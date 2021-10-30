Một Á hậu thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ do bị body shaming sau khi đăng quang, nhan sắc ngày càng lên hương thấy rõ!

Sao Việt 30/10/2021 09:22

Nàng Á hậu này đã thay đổi ngoại hình một cách ngoạn mục sau khi đăng quang.

Trong top 3 Miss World Vietnam 2019, Á hậu Kiều Loan là gương mặt nhận về nhiều tranh cãi nhất vì nhiều người cho rằng chưa có phần nổi bật so với top 15 thí sinh. Sau cuộc thi, Kiều Loan dồn sức tập trung cho Miss Grand International 2019 và lọt top 10 rồi về nước phát triển sự nghiệp như một ca sĩ với nghệ danh Lona Kiều Loan. Cũng từ đây, nhan sắc Kiều Loan bất ngờ thăng hạng vượt bậc khiến không ít lần, nàng á hậu này vướng phải tin đồn dao kéo.

Một Á hậu thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ do bị body shaming sau khi đăng quang, nhan sắc ngày càng lên hương thấy rõ! - Ảnh 1
Kiều Loan vấp phải nhiều tranh cãi khi đăng quang Á hậu 2 Miss World Vietnam 2019 - Ảnh: Internet
Một Á hậu thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ do bị body shaming sau khi đăng quang, nhan sắc ngày càng lên hương thấy rõ! - Ảnh 2
Nhan sắc thay đổi bất ngờ khiến nàng Á hậu không ít lần vướng tin đồn dao kéo - Ảnh: Internet

Mới đây, trong 1 buổi livestream, Kiều Loan đã chia sẻ rằng sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1, cô từng chịu nhiều áp lực bởi những bình luận tiêu cực từ cộng đồng mạng. Từ đó, quyết định tìm đến bác sĩ Chiêm Quốc Thái để phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, ban đầu, Kiều Loan vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình.

Một Á hậu thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ do bị body shaming sau khi đăng quang, nhan sắc ngày càng lên hương thấy rõ! - Ảnh 3
Nàng Á hậu đang phát triển sự nghiệp như một ca sĩ với nghệ danh Lona Kiều Loan - Ảnh: Internet

Nàng Á hậu cũng cho biết thêm, sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong, cô cảm thấy nhan sắc ngày càng lên hương, công việc cũng thuận buồm xuôi gió và từ đó, cô tự tin khẳng định lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ là đúng.

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