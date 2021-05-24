Nàng dâu hào môn Vbiz: Bỏ sự nghiệp theo chồng 'về dinh', hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhưng chẳng chịu ‘ngồi không hưởng lạc’

Gia đình chồng Tăng Thanh Hà từ lâu đã nổi tiếng bởi sự giàu có, đẳng cấp và quyền lực. Tập đoàn IPP của gia đình chồng cô nắm giữ 30% thương hiệu nổi tiếng của thế giới ở Việt Nam; cùng với đó là nhiều trung tâm mua sắm lớn ở Hà Nội thuộc loại cao cấp. Louis Nguyễn cũng từng lấy bằng thạc sĩ về Quản trị kinh doanh tại Mỹ, hiện đang nắm giữ cổ phần và có những đóng góp quan trọng cho tập đoàn.

Nổi tiếng là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt, năm 2012, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà bất ngờ rời showbiz để “về dinh” cùng thiếu gia Louis Nguyễn. Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà cũng không còn mặn mà với hào quang showbiz mà chọn lui về hậu phương giúp chồng trong việc kinh doanh và chăm sóc con cái.

Làm dâu hào môn nhưng Hà Tăng không ngồi yên hưởng thụ, người phụ nữ bản lĩnh này vừa đảm đang lại vừa giỏi kinh doanh

Cũng từ đây, “cô Trúc” không còn “bỗng dưng muốn khóc” nữa, cô có cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà rất nhiều người mơ ước. Cô tận tay chăm sóc gia đình nhỏ, là sao nữ đảm đang nhất nhì Vbiz. Đồng thời, Hà Tăng còn là người phụ nữ đầy bản lĩnh khi tự kinh doanh riêng ở các lĩnh vực ẩm thực, thời trang .

Hà Tăng khẳng định được rằng, với sự nghiệp chung, cô là một phần quan trọng góp nên thành công của chồng và gia đình chồng, với sự nghiệp riêng, cô chứng tỏ mình là người có tài kinh doanh mà không cần dựa dẫm. Dù về làm dâu một gia đình giàu có nhưng Tăng Thanh Hà không hề ngồi yên hưởng thụ cuộc sống an nhàn.

Đàm Thu Trang

Doanh nhân phố núi Cường Đô La nổi tiếng bởi gia thế khủng, nhưng những gì vợ của anh sở hữu trước đó cũng khiến nhiều mỹ nhân phải kiêng nể. Trước khi quen biết và chính thức làm vợ Cường Đô La, tuy không nổi bật trên con đường nghệ thuật nhưng Đàm Thu Trang đã là một "đại gia ngầm”. Nhờ công việc kinh doanh riêng, làm bà chủ công ty với quy mô cả trăm nhân viên, Đàm Thu Trang sở hữu khối tài sản giá trị và có cuộc sống sang trọng đáng nể. Từ năm 2017, chân dài này đã sở hữu chiếc Audi sang trọng, cùng nhiều bộ sưu tập thời trang hàng hiệu xa xỉ.

Trước khi trở thành vợ đại gia phố núi, Đàm Thu Trang đã là 'nữ chủ tịch' đầy bản lĩnh

Sau khi trở thành bạn gái của đại gia phố núi, cặp đôi đã cùng nhau phát triển công ty, mở rộng hệ thống lớn hơn nhiều lần với chuỗi nhà hàng ẩm thực ở TP.HCM và Vũng Tàu. Từ khi chính thức về chung một nhà đến nay, cuộc sống hôn nhân viên mãn của Cường Đô La và Đàm Thu Trang luôn được dân tình đặc biệt quan tâm và trở thành một trong những gia đình Vbiz khiến công chúng ghen tị nhất.

Có thể giữ chân đại gia đào hoa như Cường Đô La cũng cho thấy Đàm Thu Trang có bản lĩnh đáng nể thế nào

Không thực sự nổi bật về ngoại hình hay có danh tiếng hơn người trong giới showbiz, Đàm Thu Trang từng là ẩn số khi khéo giữ chân Cường Đô La, đại gia có tiếng đào hoa. Bước vào nhà hào môn, Đàm Thu Trang không những được chồng đại gia yêu thương chiều chuộng mà cô nàng còn khiến dân tình trầm trồ về khoản chịu chi cho chồng. "Đàm Thu Trang tặng siêu mô tô hơn 1 tỷ cho chồng dịp Giáng sinh", "Đàm Thu Trang mạnh tay chi tiền tỷ 'cưới thêm vợ' cho Cường Đô La",... là những thông tin dễ dàng tìm thấy mỗi khi tìm hiểu về vị thiếu phu nhân này.

Các mĩ nhân lấy chồng đại gia thường nhận quà xa xỉ từ chồng, Đàm Thu Trang không chỉ biết nhận mà còn chơi lớn tặng quà 'khủng' cho ông xã

Lan Khuê

Sau khi kết hôn với doanh nhân John Tuấn Nguyễn, Lan Khuê cùng chồng đã dọn về ở trong một ngôi biệt thự bề thế và đẳng cấp. Cuộc sống viên mãn và xa hoa của nàng siêu mẫu khiến người người đều mơ ước. Cũng từ khi trở thành “vợ người ta”, Lan Khuê lui về hậu trường để chăm sóc con trai nhỏ, ít hoạt động showbiz hơn trước.

Làm dâu hào môn, Lan Khuê tận hưởng cuộc sống ấm êm bên gia đình

Được biết, bà nội của ông xã cô là bà Tư Hường, một trong những nữ doanh nhân nổi tiếng Việt Nam. Trong gia đình truyền thống kinh doanh, ông xã Lan Khuê đảm nhận trọng trách quản lý công ty cho gia đình. Hiện tại, anh đang là phó tổng giám đốc của một resort và chuỗi quán bar sang trọng ở Nha Trang. Ngoài ra, ông xã nữ siêu mẫu còn đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hiệp hội quảng bá du lịch Nha Trang và từng là phó ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, cuộc thi do gia đình anh nắm bản quyền.

Nữ siêu mẫu rất được chồng đại gia yêu thương, 'cưng như trứng'

Sau khi yên bề gia thất, Lan Khuê hạn chế tham gia hoạt động nghệ thuật: “Tôi muốn dành thời gian cho gia đình và tham gia các hoạt động thời trang, giải trí có chọn lọc hơn”. Là nàng dâu hào môn nhưng nữ siêu mẫu không ỷ thế nhà chồng mà “ngồi không hưởng lạc”, ngoài các sự kiện thời trang, Lan Khuê còn điều hành, quản lý một chuỗi spa dành cho em bé. Công việc kinh doanh mang đến cho cô nhiều trải nghiệm mới và thử thách bản thân nhiều hơn.

Theo chồng về dinh, rút khỏi showbiz, Lan Khuê hưởng thụ cuộc sống xa hoa thuộc hàng bậc nhất

Giám khảo The Face khiến người hâm mộ "ghen tị" vì làm dâu một gia đình giàu có và quyền lực, đồng thời cũng nể bản lĩnh tự lập của cô.

Ảnh: IG, FBNV