Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai

Sao Việt 30/06/2021 18:30

Quý tử nhà “Út Ráng” cao lớn phổng phao, mang vẻ đẹp nam tính khi sắp tròn 16 tuổi

Là khán giả truyền hình lâu năm, có lẽ không ai là không biết Kim Hiền, nữ diễn viên được yêu thích qua nhiều bộ phim như Mùi ngò gai, Ngũ quái Sài Gòn, Hương phù sa hay Gia đình phép thuật. Năm 2010, Kim Hiền kết hôn cùng DJ Hoàng Phong sau 6 năm yêu và có với nhau bé trai Sonic. Tuy nhiên 2 tháng sau, người đẹp 8x khiến dân tình hoang mang vì bất ngờ thông báo vợ chồng cô đã đường ai nấy đi. 

Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai - Ảnh 1
Kim Hiền cùng con trai Sonic - Ảnh: Internet
Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai - Ảnh 2
Sonic dường như rất thích được chụp ảnh cùng mẹ - Ảnh: Internet
Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai - Ảnh 3
Mới ngày nào còn bé tí mà nay cậu chàng đã lớn phổng phao - Ảnh: Internet

Thật may mắn khi hạnh phúc đã không ngại đổ vỡ trước đó mà đến với Kim Hiền một lần nữa, cô có được bến đỗ mới là doanh nhân Andy - một Việt kiều Mỹ mà nữ diễn viên có dịp gặp gỡ trong dự án quảng cáo nọ. Có cuộc sống viên mãn cùng chồng mới và 2 con, Kim Hiền thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình, đặc biệt gần đây nữ diễn viên đã có bài đăng xúc động về cậu con trai Sonic nay đã đến tuổi trưởng thành của mình.

"Chỉ còn 1 tháng nữa là anh ấy đã 16 tuổi rồi, tự lập mọi thứ của con là hành trang cho con trưởng thành. Con tự dậy 6h sáng và chuẩn bị mọi thứ để đi làm cùng gia đình bạn thân chuyên về lễ cưới của cuối tuần.

Ông nội con sẽ vui lắm vì Chúa đã cho con gặp gia đình tốt luôn thương con. Còn bà ngoại sẽ mỉm cười vì mẹ đã làm những gì ngoại muốn cho con trọn vẹn.

Mười mấy năm mang theo bên người và tới lúc này đi làm và ngủ nhà bạn thân cũng mang theo gối nghiện bên mình. Món quà mà vú nuôi Nguyệt đã may cho Sonic lúc còn nhỏ.

Nhìn con với bức hình mẹ lén chụp thấy thương con vô cùng, Sonic của mẹ, và nhất là bà ngoại vì ngoại luôn thương con."

Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai - Ảnh 4
Con trai Kim Hiền khiến dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai
Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai - Ảnh 5
Vẻ ngoài chững chạc của Sonic - Ảnh: Internet
Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai - Ảnh 6
Quý tử nhà Kim Hiền gây ấn tượng mạnh bởi làn da ngăm đen khỏe khoắn cùng mái tóc dài lãng tử - Ảnh: Internet

Tuy dành sự quan tâm không nhỏ đối với những lời tâm sự của bà mẹ trẻ nhưng điều mà cộng đồng mạng chú ý hơn cả là ngoại hình cao lớn của quý tử nhà cô. Bỏ lại nét đáng yêu với đôi môi chúm chím, cái má lúm xinh xinh Sonic giờ đây đã ra dáng “trụ cột” trong nhà bởi chiều cao nổi bật. Làn da ngăm đen khỏe khoắn cùng mái tóc dài lãng tử của Sonic khiến dân tình không khỏi mê mệt, khẳng định chắc nịch vẻ điển trai, khí chất ngời ngời của cậu bé.

Theo chia sẻ của Út Ráng, Sonic còn là một người sống tình cảm, biết yêu thương ba mẹ và em gái Yvona. Cụ thể trước đó cô có một bài viết:

Nếu bạn nhìn thấy con mình để avatar hình mẹ con, bạn sẽ như thế nào? Kim Hiền thì hạnh phúc và ấm lòng, ngạc nhiên vì con tự lấy hình về từ google và để trên điện thoại. Thấy vậy mà tình cảm ghê, nhà có nếp có tẻ thật thích vì 2 tính cách và tình cảm khác nhau dành cho mẹ Hiền.”

Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai - Ảnh 7
Nữ diễn viên khoe ảnh con trai dùng ảnh chụp chung với mẹ làm hình nền điện thoại - Ảnh: Internet
Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai - Ảnh 8
Sau đổ vỡ, nàng 'Út Ráng' may mắn tìm được hạnh phúc bên người chồng doanh nhân và 2 con nhỏ - Ảnh: Internet

Về phần Andy Lê, anh luôn cố gắng tìm hiểu và tiếp cận Sonic, kèm cặp và chỉ bảo cậu bé học hành. Thời gian đầu Sonic hơi khó khăn trong việc chấp nhận “người ba mới” này tuy nhiên trước tình cảm chân thành của Andy Lê, cậu bé dần thân thiết với anh hơn. Sau hơn 5 năm chung sống, có thể thấy rằng gia đình Kim Hiền đã đập tan những định kiến về mối quan hệ giữa cha dượng và con vợ. Hãy cùng dành những lời chúc tốt đẹp đến mái ấm của nữ diễn viên xinh đẹp này.

Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai - Ảnh 9
Người mẹ trẻ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên gia đình - Ảnh: Internet
Ngỡ ngàng trước màn 'dậy thì thành công' của con trai Kim Hiền: Dân tình 'ngả nghiêng' vì vẻ ngoài điển trai - Ảnh 10
Nụ cười luôn hiện diên trên môi gia đình nhỏ - Ảnh: Internet
Con trai nuôi Hoài Linh: 'Gia đình tôi 4 đời ăn cơm tổ nghiệp, uống nước khán giả. Có khán giả là có tất cả'

Con trai nuôi Hoài Linh: 'Gia đình tôi 4 đời ăn cơm tổ nghiệp, uống nước khán giả. Có khán giả là có tất cả'

Giữa lúc ồn ào của một số nghệ sĩ Việt với bà Phương Hằng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì con trai nuôi Hoài Linh lại có động thái mới trên trang cá nhân. Lư Hoàng Gia Bảo chia sẻ bài đăng về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả khiến nhiều người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên kim hiền quý tử nhà Kim Hiền bé Sonic

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"