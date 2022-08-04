Minh Hằng chia sẻ những khoảnh khắc được ông xã đại gia cưng chiều: Động lực lấy chồng của chị em đây rồi

Sao Việt 04/08/2022 17:52

Sau đám cưới được tổ chức ở Vũng Tàu, Minh Hằng và chồng đại gia có cuộc sống tân hôn đầy mật ngọt. Nữ ca sĩ nhiều lần khoe những khoảnh khắc được chồng đại gia chăm sóc, lo lắng như bà hoàng khiến fan ganh tỵ.

Mới đây, Minh Hằng đã chia sẻ hình ảnh được chồng đại gia chăm lo, cụ thể là đích thân đến đón vợ đi công tác ở Quy Nhơn về, còn chu đáo mua nước ép cho vợ uống. Nội dung Minh Hằng đăng tải: "Homie đón kèm theo chai nước trái cây mát rượi." Dù cô nàng không khoe rõ gương mặt chồng lên mạng xã hội, nhưng với hành động này thì fan cũng trêu rằng đây chắc hẳn là một người chồng “đẹp trai” lắm. 

Minh Hằng chia sẻ những khoảnh khắc được ông xã đại gia cưng chiều: Động lực lấy chồng của chị em đây rồi - Ảnh 1
Minh Hằng khoe được chồng đón và mua nước cho cô

Không tận hưởng tuần trăng mật sau đám cưới thế kỷ được tổ chức vào ngày 18/6 mà Minh Hằng trở lại phim trường để thực hiện một dự án phim mới cùng với nữ hoàng nội y Ngọc Trinh.

Dù luôn không khoe danh tính chồng trên mạng xã hội nhưng hầu hết mọi người đều biết chồng của nữ diễn viên “Sắc đẹp ngàn cân”chính là doanh nhân Quốc Bảo. Tuy nhiên những hình ảnh được đăng tải cho thấy Minh Hằng đang có cuộc sống tân hôn hạnh phúc, được chồng yêu thương, cưng chiều và ủng hộ vợ theo đuổi đam mê nghề nghiệp.

Minh Hằng chia sẻ những khoảnh khắc được ông xã đại gia cưng chiều: Động lực lấy chồng của chị em đây rồi - Ảnh 2
Khoảnh khắc hạnh phúc của 2 vợ chồng

Cách đây vài ngày, Minh Hằng chia sẻ hình ảnh cuộc trò chuyện với chồng. Trong tin nhắn, ông xã dặn dò cô uống tổ yến để bồi bổ sức khỏe. Không những thế, vị đại gia này còn hứa sẽ đưa cô đi chơi sau khi Minh Hằng hoàn thành công việc. Những tin  nhắn quan tâm của chồng được cô nàng thích thú khi chia sẻ, thầm nhắn nhủ fan “lấy chồng thôi chị em ơi”.  

Minh Hằng chia sẻ những khoảnh khắc được ông xã đại gia cưng chiều: Động lực lấy chồng của chị em đây rồi - Ảnh 3
Chồng đại gia luôn quan tâm và chăm sóc Minh Hằng

Dù không chia sẻ quá nhiều hình ảnh của anh xã nhưng nhìn nét vui tươi, rạng rỡ trên gương mặt Minh Hằng, có thể thấy vợ chồng cô đang có cuộc sống hôn nhân đầy mật ngọt.

Minh Hằng chia sẻ những khoảnh khắc được ông xã đại gia cưng chiều: Động lực lấy chồng của chị em đây rồi - Ảnh 4
2 vợ chồng thường đi làm đẹp cùng nhau

Theo chia sẻ của cô nàng, Minh Hằng và doanh Nguyễn Quốc Bảo đã hẹn hò 6 năm trước khi tổ chức đám cưới hôm 18/6/2022.

Minh Hằng chia sẻ những khoảnh khắc được ông xã đại gia cưng chiều: Động lực lấy chồng của chị em đây rồi - Ảnh 5
Minh Hằng và chồng đã yêu nhau 6 năm trước khi cưới

Nữ ca sĩ cho biết cô không công khai hình ảnh lẫn danh tính của chồng vì anh không hoạt động trong showbiz và muốn giữ sự riêng tư cho bản thân và gia đình. Vì thế hôn lễ của nữ diễn được tổ chức khá ấm cúng, chỉ mời những người thân thiết và được bảo vệ nghiêm ngặt. Cô nàng còn âm thầm nhắn nhủ bạn bè không đăng ảnh của chồng cô lên mạng xã hội.

Minh Hằng chia sẻ những khoảnh khắc được ông xã đại gia cưng chiều: Động lực lấy chồng của chị em đây rồi - Ảnh 6
Danh tính chồng Minh Hằng được fan đào ra

Hành động này được fan khen tinh tế và cẩn trọng, nhưng cũng không ít người lên tiếng rằng cô nàng quá làm màu, thậm chí khi danh chính chồng doanh nhân lộ diện, không ít tin đồn cho rằng cô nàng “làm tiểu tam” trong suốt thời gian quen chồng vì chồng doanh nhân của cô vừa mới ly dị vợ cũ cách đây không lâu. 

Sau gần một tháng về chung một nhà, Minh Hằng tiết lộ vài điều về ông xã doanh nhân khiến fan ngưỡng mộ

Sau gần một tháng về chung một nhà, Minh Hằng tiết lộ vài điều về ông xã doanh nhân khiến fan ngưỡng mộ

Sau gần 1 tháng về chung một nhà, cuộc sống của cặp chồng son của Minh Hằng và ông xã doanh nhân đã thu hút sự quan tâm từ fan. Gần đây, Minh hằng đã chia sẻ được tận hưởng cuộc sống như bà hoàng bên ông xã khiến ai nấy cũng đều ngưỡng mộ.

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Từ khóa:   Minh Hằng Minh Hằng và chồng doanh nhân sao Việt

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