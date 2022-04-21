Netizen lại soi ra 'hint' hẹn hò Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, kè kè bên nhau như vậy mà còn chưa chịu công khai nữa là sao hả anh?

Sao Việt 21/04/2022 09:08

Dù chưa bao giờ lên tiếng về mối quan hệ này, nhưng cả Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu liên tục bị ''team ống kính'' soi ra những chi tiết mà chỉ người yêu của nhau mới làm như vậy.

Câu chuyện về Đoàn Văn HậuDoãn Hải My đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng thể thao trong những ngày vừa qua, không chỉ được netizen đánh giá là cực kỳ đẹp đôi, bởi chàng là cầu thủ ĐTQG Việt Nam vừa thi đấu tại Châu Âu trở về, nàng là TOP 10 Hoa Hậu Việt Nam. Chỉ nghe đến đây thôi, cũng đủ thấy cả 2 sẽ là cặp đôi ''trai tài,gái sắc'' như thế nào nếu cả hai nên duyên với nhau.

Netizen lại soi ra 'hint' hẹn hò Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, kè kè bên nhau như vậy mà còn chưa chịu công khai nữa là sao hả anh? - Ảnh 1
Netizen lại soi ra 'hint' hẹn hò Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, kè kè bên nhau như vậy mà còn chưa chịu công khai nữa là sao hả anh? - Ảnh 2
Đoàn Văn Hậu luôn ngồi cạnh bạn gái tin đồn của mình tại buổi tiệc - Ảnh: chụp màn hình

Có vẻ như mong ước của các fan sắp trở thành sự thật, bởi lẽ sau loạt ảnh đánh dấu chủ quyền khi cùng nhau đi dự đám cưới Thành Chung, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lại bị bắt gắp đi kè kè bên nhau tại đám cưới của Hồ Tấn Tài, dù chất lượng camera không được tốt cho lắm, nhưng cặp đôi ''trai tài,gái sắc'' vẫn là tâm điểm chú ý của nhiều người nhờ vào visual ''đỉnh cao'' của mình. 

Netizen lại soi ra 'hint' hẹn hò Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, kè kè bên nhau như vậy mà còn chưa chịu công khai nữa là sao hả anh? - Ảnh 3
Trước đó tại đám cưới Thành Chung, Hải My còn tựa vai vào Đoàn Văn Hậu rất tình cảm - Ảnh: chụp màn hình

Chưa kể nhân dịp sinh nhật Văn Hậu mới đây, cặp đôi còn tụ tập bạn bè để mừng tuổi mới của nam cầu thủ. Dù không chụp ảnh chung, nhưng cả hai cũng không thể thoát được những cặp mắt của các ''thánh soi'' trên mạng. 

Netizen lại soi ra 'hint' hẹn hò Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, kè kè bên nhau như vậy mà còn chưa chịu công khai nữa là sao hả anh? - Ảnh 4
Netizen lại soi ra 'hint' hẹn hò Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, kè kè bên nhau như vậy mà còn chưa chịu công khai nữa là sao hả anh? - Ảnh 5
Không chụp chung trong ảnh, nhưng ai cũng biết hậu vệ sinh năm 1999 đi với ai phải không nào - Ảnh: Internet

Có thể thấy, hơn lúc nào hết sau Hồ Tấn Tài và Thành Chung đã có cái kết trọn vẹn với nửa còn lại của mình, giờ là lúc người hâm mộ hy vọng Đoàn Văn Hậu sẽ có được hạnh phúc với Doãn Hải My giống như 2 người đồng nghiệp trên tuyển. Tuy nhiên, đó cũng chỉ mới là hy vọng của người hâm mộ, còn hiện tại cả 2 vẫn chưa hề có động thái gì trên MXH nhằm khẳng định mối quan hệ này cả. 

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Từ khóa:   Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu

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