Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chính thức đoạt Á hậu 2 - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022

Sao Việt 16/07/2022 06:03

Thành tích của Kim Duyên tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 khiến cộng đồng mạng không khỏi vui mừng.

Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) là một trong sáu cuộc thi nhan sắc lớn được quan tâm trên thế giới, diễn ra thường niên do Hiệp hội sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association S.A - WBA), trụ sở ở Panama điều hành. Cuộc thi năm nay bắt đầu từ ngày 27/6 đến 15/7 ở Ba Lan, có 69 thí sinh tranh tài.

Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), chung kết Miss Supranational (MS) - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 chính thức diễn ra tại Ba Lan với sự theo dõi của đông đảo người hâm mộ các nước. Đại diện Việt Nam - Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã rất xuất sắc khi lần đầu tiên mang danh hiệu Á hậu 2 của cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia về cho nước nhà.

Thành tích của cô được cho là xứng đáng với hành trình thi đấu phong độ trên đất bạn, thông qua nhan sắc, kỹ năng trình diễn và những gì Kim Duyên đã thể hiện trong suốt cuộc thi MS 2022. 

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chính thức đoạt Á hậu 2 - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 - Ảnh 1
Kim Duyên đạt ngôi vị Á hậu 2 - Ảnh: Internet

Tiếp đó, lần lượt giải A hậu 1 được trao cho người đẹp ThaiLand - Praewwanich Ruangthong, Á hậu 3 là Indonesia - Adinda Chresheilla và Á hậu 4 là Venezuela - Ismelys Velásquez và danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 đã thuộc về người đẹp Lalela Mswane - Nam Phi.

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chính thức đoạt Á hậu 2 - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 - Ảnh 2
Tân Hoa hậu và 4 hoa hậu sau chung kết MS 2022 - Ảnh: Internet

 

Tại đêm chung kết, Kim Duyên được MC gọi tên đầu tiên vào top 5, cùng các người đẹp Thái Lan, Nam Phi, Indonesia, Venezuela. Các thí sinh nhanh chóng bước vào phần thi ứng xử.

Kim Duyên bốc thăm trúng câu hỏi có nội dung: "Theo bạn việc tìm kiếm và cố gắng vươn đến sự hoàn hảo là điều tích cực hay tiêu cực?". Cô trả lời: "Theo tôi, mọi thứ đều có hai mặt. Tôi tin rằng việc cố gắng vươn tới sự hoàn hảo là điều tích cực nếu chúng ta thực sự tin vào nó. Giống như tôi vậy - luôn tin vào bản thân, cố gắng hết mình mỗi ngày để trở thành phiên bản hoàn thiện hơn".

Nguyễn Huỳnh Kim Duyên chính thức đoạt Á hậu 2 - Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 - Ảnh 3
Kim Duyên trong phần thi ứng xử - Ảnh: Internet

 

Khoảnh khắc Kim Duyên được gọi tên đạt giải Á hậu 2 khiến người hâm mộ không khỏi vỡ òa. Trước đó, sau khi có màn thể hiện ấn tượng ở các phần thi phụ, nàng hậu đã đạt danh hiệu Supra Model - thí sinh Châu Á có phần trình diễn xuất sắc nhất.

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