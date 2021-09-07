Một nàng Hậu đình đám Vbiz bị gã biến thái theo đuôi trong siêu thị, còn 'hung hãn' kiếm cớ tiếp cận để đụng chạm cơ thể

Chia sẻ của nàng Hậu này cũng là lời cảnh báo rằng hội chị em cần phải thật cẩn trọng khi đi ra đường.

Mới đây, trên story Facebook cá nhân, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã bất ngờ chia sẻ câu chuyện nhiều lần bị gã biến thái bám đuôi trong siêu thị. Cụ thể, nàng hậu kể rằng khi đang đi mua sắm, cô bị một người lạ mặt rình mò, động chạm và liên tục bám theo. Thậm chí, đến khi khi tính tiền, người này vẫn ở gần dù Lương Thuỳ Linh đã nhờ bảo vệ can thiệp.

Vì quá sợ hãi trước sự việc trên, nàng Hậu đã nán lại chỗ bảo vệ để giữ an toàn và ổn định tinh thần. Sau khi xác nhận bóng dáng của "tên biến thái" không còn quanh quẩn đó nữa thì cô mới dám đi về trong tâm trạng lo lắng.

Lương Thuỳ Linh kể lại chuyện bị gã biến thái theo đuôi tại siêu thị - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên Lương Thùy Linh bị mấy tên biến thái theo đuổi. Không chỉ bám sát theo cô, có lần nàng hậu còn bị một gã cố tình tìm cách tiếp cận để đụng chạm vào cô. Thuỳ Linh kể: "Mấy lần đi và gặp những người rình mò, đi theo và còn bày tình huống điện thoại hết pin để tiếp cận mình (sau đó cứ rình theo mình nên mình biết có ý đồ không tốt)".

Câu chuyện của Lương Thuỳ Linh cũng chính là lời khuyên dành cho hội chị em nên biết cách bảo vệ bản thân và chú ý những điều nguy hiểm sẽ xảy ra xung quanh để kịp thời đề phòng những trường hợp không may xảy ra. Về hành động đeo bám, cố ý va chạm vào phụ nữ thì đặc biệt cần lên án mạnh mẽ.

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