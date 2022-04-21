Netizen lại soi ra 'hint' hẹn hò Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My, kè kè bên nhau như vậy mà còn chưa chịu công khai nữa là sao hả anh?

Câu chuyện về Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng thể thao trong những ngày vừa qua, không chỉ được netizen đánh giá là cực kỳ đẹp đôi, bởi chàng là cầu thủ ĐTQG Việt Nam vừa thi đấu tại Châu Âu trở về, nàng là TOP 10 Hoa Hậu Việt Nam. Chỉ nghe đến đây thôi, cũng đủ thấy cả 2 sẽ là cặp đôi ''trai tài,gái sắc'' như thế nào nếu cả hai nên duyên với nhau.

Đoàn Văn Hậu luôn ngồi cạnh bạn gái tin đồn của mình tại buổi tiệc - Ảnh: chụp màn hình

Có vẻ như mong ước của các fan sắp trở thành sự thật, bởi lẽ sau loạt ảnh đánh dấu chủ quyền khi cùng nhau đi dự đám cưới Thành Chung, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My lại bị bắt gắp đi kè kè bên nhau tại đám cưới của Hồ Tấn Tài, dù chất lượng camera không được tốt cho lắm, nhưng cặp đôi ''trai tài,gái sắc'' vẫn là tâm điểm chú ý của nhiều người nhờ vào visual ''đỉnh cao'' của mình.