Tôi sợ đau nên không lạm dụng thẩm mỹ, chỉ mỹ viện tí ti". Thần sắc, phong thái diva vẫn luôn vẹn nguyên, không bị 'bào mòn' bởi thời gian Không chỉ với giọng ca, phong cách thời trang cũng đậm chất 'Thanh Lam', quyến rũ và đầy cá tính Hiện tại, Thanh Lam không còn hoạt động nghệ thuật nhiều như trước. Song, mọi nhất cử nhất động của cô đều rất được công chúng quan tâm. Ở tuổi ngũ tuần, cô vẫn khiến dân tình trầm trồ ngưỡng mộ bởi nhan sắc rạng ngời cùng tình yêu rất đỗi ngọt ngào của đôi “bạn già”. Ảnh: FBNV

Thanh Lam hiếm hoi xuất hiện bên bạn trai bác sĩ, nhan sắc gây chú ý đặc biệt Diva Thanh Lam đăng tải tấm ảnh chụp chung cùng bạn trai cực kỳ tình tứ. Cô cùng bác sĩ Tiến Hùng đang đèo nhau trên chiếc xe máy, hai người đều nở nụ cười vô cùng rạng rỡ.

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