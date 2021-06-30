Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai

Thật may mắn khi hạnh phúc đã không ngại đổ vỡ trước đó mà đến với Kim Hiền một lần nữa, cô có được bến đỗ mới là doanh nhân Andy - một Việt kiều Mỹ mà nữ diễn viên có dịp gặp gỡ trong dự án quảng cáo nọ. Có cuộc sống viên mãn cùng chồng mới và 2 con, Kim Hiền thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình, đặc biệt gần đây nữ diễn viên đã có bài đăng xúc động về cậu con trai Sonic nay đã đến tuổi trưởng thành của mình.

Là khán giả truyền hình lâu năm, có lẽ không ai là không biết Kim Hiền, nữ diễn viên được yêu thích qua nhiều bộ phim như Mùi ngò gai, Ngũ quái Sài Gòn, Hương phù sa hay Gia đình phép thuật. Năm 2010, Kim Hiền kết hôn cùng DJ Hoàng Phong sau 6 năm yêu và có với nhau bé trai Sonic. Tuy nhiên 2 tháng sau, người đẹp 8x khiến dân tình hoang mang vì bất ngờ thông báo vợ chồng cô đã đường ai nấy đi.

Ông nội con sẽ vui lắm vì Chúa đã cho con gặp gia đình tốt luôn thương con. Còn bà ngoại sẽ mỉm cười vì mẹ đã làm những gì ngoại muốn cho con trọn vẹn.

"Chỉ còn 1 tháng nữa là anh ấy đã 16 tuổi rồi, tự lập mọi thứ của con là hành trang cho con trưởng thành. Con tự dậy 6h sáng và chuẩn bị mọi thứ để đi làm cùng gia đình bạn thân chuyên về lễ cưới của cuối tuần.

Mười mấy năm mang theo bên người và tới lúc này đi làm và ngủ nhà bạn thân cũng mang theo gối nghiện bên mình. Món quà mà vú nuôi Nguyệt đã may cho Sonic lúc còn nhỏ.

Nhìn con với bức hình mẹ lén chụp thấy thương con vô cùng, Sonic của mẹ, và nhất là bà ngoại vì ngoại luôn thương con."

Con trai Kim Hiền khiến dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai

Vẻ ngoài chững chạc của Sonic - Ảnh: Internet

Quý tử nhà Kim Hiền gây ấn tượng mạnh bởi làn da ngăm đen khỏe khoắn cùng mái tóc dài lãng tử - Ảnh: Internet

Tuy dành sự quan tâm không nhỏ đối với những lời tâm sự của bà mẹ trẻ nhưng điều mà cộng đồng mạng chú ý hơn cả là ngoại hình cao lớn của quý tử nhà cô. Bỏ lại nét đáng yêu với đôi môi chúm chím, cái má lúm xinh xinh Sonic giờ đây đã ra dáng “trụ cột” trong nhà bởi chiều cao nổi bật. Làn da ngăm đen khỏe khoắn cùng mái tóc dài lãng tử của Sonic khiến dân tình không khỏi mê mệt, khẳng định chắc nịch vẻ điển trai, khí chất ngời ngời của cậu bé.

Theo chia sẻ của Út Ráng, Sonic còn là một người sống tình cảm, biết yêu thương ba mẹ và em gái Yvona. Cụ thể trước đó cô có một bài viết:

“Nếu bạn nhìn thấy con mình để avatar hình mẹ con, bạn sẽ như thế nào? Kim Hiền thì hạnh phúc và ấm lòng, ngạc nhiên vì con tự lấy hình về từ google và để trên điện thoại. Thấy vậy mà tình cảm ghê, nhà có nếp có tẻ thật thích vì 2 tính cách và tình cảm khác nhau dành cho mẹ Hiền.”

Nữ diễn viên khoe ảnh con trai dùng ảnh chụp chung với mẹ làm hình nền điện thoại - Ảnh: Internet

Sau đổ vỡ, nàng 'Út Ráng' may mắn tìm được hạnh phúc bên người chồng doanh nhân và 2 con nhỏ - Ảnh: Internet

Về phần Andy Lê, anh luôn cố gắng tìm hiểu và tiếp cận Sonic, kèm cặp và chỉ bảo cậu bé học hành. Thời gian đầu Sonic hơi khó khăn trong việc chấp nhận “người ba mới” này tuy nhiên trước tình cảm chân thành của Andy Lê, cậu bé dần thân thiết với anh hơn. Sau hơn 5 năm chung sống, có thể thấy rằng gia đình Kim Hiền đã đập tan những định kiến về mối quan hệ giữa cha dượng và con vợ. Hãy cùng dành những lời chúc tốt đẹp đến mái ấm của nữ diễn viên xinh đẹp này.

Người mẹ trẻ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh: Internet